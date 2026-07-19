Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2026: Bilgisayar Programcılığı YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

2026 YKS tercih dönemi için geri sayım sürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından milyonlarca aday üniversite ve bölüm tercihlerini tamamlayacak. Bu dönemde adayların en çok araştırdığı bölümlerden biri de Bilgisayar Programcılığı oldu. İşte Bilgisayar Programcılığı bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
11
9
9
|9
11
9
9
|355,3528
353,28449
359,43483
349,05267
|365.017
391.964
366.975
400.349
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
13
12
17
|25
13
12
17
|261,95495
299,13069
305,44351
286,58335
|1.367.588
893.791
819.246
956.566
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
47
34
|36
50
47
34
|Dolmadı
210,65923
242,60128
238,66078
|Dolmadı
2.365.607
1.744.228
1.733.120
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Çankaya Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
6
6
7
|7
6
6
7
|402,13103
414,08484
413,41837
409,82485
|160.093
153.475
155.564
161.033
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
6
7
|7
7
6
7
|400,28788
398,35183
404,8963
409,51294
|165.940
196.529
178.982
161.848
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|390,81755
398,83176
411,04764
409,91758
|198.192
195.115
161.811
160.807
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|385,52318
—
—
—
|218.052
—
—
—
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
5
5
6
|7
5
5
6
|383,15272
385,7995
392,55929
375,39321
|227.481
238.373
217.946
272.230
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
12
10
10
|12
12
10
10
|381,81384
391,44059
397,30853
389,25032
|232.980
218.553
201.978
221.234
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|13
11
10
10
|13
11
10
10
|381,79425
395,67362
405,77675
402,34586
|233.067
204.776
176.395
181.231
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
6
6
|7
7
6
6
|381,78916
388,18374
402,99351
397,31389
|233.083
229.852
184.466
195.873
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
5
7
9
|6
5
7
9
|380,01108
380,01224
391,78303
391,6851
|240.613
260.712
220.699
213.307
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|379,36717
381,72794
387,00258
391,13475
|243.442
253.940
238.151
215.062
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|80
80
80
80
|379,17976
379,48463
388,77253
379,76164
|244.200
262.921
231.410
255.099
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
10
10
12
|12
10
10
12
|378,25934
394,84593
402,65676
399,86203
|248.159
207.428
185.476
188.292
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|14
12
10
11
|14
12
10
11
|373,24229
381,86387
394,61598
388,92119
|270.596
253.420
210.933
222.373
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|16
13
13
14
|16
13
13
14
|372,76391
382,15614
397,01007
397,08943
|272.839
252.225
202.902
196.516
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
5
8
|8
8
5
8
|372,15012
385,60972
399,87365
393,05088
|275.793
239.073
193.911
208.937
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|371,55647
377,53349
387,99718
387,96603
|278.637
270.909
234.325
225.528
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|370,80053
372,91997
378,02319
372,758
|282.266
290.641
274.593
283.141
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|370,25346
—
—
—
|284.972
—
—
—
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
7
6
|8
8
7
6
|369,62382
379,81005
378,29532
368,08778
|288.007
261.534
273.397
303.427
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
12
10
12
|12
12
10
12
|367,9783
380,46418
386,90431
382,51412
|296.124
258.983
238.512
244.885
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|16
13
13
14
|16
13
13
14
|367,59415
376,89381
387,05855
388,10645
|298.062
273.522
237.962
225.076
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|366,41982
366,62485
377,48537
370,2671
|304.014
320.029
276.927
293.890
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|11
11
9
12
|11
11
9
12
|365,71302
367,92884
375,44939
368,50572
|307.554
313.645
285.831
301.527
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|13
13
12
13
|13
13
12
13
|365,0933
367,89959
376,32612
372,98671
|310.755
313.797
281.989
282.200
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
6
—
|8
8
6
—
|364,85377
377,45452
372,75183
—
|312.043
271.245
298.162
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
4
—
—
|10
4
—
—
|364,26715
370,14606
—
—
|315.133
303.348
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|364,10431
365,56129
374,72334
370,80128
|316.002
325.304
289.038
291.519
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|13
8
8
9
|13
8
8
9
|364,05019
377,25075
382,17746
378,02775
|316.305
272.102
257.199
261.829
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|13
13
13
14
|13
13
13
14
|363,95353
372,47749
379,35826
384,27099
|316.848
292.539
268.830
238.503
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
—
—
|65
65
—
—
|362,84275
361,75646
—
—
|322.777
344.698
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
6
6
|8
8
6
6
|362,68601
365,40614
369,26845
361,5699
|323.611
326.052
314.786
333.779
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|362,16618
—
—
—
|326.327
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
8
9
|10
10
8
9
|361,50288
359,92921
373,69834
378,27275
|330.016
354.278
293.750
260.870
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|361,39847
357,08738
361,37902
352,50791
|330.573
369.912
356.079
380.692
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
8
9
|10
10
8
9
|361,21098
359,40683
369,94688
367,61951
|331.614
357.099
311.415
305.558
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
13
|12
12
12
13
|360,58383
365,22739
369,87284
369,95358
|335.009
326.947
311.765
295.247
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|22
20
10
10
|22
20
10
10
|359,94066
398,91639
427,09724
456,24295
|338.566
194.843
123.175
69.006
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|102
101
102
100
|359,91333
373,50619
392,54127
386,5589
|338.714
287.985
218.015
230.388
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|13
13
12
—
|13
13
12
—
|359,79286
361,35474
374,1271
374,05176
|339.421
346.791
291.744
277.748
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|359,77613
361,36201
369,19723
362,89508
|339.513
346.753
315.133
327.550
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
—
—
|4
4
—
—
|358,82285
360,54231
—
—
|344.842
351.055
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
8
7
|10
10
8
7
|358,14904
358,88932
370,48886
365,41767
|348.690
359.976
308.811
315.661
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|13
13
12
—
|13
13
12
—
|356,41732
362,81194
372,01943
371,75834
|358.810
339.058
301.565
287.371
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|14
11
10
11
|14
11
10
11
|355,36481
356,35464
366,5174
363,83812
|364.947
374.075
328.566
322.997
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
11
9
9
|9
11
9
9
|355,3528
353,28449
359,43483
349,05267
|365.017
391.964
366.975
400.349
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|355,14137
355,08356
362,64994
354,73609
|366.208
381.248
349.087
368.495
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|13
13
11
12
|13
13
11
12
|354,13132
353,89768
367,14414
366,70506
