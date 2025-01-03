Batman'da sokak ortasında dehşet! "Ne bakıyorsun" diyerek öldürdü!" Savunması ise pes dedirtti!

Bu sırada yoldan geçen İbrahim Halil Etike ile tartışan Yıldız, yanına giderek belindeki tabancayı çıkarıp, başına tek el ateş etti. Etike yaralanırken, bu sırada otomobilden inen dayısı A.E., cinnet geçirdiğini düşündüğü yeğeni Yıldız'ı tabancasıyla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.