Trend Galeri Trend Yaşam BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ! Bu hafta BİM fırsatlarında: erişte makinesi, aynalı dolap...

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ! Bu hafta BİM fırsatlarında: erişte makinesi, aynalı dolap...

BİM aktüel kataloğu, 2-4-5-7 Ağustos tarihleri arasında geçerli kampanyalarıyla alışveriş yapmak isteyenlere geniş ürün seçenekleri sunuyor. Bu haftanın yıldızları arasında erişte makinesi, süpürge, aynalı dolap ve temizlik malzemeleri öne çıkarken, farklı ihtiyaçlara hitap eden birçok ürün de avantajlı fiyatlarla satışa çıkıyor. İndirim fırsatlarıyla dikkat çeken yeni katalog, evini yenilemek ve bütçesini korumak isteyenler için cazip seçenekler içeriyor. İşte BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 01.08.2026 09:40 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 09:51