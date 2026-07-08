BİM AKTÜEL 10-12 TEMMUZ 2026 KATALOĞU: Bu hafta BİM’de neler var? Renkli kamp sandalyeleri geliyor!🛒

10 Temmuz Cuma günü başlayacak BİM aktüel kampanyasında renkli kamp sandalyeleri başta olmak üzere doğa ve yaz aylarına uygun birçok ürün müşterilerle buluşacak. Yeni katalogda yer alan indirimli ürünler ve fiyatlar, alışveriş planı yapan vatandaşların yakın takibinde.