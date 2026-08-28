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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oluyor! Beşiktaş'ın rakipleri kimler oldu, kimlerle eşleşti?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i geçerek lig aşamasına kalan Beşiktaş için kura heyecanı bugün yaşanacak. Siyah-beyazlı ekibin 2026-2027 sezonundaki rakipleri, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekiminin ardından netlik kazanacak. Peki, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakipleri kimler oldu?

Giriş Tarihi: 28.08.2026 07:46 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 07:47
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oluyor! Beşiktaş’ın rakipleri kimler oldu, kimlerle eşleşti?

Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselirken gözler bugün yapılacak kura çekimine çevrildi. Siyah-beyazlıların yeni sezondaki rakipleri, kura sonucunda belli olacak.Kura öncesinde Beşiktaş'ın torbası ve olası eşleşmeleri merak ediliyor.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oluyor! Beşiktaş’ın rakipleri kimler oldu, kimlerle eşleşti?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİYLE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR!

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oluyor! Beşiktaş’ın rakipleri kimler oldu, kimlerle eşleşti?

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE HANGİ TORBADA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimine 4. torbadan katılacak. Siyah-beyazlı ekibin rakipleri, gerçekleştirilecek kura çekimiyle netlik kazanacak.

Beşiktaş'ın yer aldığı 4. torbada ayrıca Hoffenheim, Torreense, Hapoel Be'er Sheva, NEC, Ararat Armenia, OFI, Lilleström ve Levski Sofia bulunuyor.

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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oluyor! Beşiktaş’ın rakipleri kimler oldu, kimlerle eşleşti?

AVRUPA LİGİ TORBALARI

1. TORBA

Bayer Leverkusen

Benfica

Juventus

Milan

Lyon

AZ

Olympiakos

Real Sociedad

Marsilya

2. TORBA

Ferencvaros

Viktoria Plzen

Union SG

Dinamo Zagreb

Salzburg

Celtic

Sparta Prag

Rennes

Anderlecht

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oluyor! Beşiktaş’ın rakipleri kimler oldu, kimlerle eşleşti?

3. TORBA

Sturm Graz

Lech Poznan

Crystal Palace

Bournemouth

Sunderland

Celje

J. Bialystok

Omonia

Celta Vigo

4. TORBA

Hoffenheim

Beşiktaş

Torreense

Hapoel Be'er Sheva

NEC

Ararat Armenia

OFI

Lilleström

Levski Sofia

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör