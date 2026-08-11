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Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye'den 2 dev yapı listede…
Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye'den 2 dev yapı listede…
Dünyanın dört bir yanından gün yüzüne çıkarılan ancak günümüz teknolojisine rağmen sırrı tam olarak çözülemeyen antik keşifler, bilim insanlarını ve arkeologlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu 9 gizemli yapı, insanlık tarihine dair bildiğimiz her şeyi yeniden sorgulatıyor. İşte Türkiye'den iki büyüleyici merkezin de yer aldığı, bilim dünyasının yanıt aradığı dünyanın en gizemli o antik keşifler...
Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 16:42