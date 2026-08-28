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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oluyor! Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu, kimlerle eşleşti?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oluyor! Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu, kimlerle eşleşti?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i geçerek lig aşamasına kalan Beşiktaş için kura heyecanı bugün yaşanacak. Siyah-beyazlı ekibin 2026-2027 sezonundaki rakipleri, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekiminin ardından netlik kazanacak. Peki, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakipleri kimler oldu?
Giriş Tarihi: 28.08.2026 07:46
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 07:47