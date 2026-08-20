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Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF HEYECANI!
Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF HEYECANI!
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak isteyen Beşiktaş, play-off turunun ilk maçında Kauno Zalgiris ile mücadele edecek. Siyah-beyazlıların kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı, turun rövanş öncesindeki ilk ayağı olacak. Peki, Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, yayın bilgileri…
Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 09:57