|372.159
388.286
325.405
309.664
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|13
13
12
14
|13
13
12
14
|354,08537
355,14829
371,28994
367,34845
|372.437
380.903
305.022
306.737
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|15
13
13
14
|15
13
13
14
|353,56132
354,17899
364,73147
365,24264
|375.634
386.680
337.905
316.452
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
65
65
65
|352,48517
351,17141
356,52834
346,53514
|382.246
404.757
383.997
415.156
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|351,97828
—
—
—
|385.398
—
—
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|8
8
8
8
|351,65843
349,44764
364,58492
355,31218
|387.344
415.688
338.659
365.380
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
—
—
|8
8
—
—
|351,58367
349,75115
368,51764
—
|387.815
413.757
318.535
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
60
60
60
|349,47518
350,22873
356,76564
351,53823
|401.174
410.759
382.658
386.103
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
8
5
7
|9
8
5
7
|348,47603
350,63617
355,62857
346,22035
|407.843
408.158
389.305
417.045
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|348,15264
—
—
—
|409.884
—
—
—
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
11
9
9
|12
11
9
9
|347,5494
373,56284
414,18571
407,64792
|413.896
287.757
153.585
166.752
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
6
6
|7
7
6
6
|347,329
349,38159
365,0737
350,17563
|415.334
416.098
336.053
393.882
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
50
50
50
|346,54071
343,89861
349,23047
339,65043
|420.723
452.735
429.739
458.395
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
10
|10
10
9
10
|346,47249
351,52661
361,84639
355,83325
|421.188
402.580
353.595
362.566
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
60
60
61
|346,23602
345,9051
352,50244
345,4523
|422.745
438.892
408.627
421.728
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
11
|10
10
10
11
|343,89007
345,31389
354,37883
360,2283
|438.500
442.900
396.842
340.262
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|80
80
80
80
|343,06882
342,8254
349,00861
343,05356
|444.413
460.128
431.192
436.550
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
65
65
65
|342,9315
343,22997
347,44712
337,80308
|445.388
457.290
441.740
470.884
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|342,72776
—
—
—
|446.804
—
—
—
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
8
|10
10
9
8
|342,37102
345,36176
358,05824
357,53494
|449.425
442.541
375.049
353.698
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|61
61
50
50
|341,01891
339,85224
347,54476
340,87137
|459.246
481.697
441.068
450.487
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|338,72104
336,15143
345,93169
342,24022
|476.172
509.867
452.209
441.642
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
6
—
—
|7
6
—
—
|337,97367
335,57354
—
—
|481.762
514.402
—
—
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
65
66
66
|337,79795
335,83437
344,01699
331,96198
|483.091
512.332
465.731
511.976
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
10
—
—
|9
10
—
—
|336,89796
344,65194
—
—
|489.846
447.501
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|66
66
65
65
|336,53449
330,33455
342,70356
335,79008
|492.660
557.723
475.071
484.688
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|125
125
125
123
|128
127
127
125
|335,83845
355,61554
381,15099
359,17501
|498.026
378.283
261.457
345.513
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
62
60
61
|333,54563
333,39214
345,48507
338,66625
|515.981
531.810
455.316
465.059
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|66
66
65
65
|333,42095
333,83764
337,79048
331,37326
|517.055
528.130
512.005
516.241
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
61
62
62
|333,26662
332,20403
339,427
331,45257
|518.278
541.790
499.575
515.684
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|66
66
65
65
|333,11476
333,96351
341,98175
334,01287
|519.513
527.119
480.377
497.192
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|80
80
80
81
|332,35763
331,78751
342,87249
333,91141
|525.559
545.335
473.831
497.901
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|80
80
80
80
|330,45975
328,16838
340,02407
332,1003
|541.355
576.611
495.025
510.986
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
60
60
61
|330,43614
329,88976
337,33311
331,51305
|541.565
561.608
515.510
515.238
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
71
71
71
|330,37052
329,00476
335,66904
328,38156
|542.116
569.267
528.445
538.479
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|329,53008
329,78282
334,73903
328,10243
|549.257
562.530
536.122
540.662
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|103
101
103
102
|329,14781
341,09698
359,42977
342,91289
|552.515
472.596
367.001
437.445
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|71
72
70
72
|329,09768
326,88015
332,36169
325,75643
|552.942
588.297
555.605
558.870
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
55
55
|61
60
56
57
|328,42184
329,12153
335,49943
328,70364
|558.604
568.232
529.823
535.984
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|75
75
75
75
|75
75
76
75
|327,95274
328,6395
334,17383
325,63432
|562.697
572.386
540.736
559.853
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
40
40
|327,57562
326,63981
330,57645
320,13646
|565.994
590.470
570.509
605.159
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BOLU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|60
60
52
51
|325,67391
319,4061
328,02658
319,84234
|582.681
660.491
592.422
607.713
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Nallıhan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
62
60
62
|325,67234
322,30509
319,93589
309,70794
|582.700
631.454
666.774
700.471
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
60
52
50
|324,93656
323,73307
326,42576
319,535
|589.284
617.797
606.409
610.423
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bandırma Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
50
51
|324,48993
324,28015
329,67
319,70329
|593.355
612.400
578.241
608.930
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|71
72
70
72
|324,47855
320,17549
329,88318
320,03225
|593.464
652.716
576.401
606.072
|ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
4
—
—
|5
4
—
—
|323,69346
320,60607
—
—
|600.619
648.377
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
61
62
62
|321,86492
322,01868
321,02146
316,42444
|617.675
634.220
656.238
637.895
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|1
1
1
—
|321,73487
297,67581
302,57436
324,707
|618.869
912.873
852.133
567.359
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
81
81
82
|321,38955
319,01998
325,53477
316,54499
|622.156
664.396
614.406
636.812
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
4
|7
7
5
4
|320,74254
318,93459
336,68852
320,33871
|628.171
665.253
520.419
603.438
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|66
67
65
67
|319,6804
315,93812
330,16323
316,90331
|638.321
696.456
574.107
633.575
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
—
|61
61
51
—
|319,00665
316,07362
318,84247
311,76459
|644.785
695.011
677.317
680.898
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|318,71362
318,2202
324,1047
311,45082
|647.482
672.592
627.428
683.832
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
50
51
52
|318,22459
312,67927
304,47578
297,73953
|652.256
731.730
830.334
825.311
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
61
62
|318,06142
315,2985
314,71786
306,69096
|653.836
703.292
719.039
730.384
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
61
62
62
|317,84914
314,01275
316,79691
304,96642
|655.976
717.245
697.600
748.151
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
61
62
62
|317,61577
315,89219
319,02099
310,72733
|658.268
696.923
675.586
690.698
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (Karasu) (SAKARYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
—
—
|82
80
—
—
|317,38885
315,28738
312,49041
—
|660.427
703.400
742.188
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Altınoluk Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|317,14553
316,23291
321,06473
312,15025
|662.855
693.321
655.794
677.225
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ORDU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
61
62
61
|317,02781
313,54518
315,02356
306,21074
|664.021
722.301
715.878
735.236
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Turgutlu Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|81
81
80
81
|315,60704
314,60353
316,25469
310,31178
|678.278
710.774
703.060
694.641
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
82
|82
81
81
85
|315,47993
313,11431
332,50335
321,47294
|679.567
726.971
554.411
593.796
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|43
42
42
34
|43
42
42
34
|315,41041
315,801
335,72746
333,70243
|680.243
697.868
527.970
499.425
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
5
6
|8
8
5
6
|314,29421
306,82927
325,3533
317,83636
|691.596
798.627
616.072
625.118
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
11
10
9
|10
11
10
9
|314,22179
309,85797
302,40514
292,68219
|692.352
763.368
854.071
882.895
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|51
51
41
41
|313,85543
312,3046
312,91709
305,98298
|696.230
735.789
737.729
737.628
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
7
9
10
|6
7
9
10
|313,14756
313,99226
315,41864
302,39657
|703.788
717.484
711.748
775.030
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
72
72
72
|312,75966
311,23919
311,72197
305,24155
|707.868
747.655
750.290
745.290
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
51
52
|311,92245
310,98265
312,38109
305,71707
|716.590
750.500
743.341
740.270
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
45
45
|57
56
46
47
|311,88847
309,74679
311,98577
306,5741
|716.960
764.663
747.413
731.536
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Keles Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|310,46715
310,05617
310,36517
302,46446
|732.077
761.063
764.769
774.337
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|92
93
93
93
|310,23807
307,02135
315,22317
301,39037
|734.572
796.399
713.801
785.885
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
60
62
62
|309,97235
304,88665
304,12825
295,73883
|737.439
821.784
834.300
847.622
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|140
140
140
140
|143
144
143
143
|309,82968
312,37611
332,98226
323,08684
|738.988
734.975
550.493
580.410
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
60
62
62
|309,36016
305,09957
305,51555
299,03277
|744.092
819.217
818.419
811.189
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
61
|309,3466
309,89945
315,26203
304,78706
|744.245
762.874
713.418
750.046
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Malatya Osb Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|52
72
71
72
|309,30682
302,83317
312,30678
311,14449
|744.688
846.972
744.081
686.760
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Gönen Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|309,01406
308,59654
307,88194
298,76783
|747.927
778.013
791.846
813.991
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (AKSARAY) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|50
52
41
41
|308,16179
301,06722
303,50511
295,46747
|757.411
869.053
841.435
850.612
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Akseki Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|307,29089
307,29207
306,31825
300,3432
|766.981
793.197
809.345
797.037
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Meslek Yüksekokulu (BARTIN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
61
51
50
|307,07222
305,27438
306,53111
300,39376
|769.402
817.102
806.944
796.511
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
11
10
14
|7
11
10
14
|306,58728
303,82214
297,38744
280,46654
|774.826
834.794
914.289
1.035.929
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|306,01917
303,95358
305,90456
298,32219
|781.148
833.178
814.050
818.933
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Akhisar Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
71
72
|305,48381
304,3117
304,33195
297,74369
|787.251
828.824
831.979
825.259
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
61
62
62
|305,36052
297,17253
298,08931
302,5322
|788.718
919.617
905.589
773.583
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Akçakoca Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
61
|305,17849
302,95007
300,74741
294,2216
|790.787
845.566
873.694
865.065
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KIRKLARELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
61
62
|305,17335
301,30945
300,48336
295,68648
|790.838
865.871
876.788
848.202
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
61
52
52
|305,1074
303,22112
304,38282
296,72593
|791.548
842.228
831.401
836.386
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
81
81
82
|304,89366
302,20696
300,54881
292,6768
|794.055
854.627
876.032
882.953
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
61
62
61
|304,56476
302,53835
301,62372
293,64417
|797.780
850.666
863.235
871.745
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
61
62
|304,45855
300,39353
297,1172
290,20392
|799.029
877.619
917.628
912.464
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|71
72
72
71
|304,29163
301,21924
299,76405
295,67412
|800.893
867.050
885.461
848.328
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Antakya Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
20
65
|41
41
21
67
|304,17182
299,69195
317,2395
298,13371
|802.261
886.508
693.166
821.049
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|28
18
10
10
|28
18
10
10
|303,74944
321,65498
352,76425
340,15567
|807.110
637.867
406.969
455.072
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Gerede Meslek Yüksekokulu (BOLU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
62
62
62
|302,86342
300,53572
297,1017
291,1421
|817.435
875.744
917.826
901.262
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|51
52
41
40
|302,09247
301,26827
303,68463
298,11142
|826.512
866.395
839.319
821.271
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
45
45
|55
57
46
47
|301,38534
293,81914
290,15393
282,18299
|834.798
964.518
1.006.168
1.013.088
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
62
62
62
|300,96566
296,58551
294,51533
285,42226
|839.756
927.410
949.866
971.289
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İskenderun Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|300,5018
293,25801
294,50481
305,01539
|845.306
972.052
950.011
747.642
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Giresun Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
