Trend
Galeri
Trend Yaşam
BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM'de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!
BİM AKTÜEL 11-13-15-16 EYLÜL 2026 KATALOĞU | Bu hafta BİM'de neler var? Bu Cuma ve Pazar satışta!
BİM'in yeni aktüel ürünleri yine alışveriş gündeminin öne çıkanları arasında yer alıyor. Eylül ayının ikinci haftasında mağazalara gelecek ürünler arasında teknoloji, ev yaşam ve gıda kategorilerinden dikkat çeken fırsatlar bulunuyor. İşte, 11-13-15-16 Eylül 2026 BİM aktüel kataloğu...
Giriş Tarihi: 10.09.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 13:27