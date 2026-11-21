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Beyin ayrılığı bir 'güvenlik alarmı' gibi kodluyor! Esra Ezmeci açıkladı: Aklınızdan çıkaramadığınız kişiyi unutmak için...
Beyin ayrılığı bir "güvenlik alarmı" gibi kodluyor! Esra Ezmeci açıkladı: Aklınızdan çıkaramadığınız kişiyi unutmak için...
Eski sevgiliyi unutmak, yaşananları geride bırakmak ve yeniden hayata odaklanmak her zaman kolay olmuyor. Günlük hayatın içinde bile geçmişi düşünmeye devam edenler, bu süreci atlatmakta zorlanabiliyor. Peki ayrılık acısıyla nasıl başa çıkılır, zihni geçmişten uzaklaştırmak için neler yapılabilir?
Giriş Tarihi: 21.11.2026 11:02