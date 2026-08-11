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Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye'den 2 dev yapı listede…

Dünyanın dört bir yanından gün yüzüne çıkarılan ancak günümüz teknolojisine rağmen sırrı tam olarak çözülemeyen antik keşifler, bilim insanlarını ve arkeologlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu 9 gizemli yapı, insanlık tarihine dair bildiğimiz her şeyi yeniden sorgulatıyor. İşte Türkiye'den iki büyüleyici merkezin de yer aldığı, bilim dünyasının yanıt aradığı dünyanın en gizemli o antik keşifler...

Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:28 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 16:42
Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

İnsanlık tarihi, modern bilimin bile henüz tam anlamıyla ışık tutamadığı muazzam bilmecelerle dolu. Dünyanın farklı coğrafyalarında iz bırakan antik uygarlıklar, arkalarında sadece taş ve metal değil, cevapsız yüzlerce soru bıraktı. Aralarında Türkiye'nin tarih derslerini değiştiren iki büyük mirasının da yer aldığı, gizemi çözülemeyen en çarpıcı 9 antik keşif açıklandı.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

NAZCA ÇİZGİLERİ (PERU)

Peru'nun güneyindeki Nazca Çölü'ne kazınmış olan bu devasa çizgiler, 1500'lerin ortalarında keşfedildiği günden bu yana gizemini koruyor. Sadece gökyüzünden veya yüksekten bakıldığında devasa hayvan, bitki ve geometrik şekiller olduğu anlaşılan bu yapılar, MÖ 500 ile 200 yılları arasında bölgede yaşayan Nazca halkı tarafından aşamalar halinde oluşturuldu.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

Çizgilerin ne amaçla yapıldığına dair teoriler oldukça çeşitli. Başlangıçta basit yol işaretleri sanılan bu dev çizimlerin; dini ayin alanları, astronomik takvimler ve hatta marjinal teorilere göre "uzay araçları için iniş pistleri" olduğu dahi iddia edildi. Çölün aşırı kuru iklimi sayesinde günümüze kadar korunan bu büyüleyici eserler, 1994 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

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Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

GİZA BÜYÜK PİRAMİDİ (MISIR)

Mısır'ın Kahire kenti yakınlarında 4 bin 600 yıldan uzun bir süre önce tamamlanan Giza Büyük Piramidi, antik dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek yapı olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 137 metre yüksekliğindeki bu devasa kraliyet mezarı, günümüz arkeolog ve mühendislerini hâlâ şaşırtmaya devam ediyor.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

Keşfin merkezindeki esas gizem ise yapım tekniğinde yatıyor. Her biri tonlarca ağırlıktaki dev taş blokların ocaklardan nasıl taşındığı ve bu denli milimetrik bir hassasiyetle üst üste dizildiği kesin olarak bilinemiyor. Uzman kaldıraç sistemlerinden kayıp frekans/ses teknolojilerine, hatta gelişmiş bir dış medeniyetin yardımına kadar yüzlerce teori üretilse de Piramitler sırrını korumaya devam ediyor.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

İMPARATOR QİN SHİ HUANG'IN TÜRBESİ VE TERRACOTTA ORDUSU (ÇİN)

Çin'de MÖ 210 yılında ölen İmparator Qin Shi Huang'ın mezarını korumak için yapılan binlerce pişmiş toprak askerden oluşan Terracotta Ordusu, dünyanın en bilinen arkeolojik harikalarından biridir. Ancak asıl gizem, imparatorun henüz hiç açılmamış olan ana mezar odasında saklıdır.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

Eski metinlerde, mezarın davetsiz misafirlere ok fırlatan bubi tuzaklarıyla ve "cıva nehirleriyle" korunduğu anlatılmaktadır. Ancak arkeologların mezarı açmamasının asıl nedeni, mevcut teknolojinin bu hassasiyetteki tarihi alana zarar vermeden kazı yapmaya yetersiz kalmasıdır. Gelecekte geliştirilecek tahribatsız yeraltı radar sistemleri ile bu antik gizemin perdesinin aralanması bekleniyor.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

STONEHENGE (İNGİLTERE)

İngiltere'nin güneyindeki Wiltshire ovasında yükselen devasa taş çember Stonehenge, Avrupa'nın en popüler ve en gizemli Neolitik yapılarından biridir. Bilim insanları yapının MÖ 3000 ile MÖ 2000 yılları arasındaki bir dönemde kurulduğunu tahmin etse de yapılış amacı ve mimarları tam olarak bilinemiyor.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

Tonlarca ağırlıktaki kireç ve mavi taşların kilometrelerce öteden nasıl taşındığı, o dönemin ilkel imkanlarıyla nasıl dikildiği tam bir muamma. Gezegen hareketleri ve gün dönümleriyle doğrudan hizalanan bu yapının bir astronomik gözlemevi mi, bir şifa merkezi mi yoksa soylulara ait bir mezarlık mı olduğu hâlâ yanıt bekleyen sorular arasında.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

