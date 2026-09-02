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Basketbol Dünya Sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi! İşte FIBA en iyiler listesi

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin 4. penceresi sonrası güncellenen dünya sıralamasında 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi. İlk 10'da yerini alan A Milli Basketbol Takımımız, 8'de 8 yaparak başarısını katladı. İşte basketbol dünya sıralaması ve puanları.

Giriş Tarihi: 02.09.2026 23:55 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 00:01
Basketbol Dünya Sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi! İşte FIBA en iyiler listesi

FIBA Dünya Kupası 2027 Elemeleri'nin dördüncü penceresi tamamlandı ve dünya sıralaması yeniden şekillendi. Zirvede değişiklik yokken, podyumda ve Türkiye'nin sırasında önemli hareketlilik yaşandı.

Basketbol Dünya Sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi! İşte FIBA en iyiler listesi

12 DEV ADAM DÜNYA SIRALAMASINDA YÜKSELDİ

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Elemeleri'nin dördüncü pencere maçlarının tamamlanmasının ardından, FIBA Dünya Sıralaması güncellendi. A Milli Erkek Basketbol Takımı "12 Dev Adam", 2 basamak birden yükseldi.

İşte, FIBA Dünya Sıralaması...

Basketbol Dünya Sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi! İşte FIBA en iyiler listesi

1. ABD 952,3

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Basketbol Dünya Sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi! İşte FIBA en iyiler listesi

2. Almanya 877,4

Basketbol Dünya Sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi! İşte FIBA en iyiler listesi

3 Fransa 807,7

Basketbol Dünya Sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi! İşte FIBA en iyiler listesi

4. Sırbistan 870,6

Basketbol Dünya Sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi! İşte FIBA en iyiler listesi

5. Kanada 863,0

Basketbol Dünya Sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi! İşte FIBA en iyiler listesi

6. İspanya 822,1

Basketbol Dünya Sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi! İşte FIBA en iyiler listesi

7. Avustralya 822,0

Basketbol Dünya Sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi! İşte FIBA en iyiler listesi

8. Arjantin 809,2

Basketbol Dünya Sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi! İşte FIBA en iyiler listesi

9. Türkiye 808,1

Basketbol Dünya Sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi! İşte FIBA en iyiler listesi

10. Litvanya 801,3

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör