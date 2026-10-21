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Beyoğlu 21 numaralı apartmanın cinayeti çözüldü! SABAH katilin ifadesine ulaştı: Öldürdüğü adamın parasıyla kumar oynadı

İstanbul Beyoğlu'nda komşusunu Agop Değirmencioğlu'nu (64) testereli bıçakla katledip cebindeki parayı çalan, o parayla sabaha kadar kumar oynayıp Diyarbakır'a kaçan Mehmet Şerif Tayık (45), 4 gün sonra "Cesedi ben buldum" diyerek polisi aradı. Çelişkili ifadeleri ve elindeki kesik izi sebebiyle sıkışan zanlı, polisin deri örneği almak istemesi üzerine vahşeti itiraf etti. SABAH, cinayetin tüm detaylarına ve katilin kan donduran ifadesine ulaştı.

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Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 21.10.2026 06:54 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 06:55
Beyoğlu 21 numaralı apartmanın cinayeti çözüldü! SABAH katilin ifadesine ulaştı: Öldürdüğü adamın parasıyla kumar oynadı

İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Yağhanesi Sokak'ta bulunan eski metruk apartmanın 2. katında, 7 Ağustos günü Ermeni cemaati üyesi Agop Değirmencioğlu'nun cansız bedeni merdivenlerde yüzüstü yatar halde bulundu. İhbarı yapansa alt komşusu Mehmet Şerif Tayık'tı (45). Tayık, memleketi Diyarbakır'dan döndüğünü ve komşusunu bu halde bulduğunu söyledi.

Beyoğlu 21 numaralı apartmanın cinayeti çözüldü! SABAH katilin ifadesine ulaştı: Öldürdüğü adamın parasıyla kumar oynadı

Olayı araştıran Cinayet Büro polisleri ise kısa süre sonra Tayık'tan şüphelenmeye başladı. Verilen ifadelerin çelişkili olması, ellerinde kesik bulunması ve Değirmencioğlu'nun ölümüne yakın bir tarihte şehir dışına çıkıp gelmesi üzerinde duruldu. Son olarak polis ekiplerinin deri örneği almak istemesi üzerine olay çözüldü. Tayık, Değirmencioğlu'nu öldürdüğünü kabul etti.

Beyoğlu 21 numaralı apartmanın cinayeti çözüldü! SABAH katilin ifadesine ulaştı: Öldürdüğü adamın parasıyla kumar oynadı

CİNAYETİ İŞLEDİ, KUMAR OYNAMAYA GİTTİ

Cinayetin işlendiği gün Değirmencioğlu'nun üzüm alması sebebiyle kendisini ziyaret ettiğini ve ikramda bulunduğunu söyleyen Tayık, kısa süre sonra hakaret etmesi sebebiyle testereli bıçakla arkasından gittiğini ve defalarca boynundan bıçakladığını anlattı.

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Beyoğlu 21 numaralı apartmanın cinayeti çözüldü! SABAH katilin ifadesine ulaştı: Öldürdüğü adamın parasıyla kumar oynadı

Tayık ifadesinde, "Bıçağı saplayıp çıkardığım esnada bıçağı tuttuğum sağ elim serçe parmağımda da kesiler oluştu. Ben Agop'u bıçaklarken Agop bana doğru dönmeye çalıştı, ancak tam döndüğü esnada yere çöktü. Agop yere düşündüğünde cebinde, 200 TL'lik banknotlar halinde toplam 10 bin– 12 bin TL civarı para vardı. Ben bu parayı aldım." dedi.

Beyoğlu 21 numaralı apartmanın cinayeti çözüldü! SABAH katilin ifadesine ulaştı: Öldürdüğü adamın parasıyla kumar oynadı

DELİLLERİ ATMAK İÇİN SOKAK SOKAK ÇÖP ARADI

Cinayetin ardından üstü kan olan Tayık; kıyafetlerini, cinayet aleti bıçağı ve Değirmencioğlu'nun telefonunu alarak beyaz bir poşete koydu ve ellerini yıkadı. Daha sonra bu poşetle dışarı çıktı ve Beyoğlu'nda çöp aradı. 30 dakikanın ardından bulduğu konteynere çöpü attı.

Beyoğlu 21 numaralı apartmanın cinayeti çözüldü! SABAH katilin ifadesine ulaştı: Öldürdüğü adamın parasıyla kumar oynadı

O anlara ait kamera kayıtları cinayet polislerinin incelemesiyle ortaya çıkarılarak delillendirildi. Çöpü attıktan sonra Şirinevler'e, oradan da Esenyurt'a arkadaşının yanına gittiğini söyleyen Tayık, bütün geceyi orada geçirdi.

Beyoğlu 21 numaralı apartmanın cinayeti çözüldü! SABAH katilin ifadesine ulaştı: Öldürdüğü adamın parasıyla kumar oynadı

DEĞİRMENCİOĞLU'NUN PARASIYLA SABAHA KADAR KUMAR OYNADI

Sabaha kadar kumar oynadı. Gecenin sabahında ise otobüs bileti alarak Diyarbakır'a gitti. Arkadaşını arayarak, "Üst komşumdaki dayıyı ölü halde gördüm, psikolojim bozuldu, memlekete gidiyorum." dediğini aktardı. Oradan ise 6 Ağustos'ta yola çıkarak 7 Ağustos'ta İstanbul'a geldi. Hiçbir şey olmamış, olay yerine ilk kez geliyormuş gibi yapan Tayık olaydan 4 gün sonra polise ihbarda bulundu.

Beyoğlu 21 numaralı apartmanın cinayeti çözüldü! SABAH katilin ifadesine ulaştı: Öldürdüğü adamın parasıyla kumar oynadı

İlk ifadesinde polisi yanıltmak için "Uyuşturucu satıcıları Agop abiyi tehdit ediyordu." şeklinde beyanda bulunmuştu. Son ifadesinde ise kira sebebiyle anlaşmazlık yaşadıklarını, kendisine küfrettiğini ve bu yüzden öldürdüğünü söyledi.

Beyoğlu 21 numaralı apartmanın cinayeti çözüldü! SABAH katilin ifadesine ulaştı: Öldürdüğü adamın parasıyla kumar oynadı

OLAY YERİNDE ÇÖKME RİSKİ VARDI, CANSIZ BEDEN SABUNLAŞMIŞTI

Polis ekipleri olay yerine geldiğinde metruk apartmana girmekte zorluk çekti. Bina, yapısı gereği çökmeye müsaitti. Bu sebeple olay yeri incelemesi tam yapılamadı. Agop Değirmencioğlu'nun cenazesi ise sabunlaşmaya başlamıştı.

Beyoğlu 21 numaralı apartmanın cinayeti çözüldü! SABAH katilin ifadesine ulaştı: Öldürdüğü adamın parasıyla kumar oynadı

Hem sıcak hava hem de cinayetin günler öncesinden işlendiği değerlendirildi. Çevredeki tanıkların ifadesi alınırken Değirmencioğlu'nun hiçbir yakınına ulaşılamadı. 74 yaşındaki arkadaşı ise yaşlılık sebebiyle yardımcı olamayacağını belirtti.

#İSTANBUL #DİYARBAKIR #BEYOĞLU