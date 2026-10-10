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“Benim çocuğum yapmaz” demeden önce durun! Evde melek, okulda bambaşka biri olabilir!
“Benim çocuğum yapmaz” demeden önce durun! Evde melek, okulda bambaşka biri olabilir!
Bir çocuğun zorbalığa uğraması her anne-babanın korktuğu bir durum. Peki ya arkadaşını inciten, dışlayan ya da küçük düşüren çocuk bizim çocuğumuzsa? İşte o zaman çoğumuzun ilk tepkisi aynı oluyor: "Benim çocuğum bunu yapmaz." Oysa asıl mesele suçlamak değil, davranışın nedenini görebilmek.
Giriş Tarihi: 10.10.2026 10:09