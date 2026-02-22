Trend
Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA'nın işaret ettiği çiçek...
Evdeki havayı temizlediği konuşulan o bitki aslında yıllardır salonlarımızda duran tanıdık bir isim. Son dönemde kapalı alan hava kalitesi üzerine artan tartışmalarla birlikte bu dayanıklı ev bitkisi yeniden ilgi odağı oldu. 1989 yılında NASA tarafından yürütülen Temiz Hava Çalışması, kapalı ortamlarda bulunan bazı uçucu organik bileşiklerin azaltılması konusunda bitkilerin potansiyelini incelemişti. İşte araştırmanın sonuçları.
Giriş Tarihi: 22.02.2026 11:25