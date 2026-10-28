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Adana'da başından vurulan Nurmuhammet’in ailesine tehdit: 'Size kim selam verirse vuracağız'
Adana'da başından vurulan Nurmuhammet’in ailesine tehdit: 'Size kim selam verirse vuracağız'
Adana'da dükkanda otururken başından vurularak ağır yaralanan Nurmuhammet Musaoğlu'nun (15) babası Ercüment Musaoğlu (43), tetikçinin yakalanmasına rağmen azmettiriciler tarafından 'Size kim selam verirse vuracağız' şeklinde tehdit mesajları aldığını öne sürdü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.10.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 11:14