—
|66
65
67
—
|300,22023
296,3224
294,70724
286,66073
|848.693
930.949
947.436
955.587
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|299,84598
292,0213
285,97325
275,25293
|853.266
988.938
1.061.763
1.107.214
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
55
55
|67
67
56
57
|299,82631
300,13006
299,86194
291,4875
|853.531
880.987
884.295
897.036
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|5
5
5
5
|299,2417
273,73599
305,44541
293,81806
|860.386
1.259.244
819.229
869.767
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
61
62
|298,09777
296,22706
295,45262
289,02218
|874.274
932.232
938.315
926.636
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Atabey Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
45
45
|57
57
47
47
|297,89056
292,99961
290,27161
282,42306
|876.750
975.530
1.004.646
1.010.003
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ünye Meslek Yüksekokulu (ORDU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|297,53025
294,01373
289,54499
281,92966
|881.238
961.958
1.014.116
1.016.362
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|93
93
91
93
|296,50331
294,35229
292,12437
282,8745
|893.843
957.366
980.247
1.004.212
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|30
—
—
—
|296,1408
—
—
—
|898.313
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sarayönü Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|51
52
41
40
|296,00241
294,18738
294,28556
284,45629
|900.039
959.601
952.794
983.599
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|41
34
34
34
|41
34
34
34
|295,71964
307,23749
309,264
283,89451
|903.625
793.806
776.596
990.919
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Gölyaka Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|295,67673
292,55439
290,05385
282,31819
|904.157
981.561
1.007.423
1.011.387
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
51
52
52
|295,44503
291,33321
290,87504
283,6796
|907.094
998.458
996.788
993.791
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu (KIRKLARELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|295,30439
293,49587
290,85382
282,4242
|908.800
968.796
997.070
1.009.993
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
60
|41
41
31
62
|294,24968
292,14449
297,21316
284,62275
|922.057
987.226
916.461
981.508
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KIRŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|294,0341
291,61868
291,90282
283,00404
|924.810
994.487
983.151
1.002.541
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2400
2000
600
600
|2449
2038
609
607
|293,84456
289,74315
344,43308
324,96955
|927.169
1.020.708
462.687
565.285
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Osmaniye Meslek Yüksekokulu (OSMANİYE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|293,34043
285,06389
287,79908
284,78381
|933.460
1.087.644
1.037.041
979.450
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ardeşen Meslek Yüksekokulu (RİZE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|292,79302
291,45852
289,08979
285,07448
|940.285
996.735
1.020.114
975.782
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Turgutlu Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|103
103
103
103
|292,74098
289,26759
314,09
288,98079
|940.979
1.027.375
725.523
927.155
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|61
62
51
52
|292,38763
290,83682
288,16491
279,42899
|945.401
1.005.483
1.032.272
1.049.827
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|71
72
72
72
|292,30556
285,21063
299,0039
283,87956
|946.430
1.085.579
894.454
991.121
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
40
41
|292,13236
288,46299
285,02103
280,49999
|948.599
1.038.782
1.074.654
1.035.480
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|292,08138
288,21116
279,9875
276,06141
|949.281
1.042.434
1.144.632
1.096.074
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|11
13
14
20
|11
13
14
20
|291,90132
287,37898
281,81168
263,31615
|951.527
1.054.278
1.118.828
1.285.731
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
62
60
62
|291,75923
288,06195
285,62194
280,31784
|953.360
1.044.505
1.066.492
1.037.947
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|291,18791
288,48199
283,96199
276,56097
|960.725
1.038.520
1.089.227
1.089.029
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|5
5
5
5
|290,26539
287,25155
291,47881
282,06796
|972.697
1.056.088
988.793
1.014.569
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|37
37
43
47
|37
37
43
47
|289,4121
307,68909
312,64418
302,10704
|983.809
788.492
740.624
778.082
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇORUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
61
61
62
|289,23294
288,8745
287,73849
282,15986
|986.152
1.032.945
1.037.834
1.013.398
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Devrek Meslek Yüksekokulu (ZONGULDAK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|288,75556
286,1958
284,09592
280,91098
|992.273
1.071.213
1.087.334
1.029.947
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Bor Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|288,51329
288,46436
289,12082
278,88185
|995.449
1.038.763
1.019.671
1.057.204
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|120
120
85
85
|123
123
88
88
|288,44071
283,88608
330,93323
292,12285
|996.415
1.105.256
567.567
889.415
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|287,79096
279,78487
276,55734
267,16728
|1.004.950
1.166.049
1.193.756
1.225.993
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|51
51
51
47
|51
51
51
47
|287,63616
288,95446
289,95399
276,54466
|1.007.052
1.031.821
1.008.790
1.089.257
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2000
2000
500
500
|2046
2048
511
507
|287,51404
277,32234
336,59853
309,7669
|1.008.646
1.203.823
521.124
699.958
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ÇANKIRI) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
55
55
|62
62
57
57
|286,78599
287,10335
283,05978
279,04935
|1.018.324
1.058.182
1.101.674
1.054.940
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
55
55
|52
51
57
57
|286,73463
283,94205
280,21837
273,66183
|1.019.009
1.104.432
1.141.329
1.129.820
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Merzifon Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
45
45
|52
50
47
47
|286,65994
283,14998
281,42752
273,96355
|1.019.989
1.115.985
1.124.222
1.125.518
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|46
45
—
—
|46
45
—
—
|286,26926
311,92266
—
—
|1.025.113
739.993
—
—
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (BİNGÖL) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
—
—
|52
52
—
—
|285,73245
281,28413
—
—
|1.032.256
1.143.678
—
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|285,24297
284,62204
280,21199
273,83073
|1.038.874
1.094.247
1.141.427
1.127.456
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|51
52
41
41
|284,98029
283,80526
280,42774
274,0926
|1.042.407
1.106.436
1.138.278
1.123.625
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
35
35
|52
52
36
36
|284,92159
277,91107
291,84765
281,89112
|1.043.239
1.194.733
983.889
1.016.900
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Pazaryeri Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|284,37928
283,41154
280,44205
274,92958
|1.050.585
1.112.066
1.138.093
1.111.663
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Gediz Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|284,16812
