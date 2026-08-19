Trend Galeri Trend Yaşam BİM 21-25-26 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU | Metal tepsi, temizlik seti, cam temizleme robotu bu hafta BİM'de!

BİM 21-25-26 AĞUSTOS 2026 KATALOĞU | Metal tepsi, temizlik seti, cam temizleme robotu bu hafta BİM'de!

BİM'in 21 Ağustos 2026 Cuma günü başlayacak aktüel ürünler kampanyasında ev ihtiyaçlarından temizlik ürünlerine kadar pek çok seçenek raflarda yerini alacak. Bu haftanın kataloğunda özellikle metal tepsi, temizlik seti ve cam temizleme robotu gibi ürünler dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 15:22 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 15:28