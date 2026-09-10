BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM’de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!

11, 13, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde satışa çıkacak ürünler için hazırlanan kataloglar belli olurken, özellikle merak edilen ürünlerin detayları da ortaya çıktı. BİM'e bu hafta gelecek fırsatları, ürünleri ve fiyatları tek tek haberimizde derledik.