Bilim insanları yanıt bulamıyor! Dünyanın en gizemli 9 keşfi: Türkiye’den 2 dev yapı listede…

Keşfin merkezindeki esas gizem ise yapım tekniğinde yatıyor. Her biri tonlarca ağırlıktaki dev taş blokların ocaklardan nasıl taşındığı ve bu denli milimetrik bir hassasiyetle üst üste dizildiği kesin olarak bilinemiyor. Uzman kaldıraç sistemlerinden kayıp frekans/ses teknolojilerine, hatta gelişmiş bir dış medeniyetin yardımına kadar yüzlerce teori üretilse de Piramitler sırrını korumaya devam ediyor.