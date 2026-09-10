Trend Galeri Trend Yaşam BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM'de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!

BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM'de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!

BİM'in yeni aktüel ürünleri yine alışveriş gündeminin öne çıkanları arasında yer alıyor. Eylül ayının ikinci haftasında mağazalara gelecek ürünler arasında teknoloji, ev yaşam ve gıda kategorilerinden dikkat çeken fırsatlar bulunuyor. İşte, 11-13-15-16 Eylül 2026 BİM aktüel kataloğu...

Giriş Tarihi: 10.09.2026 13:20 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 13:27
BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM’de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!
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11, 13, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde satışa çıkacak ürünler için hazırlanan kataloglar belli olurken, özellikle merak edilen ürünlerin detayları da ortaya çıktı. BİM'e bu hafta gelecek fırsatları, ürünleri ve fiyatları tek tek haberimizde derledik.

BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM’de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!

11 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Küçük boy valiz - 999 TL

Orta boy valiz - 1.150 TL

Büyük boy valiz - 1300 TL

BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM’de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!

11 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Wok tava - 999 TL

Karnıyarık tencere - 1.650 TL

BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM’de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!

11 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Tek fiyat plastik ürünler - 75 TL
BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM’de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!

13 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Lisanslı çalışma masası - 990 TL

Oyun çadırı - 479 TL

BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM’de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!

13 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Buharlı ütü - 2.756 TL

Şarjlı süpürge - 12.900 TL

BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM’de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!

13 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

TV - 34.900 TL

BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM’de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!

15 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM’de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!

15 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM’de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!

15 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM’de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!

16 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör