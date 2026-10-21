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Beyoğlu 21 numaralı apartmanın cinayeti çözüldü! SABAH katilin ifadesine ulaştı: Öldürdüğü adamın parasıyla kumar oynadı
Beyoğlu 21 numaralı apartmanın cinayeti çözüldü! SABAH katilin ifadesine ulaştı: Öldürdüğü adamın parasıyla kumar oynadı
İstanbul Beyoğlu'nda komşusunu Agop Değirmencioğlu'nu (64) testereli bıçakla katledip cebindeki parayı çalan, o parayla sabaha kadar kumar oynayıp Diyarbakır'a kaçan Mehmet Şerif Tayık (45), 4 gün sonra "Cesedi ben buldum" diyerek polisi aradı. Çelişkili ifadeleri ve elindeki kesik izi sebebiyle sıkışan zanlı, polisin deri örneği almak istemesi üzerine vahşeti itiraf etti. SABAH, cinayetin tüm detaylarına ve katilin kan donduran ifadesine ulaştı.
Giriş Tarihi: 21.10.2026 06:54
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 06:55