Berlin’deki cinayetten Barış Boyun çıktı! Şifreli konuşmalar ve yüz binlerce Euro: İnfaz emri İtalya’dan

Almanya'da restoran ve kafe işletmecisi Veysel Erol, organizasyon işleri yapan ağabeyi Yüksel Erol, 16 Şubat 2020 tarihinde silahlı bir grup tarafından saldırıya uğradı. Erol kardeşler de saldırıya karşılık verirken, saldırıda Yüksel ve Veysel Erol yaralandı, karşı grupta yer alan Cüneyt Fırat ise öldü.