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Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2026: Bilgisayar Programcılığı YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

2026 YKS tercih dönemi için geri sayım sürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından milyonlarca aday üniversite ve bölüm tercihlerini tamamlayacak. Bu dönemde adayların en çok araştırdığı bölümlerden biri de Bilgisayar Programcılığı oldu. İşte Bilgisayar Programcılığı bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Giriş Tarihi: 19.07.2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 09:53
Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2026: Bilgisayar Programcılığı YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları, açıklanan takvime göre 22 Temmuz Çarşamba günü ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak tercih sürecinde milyonlarca aday üniversite ve bölüm tercihlerini gerçekleştirecek.

Bu dönemde adayların yakından takip ettiği bölümlerden biri de Bilgisayar Programcılığı oldu.

Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2026: Bilgisayar Programcılığı YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2026

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2026: Bilgisayar Programcılığı YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

İşte, Bilgisayar Programcılığı taban puanları ve başarı sıralamaları;

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Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2026: Bilgisayar Programcılığı YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
11
9
9		 9
11
9
9		 355,3528
353,28449
359,43483
349,05267		 365.017
391.964
366.975
400.349
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
13
12
17		 25
13
12
17		 261,95495
299,13069
305,44351
286,58335		 1.367.588
893.791
819.246
956.566
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
47
34		 36
50
47
34		 Dolmadı
210,65923
242,60128
238,66078		 Dolmadı
2.365.607
1.744.228
1.733.120
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Çankaya Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
6
6
7		 7
6
6
7		 402,13103
414,08484
413,41837
409,82485		 160.093
153.475
155.564
161.033
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
6
7		 7
7
6
7		 400,28788
398,35183
404,8963
409,51294		 165.940
196.529
178.982
161.848
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 390,81755
398,83176
411,04764
409,91758		 198.192
195.115
161.811
160.807
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 385,52318


 218.052
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
5
5
6		 7
5
5
6		 383,15272
385,7995
392,55929
375,39321		 227.481
238.373
217.946
272.230
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 12
12
10
10		 12
12
10
10		 381,81384
391,44059
397,30853
389,25032		 232.980
218.553
201.978
221.234
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 13
11
10
10		 13
11
10
10		 381,79425
395,67362
405,77675
402,34586		 233.067
204.776
176.395
181.231
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
6
6		 7
7
6
6		 381,78916
388,18374
402,99351
397,31389		 233.083
229.852
184.466
195.873
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 6
5
7
9		 6
5
7
9		 380,01108
380,01224
391,78303
391,6851		 240.613
260.712
220.699
213.307
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 379,36717
381,72794
387,00258
391,13475		 243.442
253.940
238.151
215.062
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 80
80
80
80		 379,17976
379,48463
388,77253
379,76164		 244.200
262.921
231.410
255.099
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 12
10
10
12		 12
10
10
12		 378,25934
394,84593
402,65676
399,86203		 248.159
207.428
185.476
188.292
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 14
12
10
11		 14
12
10
11		 373,24229
381,86387
394,61598
388,92119		 270.596
253.420
210.933
222.373
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 16
13
13
14		 16
13
13
14		 372,76391
382,15614
397,01007
397,08943		 272.839
252.225
202.902
196.516
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
5
8		 8
8
5
8		 372,15012
385,60972
399,87365
393,05088		 275.793
239.073
193.911
208.937
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 371,55647
377,53349
387,99718
387,96603		 278.637
270.909
234.325
225.528
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 370,80053
372,91997
378,02319
372,758		 282.266
290.641
274.593
283.141
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 370,25346


 284.972
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
7
6		 8
8
7
6		 369,62382
379,81005
378,29532
368,08778		 288.007
261.534
273.397
303.427
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 12
12
10
12		 12
12
10
12		 367,9783
380,46418
386,90431
382,51412		 296.124
258.983
238.512
244.885
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 16
13
13
14		 16
13
13
14		 367,59415
376,89381
387,05855
388,10645		 298.062
273.522
237.962
225.076
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 366,41982
366,62485
377,48537
370,2671		 304.014
320.029
276.927
293.890
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 11
11
9
12		 11
11
9
12		 365,71302
367,92884
375,44939
368,50572		 307.554
313.645
285.831
301.527
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 13
13
12
13		 13
13
12
13		 365,0933
367,89959
376,32612
372,98671		 310.755
313.797
281.989
282.200
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
6
 8
8
6
 364,85377
377,45452
372,75183
 312.043
271.245
298.162
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
4

 10
4

 364,26715
370,14606

 315.133
303.348
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 364,10431
365,56129
374,72334
370,80128		 316.002
325.304
289.038
291.519
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 13
8
8
9		 13
8
8
9		 364,05019
377,25075
382,17746
378,02775		 316.305
272.102
257.199
261.829
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 13
13
13
14		 13
13
13
14		 363,95353
372,47749
379,35826
384,27099		 316.848
292.539
268.830
238.503
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65

 65
65

 362,84275
361,75646

 322.777
344.698
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
6
6		 8
8
6
6		 362,68601
365,40614
369,26845
361,5699		 323.611
326.052
314.786
333.779
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 362,16618


 326.327
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
8
9		 10
10
8
9		 361,50288
359,92921
373,69834
378,27275		 330.016
354.278
293.750
260.870
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 361,39847
357,08738
361,37902
352,50791		 330.573
369.912
356.079
380.692
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
8
9		 10
10
8
9		 361,21098
359,40683
369,94688
367,61951		 331.614
357.099
311.415
305.558
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
13		 12
12
12
13		 360,58383
365,22739
369,87284
369,95358		 335.009
326.947
311.765
295.247
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 22
20
10
10		 22
20
10
10		 359,94066
398,91639
427,09724
456,24295		 338.566
194.843
123.175
69.006
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 102
101
102
100		 359,91333
373,50619
392,54127
386,5589		 338.714
287.985
218.015
230.388
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 13
13
12
 13
13
12
 359,79286
361,35474
374,1271
374,05176		 339.421
346.791
291.744
277.748
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 359,77613
361,36201
369,19723
362,89508		 339.513
346.753
315.133
327.550
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4

 4
4

 358,82285
360,54231

 344.842
351.055
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
8
7		 10
10
8
7		 358,14904
358,88932
370,48886
365,41767		 348.690
359.976
308.811
315.661
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 13
13
12
 13
13
12
 356,41732
362,81194
372,01943
371,75834		 358.810
339.058
301.565
287.371
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 14
11
10
11		 14
11
10
11		 355,36481
356,35464
366,5174
363,83812		 364.947
374.075
328.566
322.997
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
11
9
9		 9
11
9
9		 355,3528
353,28449
359,43483
349,05267		 365.017
391.964
366.975
400.349
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 355,14137
355,08356
362,64994
354,73609		 366.208
381.248
349.087
368.495
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 13
13
11
12		 13
13
11
12		 354,13132
353,89768
367,14414
366,70506		 372.159
388.286
325.405
309.664
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 13
13
12
14		 13
13
12
14		 354,08537
355,14829
371,28994
367,34845		 372.437
380.903
305.022
306.737
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 15
13
13
14		 15
13
13
14		 353,56132
354,17899
364,73147
365,24264		 375.634
386.680
337.905
316.452
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
65
65
65		 352,48517
351,17141
356,52834
346,53514		 382.246
404.757
383.997
415.156
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 351,97828


 385.398
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8		 8
8
8
8		 351,65843
349,44764
364,58492
355,31218		 387.344
415.688
338.659
365.380
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8

 8
8

 351,58367
349,75115
368,51764
 387.815
413.757
318.535
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
60
60
60		 349,47518
350,22873
356,76564
351,53823		 401.174
410.759
382.658
386.103
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
8
5
7		 9
8
5
7		 348,47603
350,63617
355,62857
346,22035		 407.843
408.158
389.305
417.045
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 348,15264


 409.884
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 12
11
9
9		 12
11
9
9		 347,5494
373,56284
414,18571
407,64792		 413.896
287.757
153.585
166.752
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
6
6		 7
7
6
6		 347,329
349,38159
365,0737
350,17563		 415.334
416.098
336.053
393.882
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
50
50
50		 346,54071
343,89861
349,23047
339,65043		 420.723
452.735
429.739
458.395
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
10		 10
10
9
10		 346,47249
351,52661
361,84639
355,83325		 421.188
402.580
353.595
362.566
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
60
60
61		 346,23602
345,9051
352,50244
345,4523		 422.745
438.892
408.627
421.728
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
11		 10
10
10
11		 343,89007
345,31389
354,37883
360,2283		 438.500
442.900
396.842
340.262
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 80
80
80
80		 343,06882
342,8254
349,00861
343,05356		 444.413
460.128
431.192
436.550
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
65
65
65		 342,9315
343,22997
347,44712
337,80308		 445.388
457.290
441.740
470.884
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 342,72776


 446.804
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
8		 10
10
9
8		 342,37102
345,36176
358,05824
357,53494		 449.425
442.541
375.049
353.698
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 61
61
50
50		 341,01891
339,85224
347,54476
340,87137		 459.246
481.697
441.068
450.487
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 338,72104
336,15143
345,93169
342,24022		 476.172
509.867
452.209
441.642
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
6

 7
6

 337,97367
335,57354

 481.762
514.402
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
65
66
66		 337,79795
335,83437
344,01699
331,96198		 483.091
512.332
465.731
511.976
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
10

 9
10

 336,89796
344,65194

 489.846
447.501
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 66
66
65
65		 336,53449
330,33455
342,70356
335,79008		 492.660
557.723
475.071
484.688
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 125
125
125
123		 128
127
127
125		 335,83845
355,61554
381,15099
359,17501		 498.026
378.283
261.457
345.513
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
62
60
61		 333,54563
333,39214
345,48507
338,66625		 515.981
531.810
455.316
465.059
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 66
66
65
65		 333,42095
333,83764
337,79048
331,37326		 517.055
528.130
512.005
516.241
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
61
62
62		 333,26662
332,20403
339,427
331,45257		 518.278
541.790
499.575
515.684
EGE ÜNİVERSİTESİ
Bergama Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 66
66
65
65		 333,11476
333,96351
341,98175
334,01287		 519.513
527.119
480.377
497.192
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 80
80
80
81		 332,35763
331,78751
342,87249
333,91141		 525.559
545.335
473.831
497.901
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 80
80
80
80		 330,45975
328,16838
340,02407
332,1003		 541.355
576.611
495.025
510.986
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Manavgat Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
60
60
61		 330,43614
329,88976
337,33311
331,51305		 541.565
561.608
515.510
515.238
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
71
71
71		 330,37052
329,00476
335,66904
328,38156		 542.116
569.267
528.445
538.479
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 329,53008
329,78282
334,73903
328,10243		 549.257
562.530
536.122
540.662
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İzmir Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 103
101
103
102		 329,14781
341,09698
359,42977
342,91289		 552.515
472.596
367.001
437.445
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 71
72
70
72		 329,09768
326,88015
332,36169
325,75643		 552.942
588.297
555.605
558.870
EGE ÜNİVERSİTESİ
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
55
55		 61
60
56
57		 328,42184
329,12153
335,49943
328,70364		 558.604
568.232
529.823
535.984
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 75
75
75
75		 75
75
76
75		 327,95274
328,6395
334,17383
325,63432		 562.697
572.386
540.736
559.853
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
40
40		 327,57562
326,63981
330,57645
320,13646		 565.994
590.470
570.509
605.159
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BOLU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 60
60
52
51		 325,67391
319,4061
328,02658
319,84234		 582.681
660.491
592.422
607.713
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Nallıhan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
62
60
62		 325,67234
322,30509
319,93589
309,70794		 582.700
631.454
666.774
700.471
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
60
52
50		 324,93656
323,73307
326,42576
319,535		 589.284
617.797
606.409
610.423
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bandırma Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
50
51		 324,48993
324,28015
329,67
319,70329		 593.355
612.400
578.241
608.930
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 71
72
70
72		 324,47855
320,17549
329,88318
320,03225		 593.464
652.716
576.401
606.072
ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
4

