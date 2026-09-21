Başakşehir’de vahşet! Moldovalı genci ellerini ayaklarını bağlayıp katlettiler! O anlar ortaya çıktı! Meğer olaydan önce annesini arayıp…

GAYRETTEPE'DEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cinayet Büro Amirliğinde verdikleri ifadelerinde amaçlarının öldürmek olmadığını söyleyen şüphelilerin "Ben vurmadım sadece tuttum", "Neden öldü bilmiyorum." gibi benzer ifadeler verdikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çevik Kuvvet tarafından alınan güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilmişler ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.

OKSİJENSİZ BIRAKIP ÖLDÜRMÜŞLER

Öte yandan genç adamın ölüm nedeni de adlı tıp raporunda yer aldı. Raporda göğüs ve boynuna bası nedeniyle oksijensiz kalmasından dolayı öldüğü belirlendi.