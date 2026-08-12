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BİM’DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! 14-16-18-19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?
BİM’DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! 14-16-18-19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?
BİM'de yeni haftaya özel fırsat ürünleri farklı günlerde raflara gelecek.Aktüel kataloğu, elektronik ürünlerden ev ve mutfak ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün grubunu kapsarken indirimli seçenekler de dikkat çekiyor. BİM aktüel kataloğu kapsamında 14, 16, 18 ve 19 Ağustos'ta satışa çıkacak ürünler belli oldu. İşte, yeni katalogların ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 12.08.2026 08:08
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 10:15