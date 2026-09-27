Beylikdüzü Belediyesi’ndeki ’makbuz iptali’ skandalı intiharla bitti: Eşimin ölümündeki karanlık aydınlansın

ARDAHAN'DA ÖZGÜR ÖZEL'E HAYKIRIŞ: "ÖFKEMİ TUTAMADIM"

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ardahan ziyareti sırasında karşılaştığı manzarayı ve tepkisini de anlatan Arzu Uçar, yaşadığı öfkeyi şöyle dile getirdi: "Ardahan'da Özgür Özel'in geleceğini duyunca pazara gittim. İçimde çocuklarıma ve eşime yaşatılanlara karşı büyük bir öfke var. Benim iki çocuğum babalarını ipte sallanırken gördü! 161 bin lira yüzünden eşimi hayatından ettiler. Özgür Özel'i görünce 'Senin savunduğun İmamoğlu yüzünden benim kocam intihar etti!' diye bağırdım. Yanındakiler hemen beni itip uzaklaştırmaya çalıştılar. Yanıma gelen milletvekilleri not aldılar, arayacaklarını söylediler ama hepsi yalan, hiç kimse aramadı."

"ÇOCUKLARIM BAŞIMIZA BİR ŞEY GELMESİNDEN KORKUYOR"

Yaşlı babasına bakmak için gittiği Ardahan'da karşılaştığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e gösterdiği tepkinin ardından çocuklarıyla arasında yaşananları da anlatan Arzu Uçar, olayın ardından kızının gözyaşları içinde kendisini aradığını belirtti. Acılı anne, aralarında geçen konuşmayı gözyaşlarıyla şu sözlerle aktardı: "Olay sonrası kızım Çağla yine gözyaşları içinde aradı. 'Anne ne yapıyorsun? Bizim travmamızı tetikliyorsun' diyerek korkusunu dile getirdi. 7,5 yıl geçmesine rağmen çocuklarım hâlâ başımıza bir şey gelmesinden korkuyorlar. 'Bizim evimizin adresi, her şeyimiz biliniyor anne' diyerek endişeleniyorlar. Ben de kızımı teselli etmeye çalışarak sesimizi duyurmak zorunda olduğumuzu söyledim. Narin Güran davasını, Rojin'in babasını örnek gösterdim; 'Babanız için, adalet için bu mücadeleyi vermek zorundayım' dedim. Korkularını anlıyorum ama bir anne olarak evlatlarımın geleceği ve eşimin aziz hatırası için susamam."

Adalet mücadelesi karşısında çocuklarının büyük bir endişe yaşadığını vurgulayan Uçar, yaşanan bu sürecin aile bütünlüklerini ve psikolojilerini altüst ettiğini dile getirdi.