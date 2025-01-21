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Baltalı cinayette gözaltına alınan iki kişi tutuklandı!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 35 yaşındaki İsa Turgut'un baltayla yaralanıp daha sonra dili ve kulakları kesilerek katledilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 21.01.2025 00:10 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 00:10
Baltalı cinayette gözaltına alınan iki kişi tutuklandı!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, dün İsa Turgut'un (35) kulübesinde baltayla yaralanması ve kaldırıldığı özel hastanede ölmesine ilişkin gözaltına alınan Y.C.B. ve N.B'nin Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Baltalı cinayette gözaltına alınan iki kişi tutuklandı!

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Baltalı cinayette gözaltına alınan iki kişi tutuklandı!

Öte yandan Turgut'un cenazesi, Suadiye Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Baltalı cinayette gözaltına alınan iki kişi tutuklandı!
Baltalı cinayette gözaltına alınan iki kişi tutuklandı!
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