Beyoğlu'nda film gibi olay: Kız arkadaşını husumetlisi ile buluşturdu meğer...
İstanbul Beyoğlu'nda yakınını bıçaklayan adamdan intikam almak isteyen Ramazan S., Tuğba Y.'nin sosyal medyadan husumetlisi Servet A. ile tanışmasını istedi. Ramazan S. Tuğba Y. ile parka tanışmaya gelen husumetlisi Servet A.'yı silahla kaçırmaya çalıştı. Buluşma yerinde Servet A.'nın arkadaşları tarafından kovalanan Ramazan S. ve suç ortağı Bilal D. taksiye binerek kaçtı. Yaşananlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 08:38