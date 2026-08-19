Trend Galeri Trend Yaşam BİM 21-25-26 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU | Metal tepsi, temizlik seti, cam temizleme robotu bu hafta BİM'de!

BİM 21-25-26 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU | Metal tepsi, temizlik seti, cam temizleme robotu bu hafta BİM'de!

BİM'in 21 Ağustos 2026 Cuma günü başlayacak aktüel ürünler kampanyasında ev ihtiyaçlarından temizlik ürünlerine kadar pek çok seçenek raflarda yerini alacak. Bu haftanın kataloğunda özellikle metal tepsi, temizlik seti ve cam temizleme robotu gibi ürünler dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 15:22 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 15:28
BİM 21-25-26 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU | Metal tepsi, temizlik seti, cam temizleme robotu bu hafta BİM’de!

BİM 21, 25 ve 26 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin fiyatları ve satış detayları merak ediliyor. Evini yenilemek veya temizlik işlerini kolaylaştırmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek ürünler, belirlenen tarihlerde mağazalarda satışa sunulacak.

BİM 21-25-26 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU | Metal tepsi, temizlik seti, cam temizleme robotu bu hafta BİM’de!

21 AĞUSTOS 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • TEMİZLİK SETİ
  • METAL KULPLU TEPSİ
  • YEDEK PASPAS

BİM 21-25-26 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU | Metal tepsi, temizlik seti, cam temizleme robotu bu hafta BİM’de!

25 AĞUSTOS 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • TUVALET KAĞIDI
  • KAĞIT HAVLU
  • ÇAMAŞIR SUYU
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BİM 21-25-26 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU | Metal tepsi, temizlik seti, cam temizleme robotu bu hafta BİM’de!

25 AĞUSTOS 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • NANE AROMALI LİMONATA
  • YUMUŞAK ŞEKERLİ FAN OYUNCAK
  • MEYVE AROMALI ŞEKERLEME
BİM 21-25-26 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU | Metal tepsi, temizlik seti, cam temizleme robotu bu hafta BİM’de!

25 AĞUSTOS 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • SÜT
  • YOĞURT
  • PEYNİR

BİM 21-25-26 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU | Metal tepsi, temizlik seti, cam temizleme robotu bu hafta BİM’de!

26 AĞUSTOS 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

CAM TEMİZLEME ROBOTU
ÇALIŞMA KOLTUĞU
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör