Beren Su Bolat asansör kazasında ölmüştü: İtfaiyeciden matara savunması!

Normal şartlarda elektrik kesilerek asansörün makine dairesinin bulunduğu yerden manuel müdahale yöntemiyle asansör güvenli kat dediğimiz yere indirilir ve bu şekilde kurtarma faaliyeti devam ettirilir. Ancak hem mesleki tecrübe hem de rütbe gereği ben emir eriyim. Bu faaliyet kapsamında emir komuta itfaiye çavuşunda idi. O ne derse o şekilde hareket ettik. Bu olaya müdahale ederken bu şekilde bir kurtarma faaliyeti icra etmedik" dedi.