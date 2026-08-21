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Berlin'deki cinayetten Barış Boyun çıktı! Şifreli konuşmalar ve yüz binlerce Euro: İnfaz emri İtalya'dan
Berlin'deki cinayetten Barış Boyun çıktı! Şifreli konuşmalar ve yüz binlerce Euro: İnfaz emri İtalya'dan
Almanya'nın Berlin şehrinde 2024 yılında bir kafede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden restoran işletmecisi Veysel Erol'un katilleri geçtiğimiz hafta Hollanda'da yakalandı. Cinayetin talimatını ise İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'un verdiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21.08.2026 08:07
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 08:09