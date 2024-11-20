Beren Su Bolat asansör kazasında ölmüştü: İtfaiyeciden matara savunması!
Son dakika: Yürekleri yakan olay 23 Temmuz'da Ankara'da yaşandı. Beren Su Bolat asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ancak 13 yaşındaki Beren asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Tutuklu itfaiye görevlileri Ercan Yıldız, Bayram Babatürk, Buğra Yalabık hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istendi.
Giriş Tarihi: 20.11.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:17