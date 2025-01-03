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Batman'da sokak ortasında dehşet! "Ne bakıyorsun" diyerek öldürdü!" Savunması ise pes dedirtti!
Batman'da sokak ortasında dehşet! "Ne bakıyorsun" diyerek öldürdü!" Savunması ise pes dedirtti!
Batman'da sokak ortasında çıkan tartışmada 18 yaşındaki İbrahim Halil Etike'yi başından vurarak öldüren Abdullah Yıldız, tutuklandı. Etike'yi, 'Ne bakıyorsun' diyerek öldürdüğü öğrenilen Yıldız, ifadesinde, "Çok alkollüydüm, olayı bile hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:32
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 08:32