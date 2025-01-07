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Başkan Erdoğan’ın sözleri Fransa’yı endişelendirdi: Macron PKK’ya sahip çıktı! Batı’nın terörist sevdası bitmiyor
Başkan Erdoğan’ın sözleri Fransa’yı endişelendirdi: Macron PKK’ya sahip çıktı! Batı’nın terörist sevdası bitmiyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütü PKK'yı bitirme hamleleri Batı'yı tedirgin etti. Başkan Erdoğan'ın "Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler" sözleri sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron zaman kaybetmeden teröristleri savunmaya geçti.
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:17