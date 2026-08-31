Basit bir tesisat arızası sanıyordu: Karış karış kazdığı dükkanın altından tarih fışkırdı!

İtalya'da restoran açma hayali kuran Luciano Faggiano, yeni dükkanındaki tuvalet gideri tıkanınca işe koyulup zemini kazmaya başladı. Sıradan bir boru arızasını tamir etmeyi hedeflerken, toprağın altından Roma sarnıçları ve Tapınak Şövalyeleri tünelleri çıktı. Birkaç günlük tamirat 7 yıllık bir kazıya dönüşünce, dükkan restoran olmak yerine 2500 yıllık tarihin sergilendiği bir müze haline geldi.