281,31389
279,65938
276,52206
|1.053.411
1.143.252
1.149.320
1.089.559
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|103
103
102
103
|283,89342
283,65897
298,05127
279,93573
|1.056.927
1.108.555
906.047
1.042.923
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu (KIRKLARELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
55
55
|67
67
57
57
|283,5588
280,42088
278,31723
272,63511
|1.061.439
1.156.640
1.168.457
1.144.627
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|283,38739
278,75107
275,06356
267,82468
|1.063.789
1.181.827
1.215.124
1.216.045
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|281,69152
277,83358
270,2681
265,77335
|1.086.841
1.195.923
1.286.737
1.247.362
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Seydişehir Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
61
62
62
|281,64961
279,72143
274,37498
268,60733
|1.087.365
1.167.034
1.225.312
1.204.143
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Başkale Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|281,64567
274,26542
278,95609
275,15935
|1.087.409
1.250.860
1.159.317
1.108.475
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Söğüt Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
51
41
41
|281,24346
279,96526
277,4921
271,67275
|1.092.976
1.163.404
1.180.361
1.158.585
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|280,69502
276,02259
274,39145
268,34038
|1.100.660
1.223.864
1.225.045
1.208.075
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Simav Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
61
62
|280,36144
278,61075
273,64118
268,72791
|1.105.159
1.184.000
1.236.101
1.202.316
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|280,10747
278,56656
274,07345
267,35731
|1.108.686
1.184.656
1.229.713
1.223.090
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SİİRT) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|280,02161
272,20894
269,51811
268,15562
|1.109.919
1.283.206
1.297.949
1.210.923
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|26
26
21
24
|26
26
21
24
|279,82711
292,00694
305,95087
273,11504
|1.112.568
989.138
813.525
1.137.701
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|278,84899
275,89783
271,73914
265,22655
|1.126.132
1.225.804
1.264.524
1.255.778
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Artvin Meslek Yüksekokulu (ARTVİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
40
|278,83283
277,84848
274,24579
268,60148
|1.126.365
1.195.705
1.227.190
1.204.226
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|277,70101
275,73161
273,67797
271,24859
|1.142.093
1.228.345
1.235.552
1.164.789
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|277,66401
276,79944
292,40641
286,85445
|1.142.622
1.212.009
976.555
953.189
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|88
81
68
59
|88
81
68
59
|277,64632
288,88417
308,20204
297,7739
|1.142.898
1.032.791
788.286
824.904
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|18
28
28
28
|18
28
28
28
|277,48445
256,26666
309,8525
296,02254
|1.145.194
1.545.038
770.244
844.430
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Bolvadin Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|277,3595
272,33529
269,22723
262,30223
|1.146.865
1.281.224
1.302.445
1.301.950
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Yozgat Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|277,1845
273,62727
271,47506
267,61606
|1.149.291
1.261.012
1.268.404
1.219.170
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
100
50
50
|103
103
52
52
|277,10174
276,96636
301,27128
285,64495
|1.150.418
1.209.370
867.479
968.450
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|150
150
60
59
|154
153
62
61
|276,95351
270,40291
330,76145
313,6027
|1.152.496
1.312.019
569.023
663.813
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
—
—
—
|4
—
—
—
|275,65578
—
—
—
|1.170.609
—
—
—
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MUŞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|275,51445
266,81927
263,471
255,71954
|1.172.609
1.369.782
1.391.791
1.411.491
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KİLİS) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|75
75
75
50
|77
77
77
52
|275,31248
267,05426
269,42591
265,32438
|1.175.403
1.366.107
1.299.325
1.254.269
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|15
15
15
15
|15
15
15
15
|275,30528
276,98626
292,47036
259,95352
|1.175.498
1.209.075
975.769
1.340.151
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|86
72
64
59
|86
72
64
59
|275,25992
275,86532
310,20112
327,39653
|1.176.169
1.226.299
766.480
546.164
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|104
85
85
80
|104
85
85
80
|275,24162
293,51526
327,01758
335,11281
|1.176.434
968.540
601.150
489.389
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
51
52
|275,21732
270,64399
268,77398
265,68907
|1.176.796
1.308.176
1.309.418
1.248.602
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (AĞRI) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|274,98846
273,29641
268,45618
271,17825
|1.179.987
1.266.087
1.314.400
1.165.799
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Mesudiye Meslek Yüksekokulu (ORDU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
48
|61
62
52
50
|274,58304
272,36575
270,77179
265,95941
|1.185.604
1.280.722
1.279.192
1.244.546
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Akçadağ Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|47
47
47
47
|274,5814
269,55624
268,13061
269,05875
|1.185.643
1.325.756
1.319.267
1.197.296
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Kulu Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|274,40944
273,26668
268,27707
263,47576
|1.188.039
1.266.577
1.317.074
1.283.214
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
10
—
|7
7
10
—
|273,65652
269,2051
267,52298
—
|1.198.744
1.331.429
1.328.658
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|273,41653
275,49615
272,96744
266,42256
|1.202.117
1.231.939
1.246.142
1.237.343
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ağlasun Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|272,94617
272,16983
269,37162
265,33049
|1.208.946
1.283.877
1.300.196
1.254.176
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ilgın Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|272,53994
272,93242
272,0965
266,08526
|1.214.709
1.271.824
1.259.205
1.242.627
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Dinar Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
30
30
|51
52
31
31
|272,48506
271,30191
270,16585
265,89883
|1.215.536
1.297.719
1.288.260
1.245.467
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Midyat Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
62
62
62
|272,19354
265,49716
267,02598
257,61801
|1.219.787
1.391.292
1.336.297
1.379.013
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|271,92459
268,07769
260,17003
254,70412
|1.223.596
1.349.625
1.444.566
1.428.995
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|76
—
68
68
|76
—
68
68
|270,90766
—
—
329,60167
|1.238.200
—
—
529.228
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|85
85
81
76
|85
85
81
76
|270,58022
276,07083
293,65559
298,17475
|1.242.946
1.223.120
960.736
820.587
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
74
85
81
|70
74
85
81
|270,53198
226,97484
316,10049
313,71888
|1.243.618
