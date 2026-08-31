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Basit bir tesisat arızası sanıyordu: Karış karış kazdığı dükkanın altından tarih fışkırdı!

Restoran açmak için aldığı mekanın zeminini kazan Luciano Faggiano, tıkanan tuvalet giderinin ardında gizlenen binlerce yıllık sarnıçlar ve tüneller bulunca restoran hayalini askıya aldı. Karış karış kazarak çıkardığı 2500 yıllık eserler şimdi turistlerin ilgi odağı!

Giriş Tarihi: 31.08.2026 16:18 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 16:19
Basit bir tesisat arızası sanıyordu: Karış karış kazdığı dükkanın altından tarih fışkırdı!

İtalya'da restoran açma hayali kuran Luciano Faggiano, yeni dükkanındaki tuvalet gideri tıkanınca işe koyulup zemini kazmaya başladı. Sıradan bir boru arızasını tamir etmeyi hedeflerken, toprağın altından Roma sarnıçları ve Tapınak Şövalyeleri tünelleri çıktı. Birkaç günlük tamirat 7 yıllık bir kazıya dönüşünce, dükkan restoran olmak yerine 2500 yıllık tarihin sergilendiği bir müze haline geldi.

Basit bir tesisat arızası sanıyordu: Karış karış kazdığı dükkanın altından tarih fışkırdı!

Basit Bir Tamirat Olarak Başladı

İtalya'nın güneyindeki tarihi Lecce kentinde yaşayan Luciano Faggiano, geleneksel lezzetler sunacağı şirin bir trattoria (İtalyan restoranı) açmak amacıyla tarihi bir bina satın aldı.

Ancak işletmeyi açmadan önce tek bir küçük pürüz vardı: Sürekli tıkanan ve geri basan tuvalet gideri.

Basit bir tesisat arızası sanıyordu: Karış karış kazdığı dükkanın altından tarih fışkırdı!

Tesisat masrafından kaçınmak isteyen Faggiano, oğullarını da yanına alarak zemini kazıp boruyu bulmayı planladı. Birkaç günlük basit bir tamirat olarak başlayan bu işlem, tarihin en sıra dışı amatör keşiflerinden birine kapı araladı.

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Basit bir tesisat arızası sanıyordu: Karış karış kazdığı dükkanın altından tarih fışkırdı!

Tesisat Tamirinden Arkeolojik Kazıya!

Faggiano ve oğulları zemini kazdıkça sahte bir zeminle, ardından da aşağı doğru uzanan gizemli tünellerle karşılaştı. Kazma kürekle derinlere indikçe ortaya çıkan katmanlar şunları içeriyordu:

Basit bir tesisat arızası sanıyordu: Karış karış kazdığı dükkanın altından tarih fışkırdı!

MÖ 5. Yüzyıl Messapi Medeniyeti ve Antik Mezarlar:

Roma egemenliğinden önce bölgede yaşayan yerel Messapi halkına ait temel kalıntıları ve kaya mezarları gün yüzüne çıkarıldı. Yapının altındaki geçitlerde, dönemin gömü geleneklerini yansıtan mezar odaları ve küçük bir çocuğa ait defin alanı tespit edildi.

Basit bir tesisat arızası sanıyordu: Karış karış kazdığı dükkanın altından tarih fışkırdı!

Roma Dönemi Tahıl Depoları ve Sarnıç Sistemi:

Antik Roma dönemine inildiğinde, kayalara kusursuzca oyulmuş çan biçimli dev su sarnıçları, yağmur suyunu toplayan pişmiş toprak kanallar ve kentin erzak ihtiyacını karşılayan tahıl ambarları (silolar) bulundu.

Basit bir tesisat arızası sanıyordu: Karış karış kazdığı dükkanın altından tarih fışkırdı!

Tapınak Şövalyeleri, Manastır ve Ceset Kurutma Odası:

1000-1200 yılları arasında yapının Tapınak Şövalyeleri tarafından üs olarak kullanıldığına işaret eden semboller ve duvarlara kazınmış Yaşam Çiçeği motifleri ortaya çıkarıldı.

Sonraki yüzyıllarda Fransisken rahibelerine tahsis edilen alanda ise rahibelerin defnedilmeden önce bedenlerinin kurutulduğu yaklaşık 7 metre derinliğinde bir kurutma kuyusu (Dead Dryer) ile kemiklik (ossuary) keşfedildi.

Basit bir tesisat arızası sanıyordu: Karış karış kazdığı dükkanın altından tarih fışkırdı!

Orta Çağ Gizli Kaçış Tünelleri ve 5 Bini Aşkın Eser:

Şehrin diğer kalelerine bağlanan yer altı kaçış geçitlerinin yanı sıra; İsa figürlü Cizvit yüzükleri, Roma adak şişeleri, 16. yüzyıl duvar freskleri, 18. yüzyıl çinileri ve binlerce parça seramik eşya tek tek belgelenerek koruma altına alındı.

Basit bir tesisat arızası sanıyordu: Karış karış kazdığı dükkanın altından tarih fışkırdı!

Eşinden Gizli Başlayan Macera Dünyayı Şaşırttı

Kazı ilk başlarda o kadar gizli yürütüldü ki Faggiano, çıkan tonlarca molozu eşi ve komşuları fark etmesin diye geceleri çöp poşetleriyle gizlice dışarı taşıdı. Ancak kazı derinliği kontrol edilemez boyuta ulaşıp durum resmi makamlara yansıyınca, İtalyan Kültür Bakanlığı devreye girdi.

Basit bir tesisat arızası sanıyordu: Karış karış kazdığı dükkanın altından tarih fışkırdı!

Yetkililerin gözetiminde yaklaşık 7 yıl süren titiz kazı çalışmalarının ardından Faggiano, restoran açma hayalinden tamamen vazgeçti.

Basit bir tesisat arızası sanıyordu: Karış karış kazdığı dükkanın altından tarih fışkırdı!

2008 yılında kapılarını açan ve bugün binlerce turistin ziyaret ettiği Museo Faggiano, ziyaretçilerine tek bir yapının tabanından aşağı inerek 2500 yıllık Avrupa tarihini katman katman izleme fırsatı sunuyor.