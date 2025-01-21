Baltalı cinayette gözaltına alınan iki kişi tutuklandı!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, dün İsa Turgut'un (35) kulübesinde baltayla yaralanması ve kaldırıldığı özel hastanede ölmesine ilişkin gözaltına alınan Y.C.B. ve N.B'nin Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı. Öte yandan Turgut'un cenazesi, Suadiye Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.