KIYASLAMA YAPMA

Sosyal medyada gördüğümüz hayatların çoğu seçilmiş anlardan oluşuyor. Kimse bütün gününü paylaşmıyor. Genellikle güzel bir manzarayı, başarılı olduğu bir işi, mutlu olduğu bir anı gösteriyor. Bunda yanlış bir şey yok. Hepimiz güzel anlarımızı hatırlamak ve paylaşmak isteriz. Sorun, başkalarının seçtiği bu anları onların bütün hayatı sanmaya başladığımızda ortaya çıkıyor. Bir insanın deniz kenarında gülümsediği fotoğrafı görüyoruz ama o sabah neye üzüldüğünü bilmiyoruz. Kalabalık bir doğum günü kutlamasına bakıyoruz ama o kişinin kendisini bazen ne kadar yalnız hissettiğini bilmiyoruz. Başarı haberlerini görüyoruz ama başarısızlıklarını, korkularını ve geçirdiği zor günleri görmüyoruz. Sonra dönüp kendi hayatımıza bakıyoruz. Biz kendi hayatımızın yalnızca güzel anlarını değil, bütün sıkıntılarını da biliyoruz. Böylece başkalarının özenle seçilmiş birkaç dakikasını, kendi hayatımızın yirmi dört saatiyle karşılaştırıyoruz. Sizce de bu biraz haksız bir karşılaştırma değil mi?