 5
4

 323,69346
320,60607

 600.619
648.377
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
61
62
62		 321,86492
322,01868
321,02146
316,42444		 617.675
634.220
656.238
637.895
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 321,73487
297,67581
302,57436
324,707		 618.869
912.873
852.133
567.359
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
81
81
82		 321,38955
319,01998
325,53477
316,54499		 622.156
664.396
614.406
636.812
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
4		 7
7
5
4		 320,74254
318,93459
336,68852
320,33871		 628.171
665.253
520.419
603.438
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 66
67
65
67		 319,6804
315,93812
330,16323
316,90331		 638.321
696.456
574.107
633.575
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
 61
61
51
 319,00665
316,07362
318,84247
311,76459		 644.785
695.011
677.317
680.898
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 318,71362
318,2202
324,1047
311,45082		 647.482
672.592
627.428
683.832
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
50
51
52		 318,22459
312,67927
304,47578
297,73953		 652.256
731.730
830.334
825.311
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
61
62		 318,06142
315,2985
314,71786
306,69096		 653.836
703.292
719.039
730.384
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
61
62
62		 317,84914
314,01275
316,79691
304,96642		 655.976
717.245
697.600
748.151
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
61
62
62		 317,61577
315,89219
319,02099
310,72733		 658.268
696.923
675.586
690.698
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (Karasu) (SAKARYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80

 82
80

 317,38885
315,28738
312,49041
 660.427
703.400
742.188
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Altınoluk Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 317,14553
316,23291
321,06473
312,15025		 662.855
693.321
655.794
677.225
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ORDU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
61
62
61		 317,02781
313,54518
315,02356
306,21074		 664.021
722.301
715.878
735.236
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Turgutlu Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 81
81
80
81		 315,60704
314,60353
316,25469
310,31178		 678.278
710.774
703.060
694.641
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Adapazarı Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
82		 82
81
81
85		 315,47993
313,11431
332,50335
321,47294		 679.567
726.971
554.411
593.796
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 43
42
42
34		 43
42
42
34		 315,41041
315,801
335,72746
333,70243		 680.243
697.868
527.970
499.425
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
5
6		 8
8
5
6		 314,29421
306,82927
325,3533
317,83636		 691.596
798.627
616.072
625.118
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
11
10
9		 10
11
10
9		 314,22179
309,85797
302,40514
292,68219		 692.352
763.368
854.071
882.895
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 51
51
41
41		 313,85543
312,3046
312,91709
305,98298		 696.230
735.789
737.729
737.628
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 6
7
9
10		 6
7
9
10		 313,14756
313,99226
315,41864
302,39657		 703.788
717.484
711.748
775.030
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
72
72
72		 312,75966
311,23919
311,72197
305,24155		 707.868
747.655
750.290
745.290
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
51
52		 311,92245
310,98265
312,38109
305,71707		 716.590
750.500
743.341
740.270
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
45
45		 57
56
46
47		 311,88847
309,74679
311,98577
306,5741		 716.960
764.663
747.413
731.536
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Keles Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 310,46715
310,05617
310,36517
302,46446		 732.077
761.063
764.769
774.337
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 92
93
93
93		 310,23807
307,02135
315,22317
301,39037		 734.572
796.399
713.801
785.885
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
60
62
62		 309,97235
304,88665
304,12825
295,73883		 737.439
821.784
834.300
847.622
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 140
140
140
140		 143
144
143
143		 309,82968
312,37611
332,98226
323,08684		 738.988
734.975
550.493
580.410
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
60
62
62		 309,36016
305,09957
305,51555
299,03277		 744.092
819.217
818.419
811.189
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
61		 309,3466
309,89945
315,26203
304,78706		 744.245
762.874
713.418
750.046
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Malatya Osb Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 52
72
71
72		 309,30682
302,83317
312,30678
311,14449		 744.688
846.972
744.081
686.760
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Gönen Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 309,01406
308,59654
307,88194
298,76783		 747.927
778.013
791.846
813.991
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (AKSARAY) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 50
52
41
41		 308,16179
301,06722
303,50511
295,46747		 757.411
869.053
841.435
850.612
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Akseki Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 307,29089
307,29207
306,31825
300,3432		 766.981
793.197
809.345
797.037
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Meslek Yüksekokulu (BARTIN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
61
51
50		 307,07222
305,27438
306,53111
300,39376		 769.402
817.102
806.944
796.511
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
11
10
14		 7
11
10
14		 306,58728
303,82214
297,38744
280,46654		 774.826
834.794
914.289
1.035.929
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 306,01917
303,95358
305,90456
298,32219		 781.148
833.178
814.050
818.933
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Akhisar Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
71
72		 305,48381
304,3117
304,33195
297,74369		 787.251
828.824
831.979
825.259
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
61
62
62		 305,36052
297,17253
298,08931
302,5322		 788.718
919.617
905.589
773.583
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Akçakoca Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
61		 305,17849
302,95007
300,74741
294,2216		 790.787
845.566
873.694
865.065
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KIRKLARELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
61
62		 305,17335
301,30945
300,48336
295,68648		 790.838
865.871
876.788
848.202
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
61
52
52		 305,1074
303,22112
304,38282
296,72593		 791.548
842.228
831.401
836.386
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
81
81
82		 304,89366
302,20696
300,54881
292,6768		 794.055
854.627
876.032
882.953
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
61
62
61		 304,56476
302,53835
301,62372
293,64417		 797.780
850.666
863.235
871.745
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
61
62		 304,45855
300,39353
297,1172
290,20392		 799.029
877.619
917.628
912.464
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 71
72
72
71		 304,29163
301,21924
299,76405
295,67412		 800.893
867.050
885.461
848.328
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Antakya Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
20
65		 41
41
21
67		 304,17182
299,69195
317,2395
298,13371		 802.261
886.508
693.166
821.049
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 28
18
10
10		 28
18
10
10		 303,74944
321,65498
352,76425
340,15567		 807.110
637.867
406.969
455.072
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Gerede Meslek Yüksekokulu (BOLU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
62
62
62		 302,86342
300,53572
297,1017
291,1421		 817.435
875.744
917.826
901.262
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 51
52
41
40		 302,09247
301,26827
303,68463
298,11142		 826.512
866.395
839.319
821.271
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
45
45		 55
57
46
47		 301,38534
293,81914
290,15393
282,18299		 834.798
964.518
1.006.168
1.013.088
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
62
62
62		 300,96566
296,58551
294,51533
285,42226		 839.756
927.410
949.866
971.289
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İskenderun Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 300,5018
293,25801
294,50481
305,01539		 845.306
972.052
950.011
747.642
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Giresun Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
 66
65
67
 300,22023
296,3224
294,70724
286,66073		 848.693
930.949
947.436
955.587
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 299,84598
292,0213
285,97325
275,25293		 853.266
988.938
1.061.763
1.107.214
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
55
55		 67
67
56
57		 299,82631
300,13006
299,86194
291,4875		 853.531
880.987
884.295
897.036
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 5
5
5
5		 299,2417
273,73599
305,44541
293,81806		 860.386
1.259.244
819.229
869.767
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
61
62		 298,09777
296,22706
295,45262
289,02218		 874.274
932.232
938.315
926.636
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Atabey Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
45
45		 57
57
47
47		 297,89056
292,99961
290,27161
282,42306		 876.750
975.530
1.004.646
1.010.003
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ünye Meslek Yüksekokulu (ORDU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 297,53025
294,01373
289,54499
281,92966		 881.238
961.958
1.014.116
1.016.362
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 93
93
91
93		 296,50331
294,35229
292,12437
282,8745		 893.843
957.366
980.247
1.004.212
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 30


