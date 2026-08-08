Trend Galeri Trend Yaşam BİM’DE YENİ HAFTA ÜRÜNLERİ | 11-16 Ağustos aktüel kataloğunda neler var, raflarda hangi ürünler yer alacak?

BİM’DE YENİ HAFTA ÜRÜNLERİ | 11-16 Ağustos aktüel kataloğunda neler var, raflarda hangi ürünler yer alacak?

Yeni haftada raflara gelecek ürünler ve indirimli fiyatlar BİM aktüel kataloğu ile belli oldu. Ev ihtiyaçlarından gıdaya uzanan seçeneklerin bulunduğu BİM aktüel kataloğu, alışveriş planı yapanlara farklı alternatifler sunuyor. Peki, 11-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında hangi ürünler satışa çıkacak? İşte, yeni haftanın kampanyaları...

Giriş Tarihi: 08.08.2026 08:25 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 14:12
BİM’DE YENİ HAFTA ÜRÜNLERİ | 11-16 Ağustos aktüel kataloğunda neler var, raflarda hangi ürünler yer alacak?

Haftanın farklı günlerinde satışa sunulacak fırsatlar BİM aktüel kataloğu sayfalarında bir araya getirildi. Sınırlı stoklarla raflara gelecek seçenekler ve fiyat etiketleri, BİM aktüel kataloğu kapsamında alışveriş severlerle buluşacak.

BİM’DE YENİ HAFTA ÜRÜNLERİ | 11-16 Ağustos aktüel kataloğunda neler var, raflarda hangi ürünler yer alacak?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11-16 AĞUSTOS

  • Aylık paket bebek bezi: 399 TL
  • Bambu tuvalet kağıdı 24'lü: 179 TL
  • Toz çamaşır deterjanı 10 kg: 449 TL
  • Bulaşık makinesi kapsülü 50'li: 262 TL
BİM’DE YENİ HAFTA ÜRÜNLERİ | 11-16 Ağustos aktüel kataloğunda neler var, raflarda hangi ürünler yer alacak?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11-16 AĞUSTOS

  • Kakaolu fındık kreması 370 gram: 239 TL
  • Filtre kahve 250 gram: 199 TL
  • Patates cipsi 160 gram: 89,50 TL
  • Meyve aromalı organik lolipop 10'lu: 69 TL
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BİM’DE YENİ HAFTA ÜRÜNLERİ | 11-16 Ağustos aktüel kataloğunda neler var, raflarda hangi ürünler yer alacak?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11-16 AĞUSTOS

  • Yarım yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogram: 369 TL
  • Dana kasap sucuk 500 gram: 339 TL
  • Piliç topları 1 kilogram: 169 TL
  • Çikolata kaplı atıştırmalık 140 gram: 199 TL
BİM’DE YENİ HAFTA ÜRÜNLERİ | 11-16 Ağustos aktüel kataloğunda neler var, raflarda hangi ürünler yer alacak?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11-16 AĞUSTOS

  • No-Frost buzdolabı 300 litre: 20.900 TL
  • 8 kilogram çamaşır makinesi: 18.900 TL
  • 9 kilogram çamaşır makinesi: 20.500 TL
  • 9 kilogram çamaşır kurutma makinesi: 18.500 TL
  • 4 programlı bulaşık makinesi: 17.900 TL
  • Masa takımı: 10.950 TL
  • İkili katlanır yataklı koltuk: 12.950 TL
  • Tekli katlanır yataklı koltuk: 7.950 TL
BİM’DE YENİ HAFTA ÜRÜNLERİ | 11-16 Ağustos aktüel kataloğunda neler var, raflarda hangi ürünler yer alacak?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11-16 AĞUSTOS

  • Flamlı keten erkek şort: 239 TL
  • Dokuma viskon kapri: 279 TL
  • Kadın askılı bralet: 169 TL
  • Sıvı geçirmez yastık alezi: 89 TL
  • Valiz organizer seti 6'lı: 135 TL
  • PVC masa örtüsü 137 x 180 santimetre: 169 TL
  • Peşkir kurulama bezi 3'lü: 49 TL
  • Banyo paspas seti 2'li: 329 TL
  • Tüylü halı 100 x 150 santimetre: 469 TL
BİM’DE YENİ HAFTA ÜRÜNLERİ | 11-16 Ağustos aktüel kataloğunda neler var, raflarda hangi ürünler yer alacak?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11-16 AĞUSTOS

  • Desenli plastik tepsi çeşitleri: 89 TL
  • Plastik raf ünitesi: 299 TL
  • Duvar organizeri: 119 TL
  • Hasır desenli organizer seti: 229 TL
  • Limon sıkacağı ve süzgeç seti: 179 TL
  • Ekmek ve meyve sepeti: 69 TL
  • Üç katlı saklama ve taşıma kabı: 159 TL
  • Fırın sunumluğu: 199 TL
  • Borosilikat cam buharlı pişirme kabı: 299 TL
  • Çok amaçlı sepet 5 litre: 75 TL
  • Çok amaçlı sepet 8 litre: 89 TL
BİM’DE YENİ HAFTA ÜRÜNLERİ | 11-16 Ağustos aktüel kataloğunda neler var, raflarda hangi ürünler yer alacak?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11-16 AĞUSTOS

  • Wok tava 18 santimetre: 249 TL
  • Kelepçeli kek kalıbı 26 santimetre: 229 TL
  • Renkli porselen kahve fincanı takımı çeşitleri 80 ml: 239 TL
  • Desenli fincan 184 cc: 65 TL
  • Kapaklı cam sürahi 1.400 cc: 149 TL
  • Kapaklı cam sürahi 1.200 cc: 99 TL
  • Gravürlü kulplu çay bardağı 250 cc, 6'lı: 125 TL
  • Çay seti 12 parça, 155 cc: 299 TL
BİM’DE YENİ HAFTA ÜRÜNLERİ | 11-16 Ağustos aktüel kataloğunda neler var, raflarda hangi ürünler yer alacak?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11-16 AĞUSTOS

  • Elektrikli bisiklet: 36.900 TL
  • Katlanabilir elektrikli bisiklet: 32.500 TL
  • Islak ve kuru elektrikli süpürge: 3.750 TL
  • Halı ve koltuk yıkama makinesi: 5.950 TL
  • Mini blender seti: 1.690 TL
  • Personel blender: 1.690 TL
  • Sürgülü aspiratör: 2.190 TL
  • Bacak masaj cihazı: 1.290 TL
  • Boyun masaj cihazı: 690 TL
  • Buharlı ütü: 1.690 TL
BİM’DE YENİ HAFTA ÜRÜNLERİ | 11-16 Ağustos aktüel kataloğunda neler var, raflarda hangi ürünler yer alacak?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11-16 AĞUSTOS

  • Kablosuz mini yazıcı: 799 TL
  • Hibrit ve kablosuz mouse: 199 TL
  • Pervaneli duş başlığı seti, 5 fonksiyonlu: 249 TL
  • 6 GB RAM ve 128 GB hafızalı cep telefonu: 6.900 TL
  • Filtreli fonksiyonlu duş başlığı: 249 TL
  • Mutfak lavabo musluk ucu: 199 TL
  • Üç fonksiyonlu batarya ucu: 99 TL
  • İki fonksiyonlu 720 derece dönen musluk ucu: 99 TL
  • 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV: 21.500 TL
  • 4 GB RAM ve 128 GB hafızalı cep telefonu: 8.500 TL
  • 43 inç Full HD QLED Smart TV: 11.750 TL
  • 32 inç HD Google TV: 7.990 TL
BİM’DE YENİ HAFTA ÜRÜNLERİ | 11-16 Ağustos aktüel kataloğunda neler var, raflarda hangi ürünler yer alacak?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11-16 AĞUSTOS

  • Lisanslı toka çeşitleri: 99 TL
  • Figürlü çocuk taç çeşitleri: 169 TL
  • Oyuncak uçak ve araba: 239 TL
  • Işıklı köpük tabancası: 199 TL
  • Desenli top: 99 TL
  • Hikâye kitapları: 79 TL
  • Soft yarış arabası: 139 TL
  • Eğlenceli soft atış oyuncağı: 279 TL
  • Parmak boyama kitabı: 299 TL
  • Asa köpük: 45 TL
  • Solar bahçe aydınlatması: 449 TL
  • Saç boyama tarağı: 159 TL