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Başkalarının hayatını izlerken kendi mutluluğumuzu kaçırıyoruz! Sosyal medyanın görünmeyen tuzağı
Başkalarının hayatını izlerken kendi mutluluğumuzu kaçırıyoruz! Sosyal medyanın görünmeyen tuzağı
Evde keyifle geçirdiğimiz bir akşam, arkadaşlarımızın kalabalık bir sofrada çekilmiş fotoğrafını görünce birden gözümüze sıradan gelebiliyor. Başkalarının paylaştığı en güzel anları kendi hayatımızla kıyasladıkça bir şeyleri kaçırdığımız hissine kapılıyoruz. FOMO adı verilen bu duyguyu hafifletmek için telefonu bir kenara bırakıp önümüzdeki yemeğin tadına, yanımızdaki insanın sözüne kulak vermekle başlayabiliriz
Giriş Tarihi: 29.11.2026 09:16