Adana’da başından vurulan Nurmuhammet’in ailesine tehdit: ’Size kim selam verirse vuracağız’

Geçen yıl da haraç için dükkanıma kurşun sıktılar. Hala para istiyorlar, buna rağmen ölüm tehditleri alıyorum. Benim bunlara borcum yoktu. Her aç kaldıklarında bana sataşıyorlardı. Parayı vermeyince benden bir evladımı alacaklardı. Son 1 evim kaldı, onu da istediler. Vermeyince gelip oğluma ateş ettiler. Elimde avucumda ne varsa bunlara verdim. Aradan 1 yıl geçti, bu vampirler, bu çeteler yine beni ölümle tehdit etti. Verecek param olmadığını söyleyince 15 yaşındaki masum çocuğuma ateş ettiler" diye konuştu.