2.067.813
704.663
662.696
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Senirkent Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|270,30504
269,62061
265,76313
261,10308
|1.246.889
1.324.729
1.356.076
1.321.359
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Karahallı Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
51
52
|270,24767
269,71999
266,16984
263,99574
|1.247.707
1.323.109
1.349.720
1.274.922
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|3500
3500
1300
1300
|3587
3588
1331
1332
|269,74842
256,35316
299,21961
279,82615
|1.254.816
1.543.572
891.876
1.044.357
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Göksun Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|269,68424
262,44208
251,08077
258,73904
|1.255.700
1.441.265
1.596.085
1.360.281
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|25
25
—
—
|269,58042
291,62866
—
—
|1.257.211
994.371
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Bismil Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|269,54486
267,64881
266,51213
258,60567
|1.257.714
1.356.560
1.344.474
1.362.503
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|43
43
—
—
|43
43
—
—
|269,12809
272,96565
—
—
|1.263.665
1.271.307
—
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Emirdağ Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|268,97618
267,27287
265,77331
259,4362
|1.265.895
1.362.650
1.355.910
1.348.745
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu (TUNCELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
51
|52
52
52
53
|268,45635
271,51155
271,28805
259,33176
|1.273.447
1.294.400
1.271.191
1.350.457
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ergani Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|268,34057
265,88933
269,60964
265,53487
|1.275.095
1.384.944
1.296.618
1.250.965
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Sandıklı Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
35
35
|52
52
36
36
|268,24272
266,64185
265,63707
259,16498
|1.276.587
1.372.527
1.357.929
1.353.235
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Bozkır Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
51
52
|268,16052
267,60197
267,57648
259,77218
|1.277.759
1.357.313
1.327.824
1.343.169
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|59
59
50
42
|59
59
50
42
|268,13718
284,39279
295,00059
296,76889
|1.278.103
1.097.585
943.844
835.879
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
52
|52
52
52
54
|268,02706
261,58048
263,69295
262,10701
|1.279.688
1.455.509
1.388.191
1.305.073
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
100
65
63
|103
103
67
65
|266,9599
262,12777
300,10134
269,33652
|1.294.996
1.446.483
881.343
1.193.167
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
35
35
|52
52
36
36
|266,5401
266,5287
264,11388
260,23259
|1.301.091
1.374.398
1.381.587
1.335.630
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hassa Meslek Yüksekokulu (Kırıkhan) (HATAY) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
20
60
|41
41
21
62
|265,95596
257,96935
259,20589
259,5432
|1.309.558
1.516.008
1.460.352
1.346.956
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Gevaş Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|265,63396
263,95724
262,06
256,06237
|1.314.135
1.416.280
1.414.168
1.405.627
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BAYBURT) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|265,63035
266,15989
266,06906
266,40468
|1.314.193
1.380.451
1.351.271
1.237.621
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Özalp Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|61
62
52
52
|265,46164
257,37348
253,65877
248,57317
|1.316.574
1.526.177
1.552.352
1.538.988
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Turhal Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|265,39391
264,96652
261,67681
258,21042
|1.317.531
1.399.924
1.420.230
1.369.148
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Gönen Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|200
200
200
200
|205
205
205
205
|265,3065
260,7118
277,51237
259,59123
|1.318.773
1.469.951
1.180.073
1.346.183
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Kahta Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
30
|41
41
31
31
|265,22337
260,75292
271,20641
258,05085
|1.319.998
1.469.280
1.272.428
1.371.767
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|21
—
—
—
|264,63073
—
—
—
|1.328.589
—
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Taşköprü Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
55
55
|62
62
56
57
|264,59693
267,18648
264,36202
256,21901
|1.329.117
1.364.025
1.377.752
1.402.877
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
30
|41
41
31
31
|264,08141
257,56269
260,32699
256,08906
|1.336.596
1.523.034
1.442.027
1.405.136
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|263,74549
264,12065
269,81564
269,22737
|1.341.540
1.413.605
1.293.424
1.194.753
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Niksar Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|263,59255
260,96166
258,62052
253,68663
|1.343.725
1.465.860
1.469.897
1.446.679
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Sungurlu Meslek Yüksekokulu (ÇORUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|263,40488
265,19618
262,44399
256,89333
|1.346.433
1.396.181
1.408.094
1.391.245
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|51
51
34
—
|51
51
34
—
|262,10938
271,51447
286,40062
—
|1.365.235
1.294.348
1.055.970
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
13
12
17
|25
13
12
17
|261,95495
299,13069
305,44351
286,58335
|1.367.588
893.791
819.246
956.566
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sorgun Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|261,91318
259,87531
258,03178
252,50434
|1.368.238
1.484.054
1.479.461
1.467.564
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|59
59
48
54
|59
59
48
54
|261,59909
302,90169
303,77413
296,40621
|1.372.846
846.147
838.339
840.016
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Silvan Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|261,44375
258,03181
260,8903
253,59267
|1.375.095
1.514.893
1.432.868
1.448.407
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
35
35
|52
52
36
36
|261,39086
264,42221
267,74842
256,4506
|1.375.848
1.408.830
1.325.188
1.398.861
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Afşin Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|261,30438
253,73937
246,75602
255,9463
|1.377.129
1.588.258
1.670.580
1.407.574
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Siverek Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|260,99161
254,39574
256,35411
250,32783
|1.381.765
1.577.176
1.506.954
1.506.787
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|24
25
21
18
|24
25
21
18
|260,72571
276,3715
310,89324
296,93015
|1.385.639
1.218.651
759.109
834.132
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|37
37
33
25
|37
37
33
25
|260,30589
270,80287
282,81087
267,1278
|1.391.760
1.305.681
1.105.082
1.226.594
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu (ÇORUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|260,26407
259,04831
255,18952
247,00349
|1.392.413
1.497.868
1.526.459
1.568.422
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|34
—
—
—
|260,11615
—
—
—
|1.394.564
—
—
—
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|150
150
100
100
|154
154
103
103
|258,81694
252,01998
282,03
264,15977
|1.413.605
1.617.757
1.115.816
1.272.361
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|258,46259
252,36265
249,11463
257,42147
|1.418.782
1.611.869
1.629.752
1.382.406
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (IĞDIR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
61
52
52
|258,28164
256,16364
252,71971
247,23547
|1.421.398
1.546.785
1.568.230
1.563.972
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Pazar Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|258,22674
255,77058
253,74821
244,95793
|1.422.219
1.553.552
1.550.885
1.607.650
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
40
|41
41
31
41
|257,99688
253,75677
254,62419
252,39093
|1.425.590
1.587.959
1.535.950
1.469.623
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Ermenek Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
60
62
|82
82
62
64
|257,93666
256,40324
254,54821
251,57174
|1.426.448
1.542.710
1.537.233
1.484.204
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Birecik Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
45
45
|57
57
47
47
|257,55814
253,38097
255,67844
251,95172
|1.431.971
1.594.410
1.518.281
1.477.416
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Karakoçan Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
35
35
|52
52
36
36
|257,40669
258,94722
256,55605
250,99238
|1.434.181
1.499.517
1.503.683
1.494.594
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Adilcevaz Meslek Yüksekokulu (BİTLİS) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
51
41
41
|257,37205
256,90179
253,40935
253,09673
|1.434.715
1.534.199
1.556.580
1.457.093
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Arapgir Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|257,18727
252,70052
251,55945
250,88835
|1.437.291
1.606.060
1.587.831
1.496.504
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|103
103
103
103
|255,94858
251,14646
266,52362
248,96087
|1.455.410
1.632.762
1.344.313
1.531.804
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|255,64922
252,04097
249,48036
242,3566
|1.459.847
1.617.398
1.623.447
1.658.454
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Zile Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|255,49379
254,675
252,25328
243,28398
|1.462.199
1.572.302
1.576.084
1.640.339
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|66
66
53
46
|66
66
53
46
|255,42703
272,44536
300,8695
299,47471
|1.463.166
1.279.465
872.252
806.390
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Reşadiye Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
40
41
|255,21051
253,06325
251,62538
242,23274
|1.466.355
1.599.736
1.586.713
1.660.973
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ARDAHAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
35
—
|52
52
36
—
|255,09498
250,00022
253,32293
251,00996
|1.468.069
1.652.655
1.558.021
1.494.291
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Midyat Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
100
85
83
|72
103
88
86
|255,00903
247,26241
263,22584
249,87642
|1.469.336
1.700.536
1.395.628
1.515.015
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Torul Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
45
45
|57
57
47
47
|253,9261
253,30271
251,89073
246,70861
|1.485.261
1.595.730
1.582.206
1.574.074
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Viranşehir Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|253,63339
247,90083
256,86243
251,06138
|1.489.621
1.689.240
1.498.669
1.493.309
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu (KIRKLARELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|150
150
120
120
|154
154
123
123
|253,48436
250,53271
279,00752
263,80376
|1.491.860
1.643.315
1.158.575
1.277.987
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Pasinler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
55
55
|62
62
57
57
|252,77663
250,8319
248,34855
239,1749
|1.502.236
1.638.204
1.642.900
1.722.459
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|251,89396
251,62218
250,66655
243,49161
|1.515.087
1.624.528
1.603.079
1.636.288
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|48
35
36
31
|48
35
36
31
|251,65427
295,46073
316,85183
303,88859
|1.518.524
942.454
697.002
759.339
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Üzümlü Meslek Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
35
35
|52
52
36
36
|251,59404
251,05458
249,9865
240,43646
|1.519.426
1.634.326
1.614.792
1.696.649
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Cizre Meslek Yüksekokulu (ŞIRNAK) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|251,42271
247,72054
254,4586
247,02295
|1.521.874
1.692.472
1.538.824
1.568.037
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Çölemerik Meslek Yüksekokulu (HAKKARİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|251,38167
248,45075
246,04984
238,09213
|1.522.467
1.679.680
1.682.993
1.745.094
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tortum Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|251,27081
251,4471
250,00057
244,22187
|1.524.084
1.627.544
1.614.569
1.621.985
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Horasan Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
55
55
|62
62
57
57
|251,22196
249,82643
249,15182
240,82151
|1.524.745
1.655.698
1.629.069
1.688.899
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Tunca Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|250
250
140
140
|257
257
144
144
|251,1825
250,79747
288,73445
271,12337
|1.525.350
1.638.784
1.024.829
1.166.535
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Patnos Meslek Yüksekokulu (AĞRI) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|61
62
52
52
|250,53444
246,79781
243,61537
232,01598
|1.534.796
1.708.686
1.726.072
1.875.594
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|76
76
67
67
|76
59
67
67
|250,00181
Dolmadı
309,61556
306,43794
|1.542.658
Dolmadı
772.800
732.863
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Gerze Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|150
150
100
100
|154
154
103
103
|249,75075
243,84515
271,27577
253,83036
|1.546.285
1.760.785
1.271.371
1.444.085
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Tercan Meslek Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
45
45
|57
56
47
47
|249,016
248,56368
245,78306
239,0244
|1.557.141
1.677.675
1.687.773
1.725.587
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|150
150
95
94
|154
154
98
97
|247,15226
241,88788
269,81554
250,33163
|1.584.637
1.795.492
1.293.427
1.506.702
|ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|24
25
—
—
|24
25
—
—
|238,93398
224,83521
—
—
|1.705.246
2.107.526
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|76
—
66
60
|76
—
66
60
|238,81524
—
—
301,99946
|1.707.034
—
—
779.238
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2
2
3
5
|2
2
3
5
|237,85749
253,49536
285,98946
266,80294
|1.721.060
1.592.438
1.061.538
1.231.554
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|21
51
34
34
|21
34
34
34
|236,87638
Dolmadı
246,05969
230,77484
|1.735.320
Dolmadı
1.682.830
1.903.375
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|18
18
22
18
|18
18
22
18
|235,30911
244,57659
242,84399
221,25384
|1.758.215
1.747.814
1.739.773
2.128.494
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|84
84
75
—
|84
84
75
—
|232,45629
283,30739
313,43357
315,34433
|1.799.519
1.113.598
732.365
647.671
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
4
|5
5
5
4
|229,27675
256,34319
269,32391
258,19091
|1.845.320
1.543.746
1.300.902
1.369.469
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|51
51
43
34
|51
51
43
34
|226,77573
282,9995
297,26337
294,21735
|1.880.572
1.118.141
915.843
865.103
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
—
—
|8
8
—
—
|225,40663
326,45052
—
—
|1.899.550
592.214
—
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|64
45
45
—
|64
45
45
—
|221,93171
216,21914
253,13547
—
|1.947.327
2.265.735
1.561.083
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
53
—
—
|55
53
—
—
|221,37409
207,31453
—
—
|1.954.833
2.423.281
—
—
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|85
85
76
76
|85
81
76
76
|220,87357
Dolmadı
281,71968
291,70939
|1.961.866
Dolmadı
1.120.142
894.410
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
21
—
—
|30
21
—
—
|219,09324
244,41285
—
—
|1.985.709
1.750.753
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|15
15
15
15
|15
15
15
11
|218,43704
224,66246
241,83266
Dolmadı
|1.994.416
2.110.643
1.758.000
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|16
15
9
7
|16
15
9
7
|217,59875
214,37795
256,16889
267,53295
|2.005.417
2.299.149
1.510.048
1.220.454
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
Türkistan Meslek Yüksekokulu (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (Yurt Dışı)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
100
80
80
|100
100
80
80
|217,07938
225,59476
256,0721
231,82912
|2.012.217
2.093.506
1.511.585
1.879.787
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|75
76
58
51
|75
76
58
51
|213,6189
230,69619
266,7575
254,83788
|2.056.161
1.999.055
1.340.616
1.426.728
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|26
10
15
23
|26
10
15
23
|207,48135
292,99374
289,04827
282,09614
|2.128.897
975.598
1.020.670
1.014.191
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|34
—
—
—
|207,09487
—
—
—
|2.133.256
—
—
—
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
12
—
—
|12
12
—
—
|206,87636
212,77114
—
—
|2.135.712
2.328.065
—
—
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|88
85
85
—
|88
85
85
—
|201,44758
240,34367
280,15516
281,6627
|2.190.246
1.823.339
1.142.242
1.019.854
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|104
85
85
79
|104
85
85
79
|200,43312
246,88101
313,88861
326,4298
|2.199.418
1.707.152
727.654
553.587
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|83
83
75
67
|83
83
75
67
|197,98806
243,16041
269,9777
272,51671
|2.219.846
1.773.050
1.291.037
1.146.337
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|170
170
136
136
|170
170
136
136
|193,07395
208,74669
236,08346
197,32454
|2.253.998
2.398.655
1.863.568
2.691.760
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
2
2
|4
4
2
2
|180,35506
209,18366
299,56995
283,9736
|2.299.483
2.391.260
887.826
989.849
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
—
—
—
|34
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|64
64
64
59
|37
64
64
59
|Dolmadı
239,95792
184,40833
272,18193
|Dolmadı
1.830.217
2.808.769
1.151.142
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|38
38
36
32
|19
37
36
32
|Dolmadı
Dolmadı
285,72176
286,10032
|Dolmadı
Dolmadı
1.065.153
962.729
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|51
51
—
—
|43
51
—
—
|Dolmadı
256,20377
283,23395
—
|Dolmadı
1.546.092
1.099.282
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|85
51
51
51
|78
51
51
51
|Dolmadı
297,91081
300,67728
309,70547
|Dolmadı
909.776
874.513
700.490
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Çankaya Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
22
28
|13
25
22
28
|Dolmadı
268,00944
281,72276
278,27316
|Dolmadı
1.350.747
1.120.101
1.065.427
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|22
18
15
13
|8
18
15
13
|Dolmadı
195,73636
252,46105
214,41865
|Dolmadı
2.598.046
1.572.599
2.298.253
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|10
25
25
13
|Dolmadı
189,40124
188,01467
Dolmadı
|Dolmadı
2.667.782
2.769.180
Dolmadı
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
—
—
|7
8
—
—
|Dolmadı
259,96087
—
—
|Dolmadı
1.482.520
—
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|41
39
34
30
|2
28
34
30
|Dolmadı
Dolmadı
268,7534
254,96254
|Dolmadı
Dolmadı
1.309.752
1.424.553
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
11
|12
40
40
11
|Dolmadı
197,88483
214,24261
274,37943
|Dolmadı
2.569.553
2.291.685
1.119.546
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|140
127
61
52
|95
127
61
52
|Dolmadı
216,28495
234,09124
252,90282
|Dolmadı
2.264.545
1.900.655
1.460.521
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|82
82
82
77
|30
82
82
77
|Dolmadı
250,99579
268,6204
279,98443
|Dolmadı
1.635.348
1.311.802
1.042.262
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
25
—
—
|38
25
—
—
|Dolmadı
273,94575
—
—
|Dolmadı
1.255.982
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|15
11
—
—
|4
11
—
—
|Dolmadı
232,60393
—
—
|Dolmadı
1.963.658
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
—
—
—
|44
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|54
54
56
52
|35
54
56
52
|Dolmadı
244,35984
268,9943
273,5665
|Dolmadı
1.751.703
1.305.949
1.131.216
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
3
7
|2
4
3
7
|Dolmadı
212,78466
262,96635
251,19348
|Dolmadı
2.327.811
1.399.790
1.490.997
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|67
—
—
—
|65
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
67
59
51
|31
48
59
48
|Dolmadı
Dolmadı
225,48252
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
2.065.635
Dolmadı
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
51
36
40
|35
51
36
40
|Dolmadı
231,51332
247,6735
236,20491
|Dolmadı
1.983.981
1.654.637
1.784.631
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|12
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
47
34
|36
50
47
34
|Dolmadı
210,65923
242,60128
238,66078
|Dolmadı
2.365.607
1.744.228
1.733.120
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
21
30
32
|10
21
30
32
|Dolmadı
258,6438
253,61025
241,03146
|Dolmadı
1.504.646
1.553.162
1.684.674
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|36
36
22
20
|4
30
22
20
|Dolmadı
Dolmadı
255,64462
248,39512
|Dolmadı
Dolmadı
1.518.808
1.542.360
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|42
42
33
25
|34
42
33
25
|Dolmadı
209,95287
198,69347
248,54045
|Dolmadı
2.378.041
2.600.832
1.539.583
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|33
13
10
—
|9
12
10
—
|Dolmadı
Dolmadı
213,39682
—
|Dolmadı
Dolmadı
2.309.023
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
20
|9
20
25
13
|Dolmadı
Dolmadı
222,11904
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
2.132.231
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|29
27
26
20
|23
27
26
20
|Dolmadı
184,10213
227,40633
200,80919
|Dolmadı
2.707.733
2.028.354
2.622.188
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|0
1
1
1
|Dolmadı
288,45565
288,55064
291,14422
|Dolmadı
1.038.887
1.027.206
901.230
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Giresun Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|0
1
—
—
|Dolmadı
255,73407
—
—
|Dolmadı
1.554.186
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|11
11
15
13
|0
8
15
5
|Dolmadı
Dolmadı
193,01586
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
2.698.361
Dolmadı