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BİM’DE YENİ HAFTA ÜRÜNLERİ | 11-16 Ağustos aktüel kataloğunda neler var, raflarda hangi ürünler yer alacak?
BİM’DE YENİ HAFTA ÜRÜNLERİ | 11-16 Ağustos aktüel kataloğunda neler var, raflarda hangi ürünler yer alacak?
Yeni haftada raflara gelecek ürünler ve indirimli fiyatlar BİM aktüel kataloğu ile belli oldu. Ev ihtiyaçlarından gıdaya uzanan seçeneklerin bulunduğu BİM aktüel kataloğu, alışveriş planı yapanlara farklı alternatifler sunuyor. Peki, 11-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında hangi ürünler satışa çıkacak? İşte, yeni haftanın kampanyaları...
Giriş Tarihi: 08.08.2026 08:25
Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 14:12