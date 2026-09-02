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Basketbol Dünya Sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi! İşte FIBA en iyiler listesi
Basketbol Dünya Sıralaması güncellendi: 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi! İşte FIBA en iyiler listesi
2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin 4. penceresi sonrası güncellenen dünya sıralamasında 12 Dev Adam 2 basamak yükseldi. İlk 10'da yerini alan A Milli Basketbol Takımımız, 8'de 8 yaparak başarısını katladı. İşte basketbol dünya sıralaması ve puanları.
Giriş Tarihi: 02.09.2026 23:55
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 00:01