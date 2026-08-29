Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

"Biz haksız tahrik indirimi uygulanmasını istemiyoruz. Delillerin birbirini desteklediğini düşünüyoruz. Levent Naz eşini aşağı atmadığını, onu ellerinden tutmaya çalıştığını ancak ağır olduğu için tutamadığını söylüyor. Fakat aynı kişi olayın hemen ardından üzerini değiştirip evden ayrılıyor, yakındaki marketten bıçak aldığını ve eşinin görüştüğünü iddia ettiği erkek şahsı bulmak için aradığını kendisi kabul ediyor. Savcılık makamının da iddianamede bu davranışları hayatın olağan akışına aykırı bulması önemli. İddianame şu anda mahkeme başkanının onayına sunulmuş durumda. Değerlendirmeleri önemli buluyor ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz." dedi.