ANTİKYTHERA MEKANİZMASI (YUNANİSTAN)

1901 yılında Yunanistan'ın Antikythera adası açıklarındaki bir batıkta bulunan paslı bronz parçası, ilk bakışta değersiz bir hurda gibi görünüyordu. Ancak yapılan detaylı incelemeler, bunun MÖ 150-87 yıllarına dayanan dünyanın bilinen ilk "analog bilgisayarı" olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

X-ışını ve BT tarama teknolojileri kullanılarak incelenen mekanizmanın içinde onlarca hassas dişli çark tespit edildi. Cihazın Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını hesaplamak, ay tutulmalarını önceden tahmin etmek ve Olimpiyat oyunlarının tarihlerini belirlemek için kullanıldığı anlaşıldı. Ancak bu denli ileri bir mühendislik seviyesinin o dönemde kim veya kimler tarafından tasarlandığı hâlâ çözülemedi.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

KOSTA RİKA'NIN TAŞ KÜRELERİ

1930'lu yıllarda Kosta Rika ormanlarında meyve bahçeleri açılırken tesadüfen keşfedilen Diquís Taş Küreleri, arkeoloji dünyasının en büyük geometrik bilmecelerinden biridir. Çapları birkaç santimetreden 2 metrenin üzerine çıkan ve ağırlıkları tonları bulan bu pürüzsüz taşlar, MS 500-1500 yılları arasında yapılmıştır.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

Sert granit ve gabro taşlarının modern hiçbir alet olmadan nasıl bu denli kusursuz bir küre haline getirildiği anlaşılamamıştır. Kürelerin bölge kabileleri tarafından bir statü sembolü mü, sınır işareti mi yoksa astronomik bir hizalanma aracı olarak mı kullanıldığına dair yazılı bir kaynak bulunmamaktadır.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

CASA GRANDE HARABELERİ (ABD)

Arizona'daki Casa Grande (Büyük Ev) kalıntıları, MS 1350 civarında Hohokam halkı tarafından inşa edilmiş dört katlı devasa bir çamur yapı kompleksidir. Çölün ortasında yükselen bu katlı mimari, Kuzey Amerika yerli mühendisliğinin en dikkat çekici örnekleri arasında yer alır.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

Yapının güneşin ve ayın hareket hatlarıyla tam olarak hizalanmış pencereleri, buranın bir astronomik gözlemevi olarak kullanılmış olabileceğini gösteriyor. Ancak alanın aynı zamanda bir ticaret merkezi mi yoksa dini bir idare yeri mi olduğu tam olarak teyit edilememiştir. Hohokam toplumunun MS 1450 civarında bu devasa yerleşimi aniden neden terk edip kaybolduğu ise gizemini korumaktadır.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

GÖBEKLİ TEPE (TÜRKİYE)

Şanlıurfa yakınlarında yer alan Göbekli Tepe, bugüne kadar keşfedilen en eski antik tapınak ve yerleşim alanlarından biridir. Yaklaşık 12.000 yıl öncesine (günümüzden 10.000 yıl kadar önce gerçekleşen ilk tarım devriminden ve bilinen ilk şehirlerin ortaya çıkışından çok daha öncesine) dayanan bu muazzam alan, tarih kitaplarındaki tüm anlatıyı temelden değiştirdi.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

Avcı-toplayıcı insanların yerleşik hayata geçmeden önce böylesine karmaşık taş işçiliği ve dev T biçimli sütunlar inşa edebilmiş olması bilim dünyasında şok etkisi yarattı. Göbekli Tepe'nin tam olarak ne için kullanıldığı (bir toplanma alanı mı, kutsal bir tapınak mı yoksa bir ritüel merkezi mi olduğu) arkeologlar arasında hâlâ en büyük tartışma konularından biri.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ (TÜRKİYE)

Nevşehir Kapadokya bölgesinde 1963 yılında evini tadilat ettiren bir köylünün tesadüfen bulduğu gizli bir duvar arkasında keşfedilen Derinkuyu, yerin 85 metre altına kadar uzanan 18 katlı devasa bir altyapıya sahiptir.

Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

Yaklaşık 20 bin insanın tüm ihtiyaçlarıyla aylarca dışarı hiç çıkmadan yaşamasına imkan tanıyan havalandırma şaftları, içme suyu kuyuları, ahırları, kiliseleri ve devasa dairesel sürgü taş kapılarıyla Derinkuyu, antik dünyanın en kompleks savunma ve yaşam alanlarından biri kabul ediliyor. Bu devasa yeraltı yapısını ilk olarak kimlerin kazdığı ve o günün imkanlarıyla bu denli hassas bir havalandırma mimarisini nasıl inşa ettikleri hâlâ tam olarak çözülebilmiş değil.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör