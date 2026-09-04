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Bedriye Naz'ın ölümüne ilişkin yeni gelişme: Eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Bedriye Naz'ın ölümüne ilişkin yeni gelişme: Eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Mardin'in Midyat ilçesinde, 5'inci kattan düşüp ölen Bedriye Naz'ın (27) tutuklu eşi Levent Naz (31) hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Naz'ın, eşini, evlerinin penceresinden atarak öldürdüğüne ilişkin yeterli şüphe oluştuğu belirtilerek, 'haksız tahrik' ve 'takdiri indirim' uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Giriş Tarihi: 04.09.2026 12:40
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 12:42