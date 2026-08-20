Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF HEYECANI!

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı bu maçın ardından rövanş için Litvanya'ya gidecek.