 296,1408


 898.313
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sarayönü Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 51
52
41
40		 296,00241
294,18738
294,28556
284,45629		 900.039
959.601
952.794
983.599
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 41
34
34
34		 41
34
34
34		 295,71964
307,23749
309,264
283,89451		 903.625
793.806
776.596
990.919
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Gölyaka Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 295,67673
292,55439
290,05385
282,31819		 904.157
981.561
1.007.423
1.011.387
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
51
52
52		 295,44503
291,33321
290,87504
283,6796		 907.094
998.458
996.788
993.791
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu (KIRKLARELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 295,30439
293,49587
290,85382
282,4242		 908.800
968.796
997.070
1.009.993
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
60		 41
41
31
62		 294,24968
292,14449
297,21316
284,62275		 922.057
987.226
916.461
981.508
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KIRŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 294,0341
291,61868
291,90282
283,00404		 924.810
994.487
983.151
1.002.541
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 2400
2000
600
600		 2449
2038
609
607		 293,84456
289,74315
344,43308
324,96955		 927.169
1.020.708
462.687
565.285
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Osmaniye Meslek Yüksekokulu (OSMANİYE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 293,34043
285,06389
287,79908
284,78381		 933.460
1.087.644
1.037.041
979.450
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ardeşen Meslek Yüksekokulu (RİZE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 292,79302
291,45852
289,08979
285,07448		 940.285
996.735
1.020.114
975.782
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Turgutlu Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 103
103
103
103		 292,74098
289,26759
314,09
288,98079		 940.979
1.027.375
725.523
927.155
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 61
62
51
52		 292,38763
290,83682
288,16491
279,42899		 945.401
1.005.483
1.032.272
1.049.827
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 71
72
72
72		 292,30556
285,21063
299,0039
283,87956		 946.430
1.085.579
894.454
991.121
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
40
41		 292,13236
288,46299
285,02103
280,49999		 948.599
1.038.782
1.074.654
1.035.480
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 292,08138
288,21116
279,9875
276,06141		 949.281
1.042.434
1.144.632
1.096.074
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 11
13
14
20		 11
13
14
20		 291,90132
287,37898
281,81168
263,31615		 951.527
1.054.278
1.118.828
1.285.731
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
62
60
62		 291,75923
288,06195
285,62194
280,31784		 953.360
1.044.505
1.066.492
1.037.947
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 291,18791
288,48199
283,96199
276,56097		 960.725
1.038.520
1.089.227
1.089.029
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 5
5
5
5		 290,26539
287,25155
291,47881
282,06796		 972.697
1.056.088
988.793
1.014.569
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 37
37
43
47		 37
37
43
47		 289,4121
307,68909
312,64418
302,10704		 983.809
788.492
740.624
778.082
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÇORUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
61
61
62		 289,23294
288,8745
287,73849
282,15986		 986.152
1.032.945
1.037.834
1.013.398
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Devrek Meslek Yüksekokulu (ZONGULDAK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 288,75556
286,1958
284,09592
280,91098		 992.273
1.071.213
1.087.334
1.029.947
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Bor Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 288,51329
288,46436
289,12082
278,88185		 995.449
1.038.763
1.019.671
1.057.204
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Adana Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 120
120
85
85		 123
123
88
88		 288,44071
283,88608
330,93323
292,12285		 996.415
1.105.256
567.567
889.415
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 287,79096
279,78487
276,55734
267,16728		 1.004.950
1.166.049
1.193.756
1.225.993
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 51
51
51
47		 51
51
51
47		 287,63616
288,95446
289,95399
276,54466		 1.007.052
1.031.821
1.008.790
1.089.257
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 2000
2000
500
500		 2046
2048
511
507		 287,51404
277,32234
336,59853
309,7669		 1.008.646
1.203.823
521.124
699.958
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ÇANKIRI) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
55
55		 62
62
57
57		 286,78599
287,10335
283,05978
279,04935		 1.018.324
1.058.182
1.101.674
1.054.940
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
55
55		 52
51
57
57		 286,73463
283,94205
280,21837
273,66183		 1.019.009
1.104.432
1.141.329
1.129.820
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Merzifon Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
45
45		 52
50
47
47		 286,65994
283,14998
281,42752
273,96355		 1.019.989
1.115.985
1.124.222
1.125.518
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 46
45

 46
45

 286,26926
311,92266

 1.025.113
739.993
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (BİNGÖL) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50

