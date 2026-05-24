Trend Galeri Trend Yaşam BARAJ DOLULUK ORANLARI (24 Mayıs 2026) | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

BARAJ DOLULUK ORANLARI (24 Mayıs 2026) | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ, ASKİ ve BUSKİ, 24 Mayıs baraj doluluk oranlarını açıkladı. Türkiye genelinde mayıs ayında etkili olan yağışlar, metropollerin su ihtiyacını karşılayan havzalara nefes aldırdı. Peki, Güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte 24 Mayıs 2026 güncel baraj doluluk oranları…

Giriş Tarihi: 24.05.2026 10:44 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 10:45
BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 Mayıs 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ, ASKİ ve BUSKİ, 24 Mayıs baraj doluluk oranlarını açıkladı. Türkiye genelinde mayıs ayında etkili olan yağışlar, metropollerin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki seviyeleri yükseltti. İşte güncel baraj doluluk oranları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 Mayıs 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM: İSKİ GÜNCEL VERİLERİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 23 Mayıs 2026 sabahı paylaşılan verilere göre, megakente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı %71,64 olarak kayıtlara geçti.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 Mayıs 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSTANBUL'UN HAVZA HAVZA SU REZERVİ LİSTESİ

Megakentte bazı barajlar tam kapasiteye yaklaşırken, bazı kritik havzalarda su miktarı henüz istenen seviyede değil. İSKİ'nin güncel veri tablosu şu şekilde şekillendi:

Ömerli Barajı: %96,16

Elmalı Barajı: %96,04

Darlık Barajı: %92,03

Alibey Barajı: %65,98

Terkos Barajı: %59,43

Kazandere Barajı: %55,82

Büyükçekmece Barajı: %55,02

Pabuçdere Barajı: %55,40

Sazlıdere Barajı: %44,17

Istrancalar Barajı: %34,40

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 Mayıs 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, Mayıs 2026 itibarıyla başkent barajlarının toplam doluluk oranı %46,58'e yükseldi. Teknik olarak kullanılabilir durumu ifade eden "aktif doluluk oranı" ise %40,37 olarak ölçüldü.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 Mayıs 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

BAŞKENT HAVZALARINDA SON DURUM:

Ankara'nın devasa su depolarında baraj bazlı doluluk oranları değişkenlik gösteriyor. Sistemin ana taşıyıcısı olan Çamlıdere henüz kritik %50 sınırını aşamamış olsa da istikrarlı yükselişini sürdürüyor:

Kesikköprü Barajı: %100

Kargalı Barajı: %100

Akyar Barajı: %82,99

Eğrekkaya Barajı: %80,99

Çubuk 2 Barajı: %71,02

Kavşakkaya Barajı: %69,44

Çamlıdere Barajı: %40,64

Kurtboğazı Barajı: %32,22

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5,20

BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 Mayıs 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, kritik seviyelere kadar gerileyen ve alarm veren Bursa barajları, nisan ve mayıs ayı itibarıyla toparlanma sürecine girdi.

Şu anda doluluk oranı %97.18 seviyesinde.