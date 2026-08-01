Trend Galeri Trend Yaşam BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ! Bu hafta BİM fırsatlarında: erişte makinesi, aynalı dolap...

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ! Bu hafta BİM fırsatlarında: erişte makinesi, aynalı dolap...

BİM aktüel kataloğu, 2-4-5-7 Ağustos tarihleri arasında geçerli kampanyalarıyla alışveriş yapmak isteyenlere geniş ürün seçenekleri sunuyor. Bu haftanın yıldızları arasında erişte makinesi, süpürge, aynalı dolap ve temizlik malzemeleri öne çıkarken, farklı ihtiyaçlara hitap eden birçok ürün de avantajlı fiyatlarla satışa çıkıyor. İndirim fırsatlarıyla dikkat çeken yeni katalog, evini yenilemek ve bütçesini korumak isteyenler için cazip seçenekler içeriyor. İşte BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 01.08.2026 09:40 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 09:51
BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ! Bu hafta BİM fırsatlarında: erişte makinesi, aynalı dolap...

BİM aktüel kataloğu yeni haftada avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. 2-4-5-7 Ağustos tarihleri arasında geçerli kampanyalarda indirim fırsatları dikkat çekerken, birçok farklı kategoride ürün tüketicilerle buluşuyor.

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ! Bu hafta BİM fırsatlarında: erişte makinesi, aynalı dolap...

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ!

TV – 21.990 TL

TV – 12.450 TL

Oyuncak Dinozor İş Aracı – 279 TL

Ahşap Mıknatıslı Balık Tutma Oyunu – 119 TL

Oyuncak Tamir Çantası (10 Parça) – 219 TL

Büyük Teker Araba – 269 TL

Işıklı 3 Tekerlekli Scooter – 849 TL

Pelüş Şirin Sıpa (40 cm) – 599 TL

Pelüş Lia Kuğu (40 cm) – 599 TL

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ! Bu hafta BİM fırsatlarında: erişte makinesi, aynalı dolap...

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ!

Toz Torbasız Elektrikli Süpürge – 3.790 TL

Türk Kahve Makinesi – 1.590 TL

Sürahi ve Smoothie Blender Seti – 1.490 TL

Çay Makinesi – 1.790 TL

El Blender Seti – 1.750 TL

Siyah Tost Makinesi TTM 10 – 3.990 TL

Mini Fırın 40 L – 2.750 TL

Dikey Şarjlı Süpürge – 4.490 TL

Buz Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Cihazı – 2.190 TL

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BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ! Bu hafta BİM fırsatlarında: erişte makinesi, aynalı dolap...

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ!

Oyun Bilgisayarı – 34.490 TL

Beyaz Oyun Bilgisayarı – 70.990 TL

Oyun Bilgisayarı – 70.990 TL

12 kW Hibrit İnverter 7,1 kWh Batarya Seti – 229.000 TL

3,55 kWh Batarya Ek Kapasite Modülü – 59.000 TL

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ! Bu hafta BİM fırsatlarında: erişte makinesi, aynalı dolap...

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ!

Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü (Liberte / Mavi Orkide) – 69 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 4 L (66 Yıkama) – 199 TL

Ultra Çamaşır Suyu Bahar Ferahlığı 3700 ml – 149 TL

Sirke Özlü Temizleyici 1 L – 65 TL

Köpük Ocak ve Fırın Temizleyici 500 ml – 59 TL

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ! Bu hafta BİM fırsatlarında: erişte makinesi, aynalı dolap...

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ!

Yer Fıstıklı Kremalı Gofret 142 g – 34 TL

Yer Fıstığı Ezmesi Çeşitleri 1000 g – 169 TL

Kakaolu Fındık Kreması 920 g – 255 TL

Gazlı İçecek Kola 4x1 L – 169 TL

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ! Bu hafta BİM fırsatlarında: erişte makinesi, aynalı dolap...

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ!

Riviera Zeytinyağı 2 L – 465 TL

Süzme Çiçek Balı 850 g – 495 TL

Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L – 285 TL

Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg – 249 TL

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ! Bu hafta BİM fırsatlarında: erişte makinesi, aynalı dolap...

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ!

Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,90 TL

Kapaksız Kavanoz Çeşitleri 18/15/14 TL

Renkli Cam Yağlık 55 TL

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ! Bu hafta BİM fırsatlarında: erişte makinesi, aynalı dolap...

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ!

Erişte/Makarna Makinesi 929 TL

Wok Tava 399 TL

Metal Saplı Sunum/Kesme Tahtası Çeşitleri 149 TL

Tırtıklı Meyve Bıçağı 29 TL

Süzgeçli Saklama Kabı 119 TL

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ! Bu hafta BİM fırsatlarında: erişte makinesi, aynalı dolap...

BİM AKTÜEL 2-4-5-7 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ!

Gabardin Şort Erkek 399 TL

El Havlusu 69 TL

Yüz Havlusu 109 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 279 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 79 TL

Safari Şapka 169 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör