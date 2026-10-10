“Benim çocuğum yapmaz” demeden önce durun! Evde melek, okulda bambaşka biri olabilir!

Belki de "Benim çocuğum bunu yapmaz" cümlesinin yerine koymamız gereken cümle bu: "Çocuğum böyle bir şey yaptıysa nedenini anlamak ve bunu düzeltmesine yardım etmek benim görevim." Çünkü çocuğumuzu sevmek onun her davranışını doğru bulmak değil. Bazen tam tersine, onu en çok sevdiğimiz için yanlışını göstermek. Ve belki de gerçek ebeveynlik tam burada başlıyor. Çocuğumuzun sadece iyi taraflarını görmekte değil, zor taraflarına da bakabilmekte.