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Basit bir tesisat arızası sanıyordu: Karış karış kazdığı dükkanın altından tarih fışkırdı!
Basit bir tesisat arızası sanıyordu: Karış karış kazdığı dükkanın altından tarih fışkırdı!
Restoran açmak için aldığı mekanın zeminini kazan Luciano Faggiano, tıkanan tuvalet giderinin ardında gizlenen binlerce yıllık sarnıçlar ve tüneller bulunca restoran hayalini askıya aldı. Karış karış kazarak çıkardığı 2500 yıllık eserler şimdi turistlerin ilgi odağı!
Giriş Tarihi: 31.08.2026 16:18
Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 16:19