 52
52

 285,73245
281,28413

 1.032.256
1.143.678
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 285,24297
284,62204
280,21199
273,83073		 1.038.874
1.094.247
1.141.427
1.127.456
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 51
52
41
41		 284,98029
283,80526
280,42774
274,0926		 1.042.407
1.106.436
1.138.278
1.123.625
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
35
35		 52
52
36
36		 284,92159
277,91107
291,84765
281,89112		 1.043.239
1.194.733
983.889
1.016.900
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Pazaryeri Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 284,37928
283,41154
280,44205
274,92958		 1.050.585
1.112.066
1.138.093
1.111.663
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Gediz Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 284,16812
281,31389
279,65938
276,52206		 1.053.411
1.143.252
1.149.320
1.089.559
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 103
103
102
103		 283,89342
283,65897
298,05127
279,93573		 1.056.927
1.108.555
906.047
1.042.923
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu (KIRKLARELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
55
55		 67
67
57
57		 283,5588
280,42088
278,31723
272,63511		 1.061.439
1.156.640
1.168.457
1.144.627
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 283,38739
278,75107
275,06356
267,82468		 1.063.789
1.181.827
1.215.124
1.216.045
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 281,69152
277,83358
270,2681
265,77335		 1.086.841
1.195.923
1.286.737
1.247.362
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Seydişehir Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
61
62
62		 281,64961
279,72143
274,37498
268,60733		 1.087.365
1.167.034
1.225.312
1.204.143
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Başkale Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 281,64567
274,26542
278,95609
275,15935		 1.087.409
1.250.860
1.159.317
1.108.475
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Söğüt Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
51
41
41		 281,24346
279,96526
277,4921
271,67275		 1.092.976
1.163.404
1.180.361
1.158.585
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Karaisalı Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 280,69502
276,02259
274,39145
268,34038		 1.100.660
1.223.864
1.225.045
1.208.075
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Simav Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
61
62		 280,36144
278,61075
273,64118
268,72791		 1.105.159
1.184.000
1.236.101
1.202.316
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 280,10747
278,56656
274,07345
267,35731		 1.108.686
1.184.656
1.229.713
1.223.090
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (SİİRT) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 280,02161
272,20894
269,51811
268,15562		 1.109.919
1.283.206
1.297.949
1.210.923
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 26
26
21
24		 26
26
21
24		 279,82711
292,00694
305,95087
273,11504		 1.112.568
989.138
813.525
1.137.701
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 278,84899
275,89783
271,73914
265,22655		 1.126.132
1.225.804
1.264.524
1.255.778
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Artvin Meslek Yüksekokulu (ARTVİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
40		 278,83283
277,84848
274,24579
268,60148		 1.126.365
1.195.705
1.227.190
1.204.226
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 277,70101
275,73161
273,67797
271,24859		 1.142.093
1.228.345
1.235.552
1.164.789
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 277,66401
276,79944
292,40641
286,85445		 1.142.622
1.212.009
976.555
953.189
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 88
81
68
59		 88
81
68
59		 277,64632
288,88417
308,20204
297,7739		 1.142.898
1.032.791
788.286
824.904
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 18
28
28
28		 18
28
28
28		 277,48445
256,26666
309,8525
296,02254		 1.145.194
1.545.038
770.244
844.430
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Bolvadin Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 277,3595
272,33529
269,22723
262,30223		 1.146.865
1.281.224
1.302.445
1.301.950
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Yozgat Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 277,1845
273,62727
271,47506
267,61606		 1.149.291
1.261.012
1.268.404
1.219.170
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
100
50
50		 103
103
52
52		 277,10174
276,96636
301,27128
285,64495		 1.150.418
1.209.370
867.479
968.450
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 150
150
60
59		 154
153
62
61		 276,95351
270,40291
330,76145
313,6027		 1.152.496
1.312.019
569.023
663.813
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4


 4


 275,65578


 1.170.609
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MUŞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 275,51445
266,81927
263,471
255,71954		 1.172.609
1.369.782
1.391.791
1.411.491
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KİLİS) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 75
75
75
50		 77
77
77
52		 275,31248
267,05426
269,42591
265,32438		 1.175.403
1.366.107
1.299.325
1.254.269
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 15
15
15
15		 15
15
15
15		 275,30528
276,98626
292,47036
259,95352		 1.175.498
1.209.075
975.769
1.340.151
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 86
72
64
59		 86
72
64
59		 275,25992
275,86532
310,20112
327,39653		 1.176.169
1.226.299
766.480
546.164
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 104
85
85
80		 104
85
85
80		 275,24162
293,51526
327,01758
335,11281		 1.176.434
968.540
601.150
489.389
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
51
52		 275,21732
270,64399
268,77398
265,68907		 1.176.796
1.308.176
1.309.418
1.248.602
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (AĞRI) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 274,98846
273,29641
268,45618
271,17825		 1.179.987
1.266.087
1.314.400
1.165.799
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Mesudiye Meslek Yüksekokulu (ORDU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
48		 61
62
52
50		 274,58304
272,36575
270,77179
265,95941		 1.185.604
1.280.722
1.279.192
1.244.546
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Akçadağ Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 47
47
47
47		 274,5814
269,55624
268,13061
269,05875		 1.185.643
1.325.756
1.319.267
1.197.296
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Kulu Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 274,40944
273,26668
268,27707
263,47576		 1.188.039
1.266.577
1.317.074
1.283.214
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
10
 7
7
10
 273,65652
269,2051
267,52298
 1.198.744
1.331.429
1.328.658
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 273,41653
275,49615
272,96744
266,42256		 1.202.117
1.231.939
1.246.142
1.237.343
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ağlasun Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 272,94617
272,16983
269,37162
265,33049		 1.208.946
1.283.877
1.300.196
1.254.176
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ilgın Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 272,53994
272,93242
272,0965
266,08526		 1.214.709
1.271.824
1.259.205
1.242.627
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Dinar Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
30
30		 51
52
31
31		 272,48506
271,30191
270,16585
265,89883		 1.215.536
1.297.719
1.288.260
1.245.467
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Midyat Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
62
62
62		 272,19354
265,49716
267,02598
257,61801		 1.219.787
1.391.292
1.336.297
1.379.013
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 271,92459
268,07769
260,17003
254,70412		 1.223.596
1.349.625
1.444.566
1.428.995
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 76

68
68		 76

68
68		 270,90766


329,60167		 1.238.200


529.228
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 85
85
81
76		 85
85
81
76		 270,58022
276,07083
293,65559
298,17475		 1.242.946
1.223.120
960.736
820.587
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
74
85
81		 70
74
85
81		 270,53198
226,97484
316,10049
313,71888		 1.243.618
2.067.813
704.663
662.696
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Senirkent Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 270,30504
269,62061
265,76313
261,10308		 1.246.889
1.324.729
1.356.076
1.321.359
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Karahallı Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
51
52		 270,24767
269,71999
266,16984
263,99574		 1.247.707
1.323.109
1.349.720
1.274.922
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 3500
3500
1300
1300		 3587
3588
1331
1332		 269,74842
256,35316
299,21961
279,82615		 1.254.816
1.543.572
891.876
1.044.357
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Göksun Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 269,68424
262,44208
251,08077
258,73904		 1.255.700
1.441.265
1.596.085
1.360.281
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25

 25
25

 269,58042
291,62866

 1.257.211
994.371
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Bismil Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 269,54486
267,64881
266,51213
258,60567		 1.257.714
1.356.560
1.344.474
1.362.503
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 43
43

 43
43

 269,12809
272,96565

 1.263.665
1.271.307
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Emirdağ Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 268,97618
267,27287
265,77331
259,4362		 1.265.895
1.362.650
1.355.910
1.348.745
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu (TUNCELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
51		 52
52
52
53		 268,45635
271,51155
271,28805
259,33176		 1.273.447
1.294.400
1.271.191
1.350.457
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ergani Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 268,34057
265,88933
269,60964
265,53487		 1.275.095
1.384.944
1.296.618
1.250.965
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Sandıklı Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
35
35		 52
52
36
36		 268,24272
266,64185
265,63707
259,16498		 1.276.587
1.372.527
1.357.929
1.353.235
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Bozkır Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
51
52		 268,16052
267,60197
267,57648
259,77218		 1.277.759
1.357.313
1.327.824
1.343.169
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 59
59
50
42		 59
59
50
42		 268,13718
284,39279
295,00059
296,76889		 1.278.103
1.097.585
943.844
835.879
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
52		 52
52
52
54		 268,02706
261,58048
263,69295
262,10701		 1.279.688
1.455.509
1.388.191
1.305.073
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
100
65
63		 103
103
67
65		 266,9599
262,12777
300,10134
269,33652		 1.294.996
1.446.483
881.343
1.193.167
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
35
35		 52
52
36
36		 266,5401
266,5287
264,11388
260,23259		 1.301.091
1.374.398
1.381.587
1.335.630
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hassa Meslek Yüksekokulu (Kırıkhan) (HATAY) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
20
60		 41
41
21
62		 265,95596
257,96935
259,20589
259,5432		 1.309.558
1.516.008
1.460.352
1.346.956
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Gevaş Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 265,63396
263,95724
262,06
256,06237		 1.314.135
1.416.280
1.414.168
1.405.627
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BAYBURT) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 265,63035
266,15989
266,06906
266,40468		 1.314.193
1.380.451
1.351.271
1.237.621
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Özalp Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 61
62
52
52		 265,46164
257,37348
253,65877
248,57317		 1.316.574
1.526.177
1.552.352
1.538.988
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Turhal Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 265,39391
264,96652
261,67681
258,21042		 1.317.531
1.399.924
1.420.230
1.369.148
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Gönen Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 200
200
200
200		 205
205
205
205		 265,3065
260,7118
277,51237
259,59123		 1.318.773
1.469.951
1.180.073
1.346.183
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Kahta Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
30		 41
41
31
31		 265,22337
260,75292
271,20641
258,05085		 1.319.998
1.469.280
1.272.428
1.371.767
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20


 21


 264,63073


 1.328.589
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Taşköprü Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
55
55		 62
62
56
57		 264,59693
267,18648
264,36202
256,21901		 1.329.117
1.364.025
1.377.752
1.402.877
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
30		 41
41
31
31		 264,08141
257,56269
260,32699
256,08906		 1.336.596
1.523.034
1.442.027
1.405.136
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Yenice Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 263,74549
264,12065
269,81564
269,22737		 1.341.540
1.413.605
1.293.424
1.194.753
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Niksar Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 263,59255
260,96166
258,62052
253,68663		 1.343.725
1.465.860
1.469.897
1.446.679
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Sungurlu Meslek Yüksekokulu (ÇORUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 263,40488
265,19618
262,44399
256,89333		 1.346.433
1.396.181
1.408.094
1.391.245
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 51
51
34
 51
51
34
 262,10938
271,51447
286,40062
 1.365.235
1.294.348
1.055.970
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
13
12
17		 25
13
12
17		 261,95495
299,13069
305,44351
286,58335		 1.367.588
893.791
819.246
956.566
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sorgun Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 261,91318
259,87531
258,03178
252,50434		 1.368.238
1.484.054
1.479.461
1.467.564
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 59
59
48
54		 59
59
48
54		 261,59909
302,90169
303,77413
296,40621		 1.372.846
846.147
838.339
840.016
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Silvan Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 261,44375
258,03181
260,8903
253,59267		 1.375.095
1.514.893
1.432.868
1.448.407
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
35
35		 52
52
36
36		 261,39086
264,42221
267,74842
256,4506		 1.375.848
1.408.830
1.325.188
1.398.861
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Afşin Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 261,30438
253,73937
246,75602
255,9463		 1.377.129
1.588.258
1.670.580
1.407.574
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Siverek Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 260,99161
254,39574
256,35411
250,32783		 1.381.765
1.577.176
1.506.954
1.506.787
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 24
25
21
18		 24
25
21
18		 260,72571
276,3715
310,89324
296,93015		 1.385.639
1.218.651
759.109
834.132
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 37
37
33
25		 37
37
33
25		 260,30589
270,80287
282,81087
267,1278		 1.391.760
1.305.681
1.105.082
1.226.594
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu (ÇORUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 260,26407
259,04831
255,18952
247,00349		 1.392.413
1.497.868
1.526.459
1.568.422
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 34


