BEYİN ÇÖZMEYE ÇALIŞIR

Bir de kimyasal tarafı vardır. Sevgi ve bağlanma sırasında beyninde dopamin, oksitosin ve serotonin gibi maddeler bolca salgılanır. Ayrılık olunca bu maddelerin seviyesi birden düşer. Tıpkı bir bağımlının maddeyi bıraktığında yaşadığı yoksunluk gibi bir durum ortaya çıkar. O yüzden "aklımdan çıkmıyor" hissi bazen gerçekten fiziksel bir yoksunluk gibi hissedilir. Ellerin boş kalır, göğsün daralır, karnın ekşir. Bu normaldir. Üstelik zihin bitmemiş işleri sevmez. Konuşulmamış şeyler, yarım kalan cümleler, "keşke şöyle demeseydim"ler... Beyin bunları çözmeye çalışır durur. O yüzden gece yarıları "neden böyle oldu?" diye düşünüp durursun. Herkesin süresi farklıdır. Bazı insanlar birkaç haftada toparlanırken bazıları aylarca hatta yıllarca taşır. Bu senin zayıf olduğun anlamına gelmez. Bağlanma tarzın, ilişkinin ne kadar yoğun olduğu, senin kişilik yapın ve o dönemde hayatında başka neler olduğu gibi pek çok etken bu süreci etkiler.