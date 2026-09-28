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Bildirim gelmese bile telefona bakanlar dikkat! Sürekli ekranı açanların meğer ortak özelliği…
Bildirim gelmese bile telefona bakanlar dikkat! Sürekli ekranı açanların meğer ortak özelliği…
Bildirim gelmediğini bilseniz bile gün içinde farkında olmadan onlarca, hatta yüzlerce kez telefonunuzun ekranını kontrol ediyor musunuz? Pek çok kişi bu durumu basit bir "teknoloji bağımlılığı" veya "irade zayıflığı" olarak tanımlasa da nörobilim ve psikoloji uzmanları bambaşka bir gerçeğe işaret ediyor. Ekranı durmaksızın açıp kapatan kişilerin arka planında yatan o temel psikolojik özellik ve beyin biyolojimizi manipüle eden dev zihinsel tuzakların detayları…
Giriş Tarihi: 28.09.2026 12:49
Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 12:57