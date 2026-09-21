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Başakşehir’de vahşet! Moldovalı genci ellerini ayaklarını bağlayıp katlettiler! O anlar ortaya çıktı! Meğer olaydan önce annesini arayıp…
Başakşehir’de vahşet! Moldovalı genci ellerini ayaklarını bağlayıp katlettiler! O anlar ortaya çıktı! Meğer olaydan önce annesini arayıp…
Son dakika haberleri... Başakşehir'de patronları tarafından 'hırsızlık' şüphesiyle kameraların olmadığı kör noktaya sürüklenip işkenceyle öldürülen Moldovalı Nicolai Palamarciuc'un son anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. 2 çocuk babası talihsiz gencin vahşetten dakikalar önce annesini arayarak söylediği o sözler ise yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 21.09.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 10:04