 34


 260,11615


 1.394.564
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 150
150
100
100		 154
154
103
103		 258,81694
252,01998
282,03
264,15977		 1.413.605
1.617.757
1.115.816
1.272.361
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 258,46259
252,36265
249,11463
257,42147		 1.418.782
1.611.869
1.629.752
1.382.406
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (IĞDIR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
61
52
52		 258,28164
256,16364
252,71971
247,23547		 1.421.398
1.546.785
1.568.230
1.563.972
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Pazar Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 258,22674
255,77058
253,74821
244,95793		 1.422.219
1.553.552
1.550.885
1.607.650
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
40		 41
41
31
41		 257,99688
253,75677
254,62419
252,39093		 1.425.590
1.587.959
1.535.950
1.469.623
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Ermenek Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
60
62		 82
82
62
64		 257,93666
256,40324
254,54821
251,57174		 1.426.448
1.542.710
1.537.233
1.484.204
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Birecik Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
45
45		 57
57
47
47		 257,55814
253,38097
255,67844
251,95172		 1.431.971
1.594.410
1.518.281
1.477.416
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Karakoçan Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
35
35		 52
52
36
36		 257,40669
258,94722
256,55605
250,99238		 1.434.181
1.499.517
1.503.683
1.494.594
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Adilcevaz Meslek Yüksekokulu (BİTLİS) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
51
41
41		 257,37205
256,90179
253,40935
253,09673		 1.434.715
1.534.199
1.556.580
1.457.093
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Arapgir Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 257,18727
252,70052
251,55945
250,88835		 1.437.291
1.606.060
1.587.831
1.496.504
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 103
103
103
103		 255,94858
251,14646
266,52362
248,96087		 1.455.410
1.632.762
1.344.313
1.531.804
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 255,64922
252,04097
249,48036
242,3566		 1.459.847
1.617.398
1.623.447
1.658.454
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Zile Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 255,49379
254,675
252,25328
243,28398		 1.462.199
1.572.302
1.576.084
1.640.339
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 66
66
53
46		 66
66
53
46		 255,42703
272,44536
300,8695
299,47471		 1.463.166
1.279.465
872.252
806.390
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Reşadiye Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
40
41		 255,21051
253,06325
251,62538
242,23274		 1.466.355
1.599.736
1.586.713
1.660.973
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ARDAHAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
35
 52
52
36
 255,09498
250,00022
253,32293
251,00996		 1.468.069
1.652.655
1.558.021
1.494.291
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Midyat Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
100
85
83		 72
103
88
86		 255,00903
247,26241
263,22584
249,87642		 1.469.336
1.700.536
1.395.628
1.515.015
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Torul Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
45
45		 57
57
47
47		 253,9261
253,30271
251,89073
246,70861		 1.485.261
1.595.730
1.582.206
1.574.074
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Viranşehir Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 253,63339
247,90083
256,86243
251,06138		 1.489.621
1.689.240
1.498.669
1.493.309
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu (KIRKLARELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 150
150
120
120		 154
154
123
123		 253,48436
250,53271
279,00752
263,80376		 1.491.860
1.643.315
1.158.575
1.277.987
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Pasinler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
55
55		 62
62
57
57		 252,77663
250,8319
248,34855
239,1749		 1.502.236
1.638.204
1.642.900
1.722.459
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 251,89396
251,62218
250,66655
243,49161		 1.515.087
1.624.528
1.603.079
1.636.288
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 48
35
36
31		 48
35
36
31		 251,65427
295,46073
316,85183
303,88859		 1.518.524
942.454
697.002
759.339
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Üzümlü Meslek Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
35
35		 52
52
36
36		 251,59404
251,05458
249,9865
240,43646		 1.519.426
1.634.326
1.614.792
1.696.649
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Cizre Meslek Yüksekokulu (ŞIRNAK) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 251,42271
247,72054
254,4586
247,02295		 1.521.874
1.692.472
1.538.824
1.568.037
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Çölemerik Meslek Yüksekokulu (HAKKARİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 251,38167
248,45075
246,04984
238,09213		 1.522.467
1.679.680
1.682.993
1.745.094
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tortum Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 251,27081
251,4471
250,00057
244,22187		 1.524.084
1.627.544
1.614.569
1.621.985
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Horasan Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
55
55		 62
62
57
57		 251,22196
249,82643
249,15182
240,82151		 1.524.745
1.655.698
1.629.069
1.688.899
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Tunca Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 250
250
140
140		 257
257
144
144		 251,1825
250,79747
288,73445
271,12337		 1.525.350
1.638.784
1.024.829
1.166.535
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Patnos Meslek Yüksekokulu (AĞRI) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 61
62
52
52		 250,53444
246,79781
243,61537
232,01598		 1.534.796
1.708.686
1.726.072
1.875.594
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 76
76
67
67		 76
59
67
67		 250,00181
Dolmadı
309,61556
306,43794		 1.542.658
Dolmadı
772.800
732.863
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Gerze Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 150
150
100
100		 154
154
103
103		 249,75075
243,84515
271,27577
253,83036		 1.546.285
1.760.785
1.271.371
1.444.085
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Tercan Meslek Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
45
45		 57
56
47
47		 249,016
248,56368
245,78306
239,0244		 1.557.141
1.677.675
1.687.773
1.725.587
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 150
150
95
94		 154
154
98
97		 247,15226
241,88788
269,81554
250,33163		 1.584.637
1.795.492
1.293.427
1.506.702
ALANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 24
25

 24
25

 238,93398
224,83521

 1.705.246
2.107.526
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 76

66
60		 76

66
60		 238,81524


301,99946		 1.707.034


779.238
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 2
2
3
5		 2
2
3
5		 237,85749
253,49536
285,98946
266,80294		 1.721.060
1.592.438
1.061.538
1.231.554
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 21
51
34
34		 21
34
34
34		 236,87638
Dolmadı
246,05969
230,77484		 1.735.320
Dolmadı
1.682.830
1.903.375
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 18
18
22
18		 18
18
22
18		 235,30911
244,57659
242,84399
221,25384		 1.758.215
1.747.814
1.739.773
2.128.494
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 84
84
75
 84
84
75
 232,45629
283,30739
313,43357
315,34433		 1.799.519
1.113.598
732.365
647.671
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
4		 5
5
5
4		 229,27675
256,34319
269,32391
258,19091		 1.845.320
1.543.746
1.300.902
1.369.469
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 51
51
43
34		 51
51
43
34		 226,77573
282,9995
297,26337
294,21735		 1.880.572
1.118.141
915.843
865.103
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8

 8
8

 225,40663
326,45052

 1.899.550
592.214
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 64
45
45
 64
45
45
 221,93171
216,21914
253,13547
 1.947.327
2.265.735
1.561.083
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
53

 55
53

 221,37409
207,31453

 1.954.833
2.423.281
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 85
85
76
76		 85
81
76
76		 220,87357
Dolmadı
281,71968
291,70939		 1.961.866
Dolmadı
1.120.142
894.410
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
21

