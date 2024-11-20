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Beren Su Bolat asansör kazasında ölmüştü: İtfaiyeciden matara savunması!

Son dakika: Yürekleri yakan olay 23 Temmuz'da Ankara'da yaşandı. Beren Su Bolat asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ancak 13 yaşındaki Beren asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Tutuklu itfaiye görevlileri Ercan Yıldız, Bayram Babatürk, Buğra Yalabık hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istendi.

Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 20.11.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:17
Beren Su Bolat asansör kazasında ölmüştü: İtfaiyeciden matara savunması!

Beren Su Bolat'ın ölümü herkesi ağlatmıştı. Yürekleri yakan olay Ankara Sincan'da yaşanmıştı. 23 Temmuz'da sınıf arkadaşının oturduğu apartmana giden Beren Su Bolat, arkadaşı ile birlikte 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İtfaiye görevlilerinin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı kurtarıldı.

Beren Su Bolat asansör kazasında ölmüştü: İtfaiyeciden matara savunması!

Açılan soruşturma kapsamında itfaiye şefi Ercan Yıldız, itfaiye erleri Bayram Babatürk, Buğra Yalabık tutuklandı. Beren Su'nun ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli 3 itfaiyecinin kanun ve yönetmelikle düzenlenen kurtarma faaliyetlerine uygun olmayacak şekilde işlerini icra ettikleri, asansörü güvenli kat denilen alana indirmedikleri, asansöre ana kumanda merkezinden müdahalede bulunmaksızın asansörün 5 ile 6'ncı kat arasında kaldığı haliyle asansörün kapısını açarak kurtarmayı yaparken, Beren Su Bolat'ın 5'inci kat boşluğundan zemine düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Beren Su Bolat asansör kazasında ölmüştü: İtfaiyeciden matara savunması!

İddianamede kazanın alınacak güvenlik tedbirleri, dikkatli ve özenli davranış ile önlenebilecek olduğu, kaçınılmazlık ilkesinin söz konusu olmadığı, asansörün bozulma hadisesinin tehlikeli bir durum olduğu, şüpheli itfaiye görevlilerinin ise kurtarma faaliyetinde gerekli tedbirleri almayarak tehlikeli durumu kontrol altına almadan, tehlikeli davranış sergileyerek kazayı önlemek yerine kazaya sebebiyet verdikleri belirtildi. Bu haliyle şüphelilerin eylem yoğunlukları itibarıyla bilinçli taksir ile hareket ettiklerinin kabulü gerektiğine dikkat çekildi.

Beren Su Bolat asansör kazasında ölmüştü: İtfaiyeciden matara savunması!

'BU EKİPTE 2'NCİ GÜNÜMDÜ'
İddianamede itfaiye görevlilerinin ifadelerine de yer verildi. İtfaiye eri Buğra Yalabık, normalde çalıştığı ekibin bu ekip olmadığını belirterek, "Ben geçici olarak personel ihtiyacından dolayı burada görevlendirildim. Henüz daha 2'nci günümdü, bu olay da bizim kurtarma faaliyeti kapsamında uygun bir kurtarma faaliyeti değildir.

Beren Su Bolat asansör kazasında ölmüştü: İtfaiyeciden matara savunması!

Normal şartlarda elektrik kesilerek asansörün makine dairesinin bulunduğu yerden manuel müdahale yöntemiyle asansör güvenli kat dediğimiz yere indirilir ve bu şekilde kurtarma faaliyeti devam ettirilir. Ancak hem mesleki tecrübe hem de rütbe gereği ben emir eriyim. Bu faaliyet kapsamında emir komuta itfaiye çavuşunda idi. O ne derse o şekilde hareket ettik. Bu olaya müdahale ederken bu şekilde bir kurtarma faaliyeti icra etmedik" dedi.

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