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Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF HEYECANI!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak isteyen Beşiktaş, play-off turunun ilk maçında Kauno Zalgiris ile mücadele edecek. Siyah-beyazlıların kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı, turun rövanş öncesindeki ilk ayağı olacak. Peki, Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, yayın bilgileri…

Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 09:57
Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF HEYECANI!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk mücadelesini Tüpraş Stadyumu'nda verecek. Siyah-beyazlı ekip, Kauno Zalgiris karşısında rövanş öncesi istediği sonucu almak için sahaya çıkacak. İstanbul'daki mücadelenin programı da belli oldu.

Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF HEYECANI!

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı bu maçın ardından rövanş için Litvanya'ya gidecek.

Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF HEYECANI!

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, saat 20.00 itibarıyla yayına ulaşabilecek.

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Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF HEYECANI!

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin ikinci maçı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Litvanya'da oynanacak. Beşiktaş'ın resmi fikstüründe rövanşın adresi Dariaus ir Girėno Stadyumu olarak belirtildi. İki maçın toplam skoru, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek takımı belirleyecek.

Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF HEYECANI!

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF TURUNA NASIL GELDİ?

Beşiktaş, Avrupa Ligi elemelerinde önce Midtjylland'ı, ardından Hradec Kralove'yi geride bıraktı. Siyah-beyazlılar son turda Hradec Kralove ile oynadığı iki karşılaşmayı da kazanarak play-off biletini aldı. Şimdi sırada lig aşamasından önceki son eşleşme olan Kauno Zalgiris sınavı bulunuyor.