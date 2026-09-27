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Beylikdüzü Belediyesi'ndeki 'makbuz iptali' skandalı intiharla bitti: Eşimin ölümündeki karanlık aydınlansın
Beylikdüzü Belediyesi'ndeki 'makbuz iptali' skandalı intiharla bitti: Eşimin ölümündeki karanlık aydınlansın
Beylikdüzü Belediyesi'nde 2019 yılında meydana gelen makbuz iptali ve kayıp para iddiasının ardından üzerindeki baskılara dayanamayarak yaşamına son veren veznedar Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar, SABAH'a konuştu. İmamoğlu'nun Belediye Başkanı olduğu dönemde ardında sır gibi bıraktığı meçhul ölümlerden biri olan Yaşar Uçar'ın masum olduğunu, olayın üzerini kapatmak için kendisine mobbing uygulandığını belirten acılı eş, hard disklerin yakılmasından sahte telefon numarası skandalına, verilen daire sözlerinden Özgür Özel'e haykırışına kadar yaşanan tüm süreci anlattı.
Giriş Tarihi: 27.09.2026 07:18
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 07:19