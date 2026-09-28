Bildirim gelmese bile telefona bakanlar dikkat! Sürekli ekranı açanların meğer ortak özelliği…

İnsan beyni kesin olmayan, ne zaman geleceği belli olmayan ödüllere karşı çok daha güçlü bir bağlılık geliştirir. Kişi ekranı her uyardığında yeni bir bildirimle karşılaşmasa bile, "Belki bu kez bir şey vardır" düşüncesi, davranışın otomatikleşmesine ve durmaksızın tekrarlanmasına yol açar. Her bildirim sesi veya ışığı, beyinde haz ve ödül sinyallerinden sorumlu olan dopamin hormonu salgısını tetikler. Zamanla beyin, henüz bildirim gelmeden dahi telefonu kontrol etme arzusu üretmeye başlar.