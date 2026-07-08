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BİM AKTÜEL 10-12 TEMMUZ 2026 KATALOĞU: Bu hafta BİM'de neler var? Renkli kamp sandalyeleri geliyor!🛒
BİM AKTÜEL 10-12 TEMMUZ 2026 KATALOĞU: Bu hafta BİM'de neler var? Renkli kamp sandalyeleri geliyor!🛒
BİM, 10-12 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğuyla yeni haftada birbirinden farklı ürünleri raflara taşımaya hazırlanıyor. Kamp sezonuna özel ürünlerin öne çıktığı katalogda ev, mutfak ve yaşam kategorilerinde birçok seçenek uygun fiyatlarla satışa sunulacak.
Giriş Tarihi: 08.07.2026 19:23
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 21:12