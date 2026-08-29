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Bedriye Naz'ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşanan olayda 27 yaşındaki Bedriye Naz 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşerek feci şekilde can vermişti. 4 çocuk annesi kadının ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede; genç kadının, olayın ardından tutuklanan eşi Levent Naz tarafından öldürüldüğü belirtildi. Levent Naz hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, iddianameye dikkat çeken tanık ifadeleri de girdi. Olay günü evden ayrıldıktan sonra Levent Naz'ın aracına bindiği A.A. görgü tanığı okları katil zanlısı kocaya çevirdi. İşte detaylar…

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 29.08.2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 09:10
Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

Mardin'in Midyat ilçesinde 11 Ağustos günü 4 çocuk annesi Bedriye Naz (27), bir apartmanın 5. katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından evden ayrılarak olay yerinden uzaklaşan Bedriye Naz'ın eşi Levent Naz, polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

Bedriye'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Levent Naz'ın, eşini pencereden aşağı atarak öldürdüğü belirtildi. Savcılık, Levent Naz hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

Durumu eşinin ailesine anlatacağını söylemesi üzerine Bedriye'nin pencereye koşarak camı açtığını ve kendisini aşağı attığını savundu.

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Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

Olay yerinden derhal uzaklaşan Levent Naz, yakındaki marketten bir bıçak aldığını ve Bedriye'nin kendisini aldattığını iddia ettiği kişiyi bulmak amacıyla Midyat'ta arama yaptığını söyledi.

Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

MARKETTEN BIÇAK ALIP SOKAK SOKAK ARAMIŞ

Levent Naz savcılık ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek, olay günü eşi tarafından aldatıldığına ilişkin mesajlaşmalar gördüğünü iddia etti.

Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

GÖRGÜ TANIĞINDAN ŞOK İFADE: "OLAYI BEN YAPTIM, KARIMI BEN ATTIM' DEDİ"

Levent Naz'ın olay günü evden ayrılmasının ardından aracına bindiği A.A'nın ifadesi de dosyaya girdi. A.A, olay günü apartmanın önünde kalabalık gördüğünü, yerde yatan kadını fark ettiğini ve daha sonra aracına binerken bir kişinin kendisini durdurduğunu söyledi.

Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

Kendisine gösterilen fotoğraflardan aracına binen kişinin Levent Naz olduğunu kesin olarak teşhis eden A.A, Naz'ın kardeşi Yusuf ile konuştuğunu ve "Olayı ben yaptım, karımı ben attım, çabuk gel" şeklinde telefonda bağırdığını aktardı.

Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

"ÖLDÜRDÜM, GELİN ALIN"

Bedriye Naz'ın eniştesi Veysi Dilekçi ise, olay günü Levent Naz'ın kendisini aradığını belirterek, telefonda "Bedriye'nin telefonla başka kişilerle görüştüğünü yakaladım, dövmekten mahvettim onu. Şimdi öldürdüm, gelin alın" dediğini savundu.

Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

"BENİ KURTAR, LEVENT BENİ ÖLDÜRECEK"

İddianamede bulunan tanık ifadelerinin birinde olayın hemen öncesine ilişkin dikkat çekici detaylar yer aldı. Komşu H.A.'nın beyanına göre, olay günü evinden Bedriye'nin "yapma" şeklindeki bağırışları ile çocukların ağlama sesleri duyuldu.

Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

Bunun üzerine Bedriye'nin evine giden H.A, genç kadının kendisine "Beni kurtar, Levent beni öldürecek" dediğini anlattı. Bir süre sonra yeniden eve çıktığında ise Levent Naz'ın, "Bedriye başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım" dediğini belirtti. Bunun üzerine apartmanın önüne inen H.A., Bedriye Naz'ı kanlar içerisinde yerde gördüğünü söyledi.

Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

ÖLÜM NEDENİ YÜKSEKTEN DÜŞMEYE BAĞLI TRAVMA VE İÇ KANAMA

Adli Tıp Kurumu, Bedriye Naz'ın kesin ölüm nedeninin yüksekten düşmeye bağlı kafa ve genel beden travması, kafa kemiği ve ekstremite kırıkları, kafa içi travmatik değişiklikler ve iç organ yaralanmalarından kaynaklanan iç kanama olduğunu belirledi.

Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

SAVCILIK: "SAVUNMA HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Savcılık makamı ise Levent Naz'ın savunmasının dosyadaki delillerle örtüşmediği değerlendirmesinde bulundu. İddianamede, uzun süredir evli olan ve 4 çocukları bulunan bir kişinin eşinin gözleri önünde 5'inci kattan atlayarak intihar etmesi halinde eşinin başına koşmak ve yardım etmek, ihbar hattını aramak, çevreden yardım istemek yerine olay yerinden kaçarak uzaklaşmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

Bedriye Naz'ı 5'inci kattan aşağı atarak öldürdüğüne ilişkin yeterli şüphe oluşturduğu sonucuna varılması üzerine Levent Naz'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

"BEDRİYE KORKUSUNDAN BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMEDİ"

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, hazırlanan iddianameden memnun olduklarını belirterek, dosyadaki delillerin ve tanık beyanlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğunu söyledi. Bilbay, "Bedriye daha önce defalarca boşanmak istediğini dile getirmiş. Fakat baskı altında olduğu için Levent Naz buna izin vermemiş. Dosyada bizim açımızdan en önemli noktalardan biri, aldatma iddiasının bir haksız tahrik indirimi gerekçesine dönüştürülmemesi."

Bedriye Naz’ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Görgü tanığı okları kocaya çevirdi: ‘Karımı ben attım’

"Biz haksız tahrik indirimi uygulanmasını istemiyoruz. Delillerin birbirini desteklediğini düşünüyoruz. Levent Naz eşini aşağı atmadığını, onu ellerinden tutmaya çalıştığını ancak ağır olduğu için tutamadığını söylüyor. Fakat aynı kişi olayın hemen ardından üzerini değiştirip evden ayrılıyor, yakındaki marketten bıçak aldığını ve eşinin görüştüğünü iddia ettiği erkek şahsı bulmak için aradığını kendisi kabul ediyor. Savcılık makamının da iddianamede bu davranışları hayatın olağan akışına aykırı bulması önemli. İddianame şu anda mahkeme başkanının onayına sunulmuş durumda. Değerlendirmeleri önemli buluyor ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz." dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MARDİN #MİDYAT