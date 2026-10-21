Beyoğlu 21 numaralı apartmanın cinayeti çözüldü! SABAH katilin ifadesine ulaştı: Öldürdüğü adamın parasıyla kumar oynadı

DEĞİRMENCİOĞLU'NUN PARASIYLA SABAHA KADAR KUMAR OYNADI



Sabaha kadar kumar oynadı. Gecenin sabahında ise otobüs bileti alarak Diyarbakır'a gitti. Arkadaşını arayarak, "Üst komşumdaki dayıyı ölü halde gördüm, psikolojim bozuldu, memlekete gidiyorum." dediğini aktardı. Oradan ise 6 Ağustos'ta yola çıkarak 7 Ağustos'ta İstanbul'a geldi. Hiçbir şey olmamış, olay yerine ilk kez geliyormuş gibi yapan Tayık olaydan 4 gün sonra polise ihbarda bulundu.



