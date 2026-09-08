Trend Galeri Trend Yaşam BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM'de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM'de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

BİM'in 8, 9 ve 11,13,15 ve 16 Eylül 2026 tarihli aktüel ürünler kampanyası, alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde. Bu haftanın kataloğunda ev ve yaşam ürünlerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar pek çok seçenek yer alırken su arıtma cihazı ve temizlik seti gibi ürünler dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 08.09.2026 11:36 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:39
BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...
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BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünler raflarda yerini alacak. Uygun fiyatlı alışveriş fırsatlarını takip eden vatandaşlar, kampanyada hangi ürünlerin bulunduğunu ve fiyatlarını merak ediyor. İşte 8-9-11-13-15 ve 16 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler...

BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

8 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • MİKRODALGA FIRIN
  • TÜRK KAHVE MAKİNESİ
  • BUHARLI ÜTÜ
BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

8 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • KAĞIT HAVLU
  • TUVALET KAĞIDI
  • TOZ DETERJAN

BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

8 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • FINDIK KREMASI
  • SOĞUK KAHVE
  • KURU MEYVE RULOLARI
BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

8 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • DANA KANGAL SUCUK
  • KAVURMA
  • DANA KIYMA
BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

9 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • SU ARITMA CİHAZI
  • ÇALIŞMA MASASI
  • ŞİFONYER
BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

11 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

11 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

11 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

13 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

13 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

13 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

15 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

15 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

15 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM’de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

16 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör