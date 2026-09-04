Bedriye Naz’ın ölümüne ilişkin yeni gelişme: Eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

TANIKLARIN İFADELERİ İDDİANAMEDE

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Bedriye Naz'ın ailesi ve komşularının ifadelerine yer verildi. İfadelerde Levent Naz'ın kıskançlık nedeniyle eşine baskı uyguladığı, dışarı çıkmasına izin vermediği ve olay öncesinde çift arasında sorunlar yaşandığı öne sürüldü. Komşu H.A., olay günü evden Bedriye Naz'ın 'Yapma' şeklindeki bağırışlarını ve çocukların ağlama seslerini duyduğunu belirtti. Bunun üzerine eve çıktığını ifade eden H.A., Bedriye'nin kendisine, 'Beni kurtar, öldürecek beni' dediğini öne sürdü. H.A., çocukları alıp annesine bıraktıktan sonra yeniden eve gittiğinde Levent Naz'ın kendisine eşini aşağı attığını söylediğini, binanın önüne indiğinde ise Bedriye Naz'ı kanlar içerisinde yerde gördüğünü ifade etti.

Bedriye Naz'ın eniştesi V.D. de olayın ardından Levent Naz'ın kendisini WhatsApp üzerinden aradığını belirterek, görüşmede eşinin telefonunda başka kişilerle yazışmalar gördüğünü ve Bedriye'yi öldürdüğünü söylediğini öne sürdü. Bedriye Naz'ın kardeşi Filiz Dilekçi de Levent Naz'ın telefon görüşmesinde kendilerine eşini öldürdüğünü söylediğini iddia etti.