Bilim insanları açıkladı: Evin havasını filtre gibi temizliyor! NASA'nın işaret ettiği çiçek...

Evdeki havayı temizlediği konuşulan o bitki aslında yıllardır salonlarımızda duran tanıdık bir isim. Son dönemde kapalı alan hava kalitesi üzerine artan tartışmalarla birlikte bu dayanıklı ev bitkisi yeniden ilgi odağı oldu. 1989 yılında NASA tarafından yürütülen Temiz Hava Çalışması, kapalı ortamlarda bulunan bazı uçucu organik bileşiklerin azaltılması konusunda bitkilerin potansiyelini incelemişti. İşte araştırmanın sonuçları.

Giriş Tarihi: 22.02.2026 11:25
Bilimsel adı Spathiphyllum olan barış çiçeği, son yıllarda iç mekan hava kalitesiyle ilgili tartışmaların yeniden gündeme gelmesiyle birlikte en çok konuşulan ev bitkileri arasında yer alıyor.

Yapılan bir NASA araştırmasında bitkinin benzen, formaldehit ve trikloroetilen gibi bazı uçucu kimyasalların seviyesini azaltma potansiyeli gösterdiği belirtilirken, bu bulguların laboratuvar ortamında ve kontrollü koşullarda elde edildiği vurgulanıyor.

Bu nedenle barış çiçeğinin tek başına bir odanın havasını tamamen temizlediği yönünde bir sonuç çıkarılmasa da, kapalı alanlarda bitki bulundurmanın hava kalitesine katkı sağlayabileceğini ortaya koyan önemli çalışmalar arasında değerlendiriliyor.

Günümüzde zamanın büyük bölümünün kapalı ortamlarda geçirilmesi, ev içindeki hava kalitesini de bir hayli önemli hale getiriyor. Yeni mobilyalar, boyalar, temizlik ürünleri ve tekstil eşyaları düşük miktarda kimyasal salımı yapabiliyor. Uzmanlara göre bu maddelere uzun süre maruz kalmak baş ağrısı, göz yanması ve solunum hassasiyeti gibi çeşitli şikayetlere yol açabiliyor.

Bu noktada barış çiçeği gibi ev bitkileri, dekoratif görünümlerinin yanı sıra ortam koşullarını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Barış çiçeğinin öne çıkan özelliklerinden biri de ortam nemine katkı sağlayabilmesi. Geniş yaprakları sayesinde bulunduğu ortama nem verebilen bitki, özellikle kış aylarında kalorifer kullanımına bağlı olarak kuruyan havanın dengelenmesine yardımcı olabiliyor.

Bu durum, kuru havaya bağlı boğaz kuruluğu ve cilt hassasiyeti gibi sorunların hafiflemesine dolaylı destek sunabiliyor.

Bakımının kolay olması da bitkinin yaygın şekilde tercih edilmesinde etkili oluyor. Yarı gölge alanlarda sağlıklı gelişim gösterebilen barış çiçeği doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duymuyor.

Çoğu ev ortamında haftada bir sulama yeterli olurken, toprağın tamamen kurumasına izin vermeden hafif nemli tutulması bitkinin gelişimi açısından önem taşıyor. Bu yönüyle bitki bakımına yeni başlayanlar için de uygun seçenekler arasında yer alıyor.

NASA tarafından yürütülen Temiz Hava Çalışması sonrasında yapılan değerlendirmelerde ise gerçek yaşam koşullarında belirgin bir hava temizliği etkisi için çok sayıda bitkiye ihtiyaç duyulabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, iç mekan hava kalitesini artırmak için düzenli havalandırmanın temel unsur olmaya devam ettiğini hatırlatırken bitkilerin destekleyici rol üstlenebileceğini belirtiyor.

Öte yandan barış çiçeğinin geceleri de yoğun şekilde oksijen ürettiği yönündeki yaygın inanışın güçlü bilimsel kanıtlarla desteklenmediği ifade ediliyor.

Çoğu bitkide olduğu gibi barış çiçeği de fotosentez için ışığa ihtiyaç duyuyor. Buna rağmen estetik görünümü ve pratik bakımı nedeniyle yatak odalarında tercih edilen bitkiler arasında yer almaya devam ediyor.