 30
21

 219,09324
244,41285

 1.985.709
1.750.753
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 15
15
15
15		 15
15
15
11		 218,43704
224,66246
241,83266
Dolmadı		 1.994.416
2.110.643
1.758.000
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 16
15
9
7		 16
15
9
7		 217,59875
214,37795
256,16889
267,53295		 2.005.417
2.299.149
1.510.048
1.220.454
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
Türkistan Meslek Yüksekokulu (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (Yurt Dışı)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
100
80
80		 100
100
80
80		 217,07938
225,59476
256,0721
231,82912		 2.012.217
2.093.506
1.511.585
1.879.787
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 75
76
58
51		 75
76
58
51		 213,6189
230,69619
266,7575
254,83788		 2.056.161
1.999.055
1.340.616
1.426.728
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 26
10
15
23		 26
10
15
23		 207,48135
292,99374
289,04827
282,09614		 2.128.897
975.598
1.020.670
1.014.191
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 34


 34


 207,09487


 2.133.256
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 12
12

 12
12

 206,87636
212,77114

 2.135.712
2.328.065
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 88
85
85
 88
85
85
 201,44758
240,34367
280,15516
281,6627		 2.190.246
1.823.339
1.142.242
1.019.854
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 104
85
85
79		 104
85
85
79		 200,43312
246,88101
313,88861
326,4298		 2.199.418
1.707.152
727.654
553.587
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 83
83
75
67		 83
83
75
67		 197,98806
243,16041
269,9777
272,51671		 2.219.846
1.773.050
1.291.037
1.146.337
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 170
170
136
136		 170
170
136
136		 193,07395
208,74669
236,08346
197,32454		 2.253.998
2.398.655
1.863.568
2.691.760
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
2
2		 4
4
2
2		 180,35506
209,18366
299,56995
283,9736		 2.299.483
2.391.260
887.826
989.849
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68


 34


 Dolmadı


 Dolmadı
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 64
64
64
59		 37
64
64
59		 Dolmadı
239,95792
184,40833
272,18193		 Dolmadı
1.830.217
2.808.769
1.151.142
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 38
38
36
32		 19
37
36
32		 Dolmadı
Dolmadı
285,72176
286,10032		 Dolmadı
Dolmadı
1.065.153
962.729
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 51
51

 43
51

 Dolmadı
256,20377
283,23395
 Dolmadı
1.546.092
1.099.282
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 85
51
51
51		 78
51
51
51		 Dolmadı
297,91081
300,67728
309,70547		 Dolmadı
909.776
874.513
700.490
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Çankaya Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
22
28		 13
25
22
28		 Dolmadı
268,00944
281,72276
278,27316		 Dolmadı
1.350.747
1.120.101
1.065.427
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 22
18
15
13		 8
18
15
13		 Dolmadı
195,73636
252,46105
214,41865		 Dolmadı
2.598.046
1.572.599
2.298.253
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 10
25
25
13		 Dolmadı
189,40124
188,01467
Dolmadı		 Dolmadı
2.667.782
2.769.180
Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8

 7
8

 Dolmadı
259,96087

 Dolmadı
1.482.520
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 41
39
34
30		 2
28
34
30		 Dolmadı
Dolmadı
268,7534
254,96254		 Dolmadı
Dolmadı
1.309.752
1.424.553
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
11		 12
40
40
11		 Dolmadı
197,88483
214,24261
274,37943		 Dolmadı
2.569.553
2.291.685
1.119.546
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 140
127
61
52		 95
127
61
52		 Dolmadı
216,28495
234,09124
252,90282		 Dolmadı
2.264.545
1.900.655
1.460.521
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 82
82
82
77		 30
82
82
77		 Dolmadı
250,99579
268,6204
279,98443		 Dolmadı
1.635.348
1.311.802
1.042.262
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
25

 38
25

 Dolmadı
273,94575

 Dolmadı
1.255.982
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 15
11

 4
11

 Dolmadı
232,60393

 Dolmadı
1.963.658
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68


 44


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 54
54
56
52		 35
54
56
52		 Dolmadı
244,35984
268,9943
273,5665		 Dolmadı
1.751.703
1.305.949
1.131.216
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
3
7		 2
4
3
7		 Dolmadı
212,78466
262,96635
251,19348		 Dolmadı
2.327.811
1.399.790
1.490.997
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 67


 65


 Dolmadı


 Dolmadı
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
67
59
51		 31
48
59
48		 Dolmadı
Dolmadı
225,48252
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
2.065.635
Dolmadı
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
51
36
40		 35
51
36
40		 Dolmadı
231,51332
247,6735
236,20491		 Dolmadı
1.983.981
1.654.637
1.784.631
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 34


 12


 Dolmadı


 Dolmadı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
47
34		 36
50
47
34		 Dolmadı
210,65923
242,60128
238,66078		 Dolmadı
2.365.607
1.744.228
1.733.120
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 12
21
30
32		 10
21
30
32		 Dolmadı
258,6438
253,61025
241,03146		 Dolmadı
1.504.646
1.553.162
1.684.674
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 36
36
22
20		 4
30
22
20		 Dolmadı
Dolmadı
255,64462
248,39512		 Dolmadı
Dolmadı
1.518.808
1.542.360
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf)		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 42
42
33
25		 34
42
33
25		 Dolmadı
209,95287
198,69347
248,54045		 Dolmadı
2.378.041
2.600.832
1.539.583
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 33
13
10
 9
12
10
 Dolmadı
Dolmadı
213,39682
 Dolmadı
Dolmadı
2.309.023
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
20		 9
20
25
13		 Dolmadı
Dolmadı
222,11904
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
2.132.231
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 29
27
26
20		 23
27
26
20		 Dolmadı
184,10213
227,40633
200,80919		 Dolmadı
2.707.733
2.028.354
2.622.188
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Elmalı Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 0
1
1
1		 Dolmadı
288,45565
288,55064
291,14422		 Dolmadı
1.038.887
1.027.206
901.230
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Giresun Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1

 0
1

 Dolmadı
255,73407

 Dolmadı
1.554.186
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 11
11
15
13		 0
8
15
5		 Dolmadı
Dolmadı
193,01586
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
2.698.361
Dolmadı
Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2026: Bilgisayar Programcılığı YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları