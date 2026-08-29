Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşanan olayda 27 yaşındaki Bedriye Naz 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşerek feci şekilde can vermişti. 4 çocuk annesi kadının ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede; genç kadının, olayın ardından tutuklanan eşi Levent Naz tarafından öldürüldüğü belirtildi. Levent Naz hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, iddianameye dikkat çeken tanık ifadeleri de girdi. Olay günü evden ayrıldıktan sonra Levent Naz'ın aracına bindiği A.A. görgü tanığı okları katil zanlısı kocaya çevirdi. İşte detaylar…