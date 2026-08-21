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Berlin'deki cinayetten Barış Boyun çıktı! Şifreli konuşmalar ve yüz binlerce Euro: İnfaz emri İtalya'dan

Almanya'nın Berlin şehrinde 2024 yılında bir kafede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden restoran işletmecisi Veysel Erol'un katilleri geçtiğimiz hafta Hollanda'da yakalandı. Cinayetin talimatını ise İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'un verdiği ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 21.08.2026 08:07 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 08:09
Berlin’deki cinayetten Barış Boyun çıktı! Şifreli konuşmalar ve yüz binlerce Euro: İnfaz emri İtalya’dan

Almanya'da restoran ve kafe işletmecisi Veysel Erol, organizasyon işleri yapan ağabeyi Yüksel Erol, 16 Şubat 2020 tarihinde silahlı bir grup tarafından saldırıya uğradı. Erol kardeşler de saldırıya karşılık verirken, saldırıda Yüksel ve Veysel Erol yaralandı, karşı grupta yer alan Cüneyt Fırat ise öldü.

Berlin’deki cinayetten Barış Boyun çıktı! Şifreli konuşmalar ve yüz binlerce Euro: İnfaz emri İtalya’dan

Yüksel Erol, Fırat'ı öldürdüğü gerekçesiyle bu saldırının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu saldırıdan 4 yıl sonra ise Berlin'in turistik bölgelerinden Checkpoint Charlie'de 10 Mart 2024 tarihinde, Veysel Erol bir restorandan çıktığı sırada arkasından yaklaşan maskeli saldırganlar tarafından vuruldu.

Berlin’deki cinayetten Barış Boyun çıktı! Şifreli konuşmalar ve yüz binlerce Euro: İnfaz emri İtalya’dan

Kafasına 2 kurşun isabet eden Erol, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı.

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Berlin’deki cinayetten Barış Boyun çıktı! Şifreli konuşmalar ve yüz binlerce Euro: İnfaz emri İtalya’dan

İNFAZ EMRİ İTALYA'DAN

Erol'un katilleri her yerde aranırken, cinayetin sır perdesi suç örgütü lideri Barış Boyun'un telefon trafiğinde ortaya çıktı.

22 Mayıs 2024'te İtalya'da yakalanıp, tutuklanan Barış Boyun'un telefon incelemelerinde Erol'un öldürüldüğü gün Boyun'un tetikçilerle şifreli konuşmalar yaptığı belirlendi.

Görseldeki: Veysel Erol

Berlin’deki cinayetten Barış Boyun çıktı! Şifreli konuşmalar ve yüz binlerce Euro: İnfaz emri İtalya’dan

İnfazın karşılığında çete üyelerinin 900 bin euro (yaklaşık 51 milyon lira) aldığı ortaya çıktı.

Berlin’deki cinayetten Barış Boyun çıktı! Şifreli konuşmalar ve yüz binlerce Euro: İnfaz emri İtalya’dan

İtalya Savcılığı, tetikçilerin saldırının hemen ardından Hollanda'ya kaçtığını belirledi.

Berlin’deki cinayetten Barış Boyun çıktı! Şifreli konuşmalar ve yüz binlerce Euro: İnfaz emri İtalya’dan

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Hollanda polisi, geçtiğimiz hafta Limburg'daki bir eve düzenlediği baskında 4 Türk vatandaşını yakalandı.

Berlin’deki cinayetten Barış Boyun çıktı! Şifreli konuşmalar ve yüz binlerce Euro: İnfaz emri İtalya’dan

Saldırının planlayıcı olduğu iddia edilen Türk vatandaşı D.M., işlediği bir çok suç nedeniyle önceki gün İtalya'ya iade edildi.

#BARIŞ BOYUN #ALMANYA #İTALYA