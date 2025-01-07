Başkan Erdoğan’ın sözleri Fransa’yı endişelendirdi: Macron PKK’ya sahip çıktı! Batı’nın terörist sevdası bitmiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde "Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur." açıklamasında bulunmuştu.