Trend Galeri Trend Yaşam BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM'de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

BİM AKTÜEL 8-9-11-13-15-16 EYLÜL | Bu hafta BİM'de neler var? Su arıtma cihazı, cam temizleme seti...

BİM'in 8, 9 ve 11,13,15 ve 16 Eylül 2026 tarihli aktüel ürünler kampanyası, alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde. Bu haftanın kataloğunda ev ve yaşam ürünlerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar pek çok seçenek yer alırken su arıtma cihazı ve temizlik seti gibi ürünler dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 08.09.2026 11:36 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 11:39