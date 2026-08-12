Trend Galeri Trend Yaşam BİM’DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! 14-16-18-19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

BİM’DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! 14-16-18-19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

BİM'de yeni haftaya özel fırsat ürünleri farklı günlerde raflara gelecek.Aktüel kataloğu, elektronik ürünlerden ev ve mutfak ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün grubunu kapsarken indirimli seçenekler de dikkat çekiyor. BİM aktüel kataloğu kapsamında 14, 16, 18 ve 19 Ağustos'ta satışa çıkacak ürünler belli oldu. İşte, yeni katalogların ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.08.2026 08:08 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 10:15
BİM’DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! 14-16-18-19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

Ağustos ayının ortasına girilirken BİM aktüel kataloğu yeni ürün listeleriyle güncellendi. Farklı tarihlerde satışa sunulacak ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu, ev ihtiyaçlarından teknolojik ürünlere kadar çeşitli seçenekleri bir araya getiriyor.

BİM’DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! 14-16-18-19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

14 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

  • Kadın şortlu takım – 499 TL
  • Dikiş ipliği – 55 TL
  • Erkek bisiklet yaka tişört – 399 TL
  • İlk sütyen – 199 TL
  • Yassı lastik – 59 TL
  • Lastik – 155 TL
  • Dikiş ipi – 139 TL
  • 10'lu dikiş seti – 169 TL
  • Erkek keten efektli pantolon – 299 TL
  • Erkek keten şort – 239 TL
BİM’DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! 14-16-18-19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

14 AĞUSTOS BİM AKTÜEL

  • Plastik ürün çeşitleri – 29 TL
  • 5'li dikdörtgen saklama kabı seti – 99 TL
  • Çift renkli saklama kabı çeşitleri – 49 TL
  • Mutfak gereçleri – 119 TL
  • Desenli plastik tepsi çeşitleri – 89 TL
  • 3 katlı plastik raf ünitesi – 299 TL
  • 2'li duvar organizeri – 119 TL
  • Hazneli rende – 229 TL
  • 4 parça limon sıkacaklı süzgeç seti – 179 TL
  • Ekmek/meyve sepeti – 69 TL
  • 3'lü yiyecek saklama/taşıma kabı – 159 TL
  • 2'li fanus sunumluk – 199 TL
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BİM’DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! 14-16-18-19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

14 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

  • Emaye tencere çeşitleri – 899 TL
  • 4'lü kase seti – 329 TL
  • Emaye kızartma tenceresi – 699 TL
  • Wok tava – 249 TL
  • Kelepçeli kek kalıbı – 229 TL
  • 2'li renkli porselen kahve fincan takımı – 239 TL
  • Desenli fincan – 65 TL
  • Kapaklı cam sürahi 1400 cc – 149 TL
  • Kapaklı cam sürahi 1200 cc – 99 TL
  • 3'lü gravürlü kulplu çay bardağı – 125 TL
  • 12 parça çay seti – 299 TL
  • Gravürlü cam saklama kabı – 39 TL
BİM’DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! 14-16-18-19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

16 AĞUSTOS BİM AKTÜEL

  • 4 GB/128 GB cep telefonu – 7.990 TL
  • Kablosuz mini yazıcı – 799 TL
  • Kablosuz mouse – 199 TL
  • 5 fonksiyonlu pervaneli duş başlığı seti – 249 TL
  • Filtreli fonksiyonlu duş başlığı – 249 TL
  • Evye borusu – 390 TL
  • Duş spirali hortumu – 125 TL
  • 43 inç FHD Android QLED TV – 11.750 TL
  • 32 inç HD Google TV – 7.990 TL
BİM’DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! 14-16-18-19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

16 AĞUSTOS BİM AKTÜEL

  • Elektrikli bisiklet – 36.900 TL
  • Elektrikli bisiklet – 32.500 TL
  • Islak ve kuru elektrikli süpürge – 3.750 TL
  • Halı ve koltuk yıkama makinesi – 5.950 TL
  • Mini blender set – 1.690 TL
  • Personal blender – 1.690 TL
  • Sürgülü aspiratör – 2.190 TL
  • Bacak masaj cihazı – 1.290 TL
  • Boyun masaj cihazı – 690 TL
  • Buharlı ütü – 1.690 TL
BİM’DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! 14-16-18-19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

16 AĞUSTOS BİM AKTÜEL

  • Lisanslı toka çeşitleri – 99 TL
  • Figürlü çocuk taç çeşitleri – 169 TL
  • Oyuncak uçak araba – 239 TL
  • Işıklı köpük tabancası – 199 TL
  • Soft yarış arabası – 139 TL
  • Eğlenceli soft atış oyuncağı – 279 TL
  • Desenli top – 99 TL
  • Hikâye kitapları – 79 TL
  • 3'lü parmak boyama kitabı seti – 299 TL
  • Asa köpük – 45 TL
  • Solar bahçe aydınlatma – 449 TL
  • 3'lü saç boyama tarağı – 159 TL
BİM’DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! 14-16-18-19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

18 AĞUSTOS BİM AKTÜEL

  • %1 yağlı süt 1 L – 44,50 TL
  • Dana cızbız köfte 400 g – 289 TL
  • %3 yağlı yoğurt 3000 g – 199 TL
  • Tam yağlı dilimli kaşar peyniri 500 g – 199 TL
  • Naneli ayran 300 ml – 17,50 TL
  • Yaban mersinli kefir 250 ml – 42,50 TL
  • Mangolu ve portakallı kefir 1 L – 94 TL
  • Çilekli milkshake 285 ml – 44,50 TL
  • Laktozsuz kefir 1 L – 85 TL
  • %1,5 yağlı süt 6x200 ml – 92,50 TL
  • Süt 6x180 ml – 92,50 TL
  • Kakaolu süt 6x180 ml – 92,50 TL
  • Çilek ve sade dondurma 680 ml / 500 g – 175 TL
  • Sade ve çikolatalı dondurma 500 ml / 368 g – 129,50 TL
BİM’DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! 14-16-18-19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

18 AĞUSTOS BİM AKTÜEL

  • Ahududu aromalı kolajen 250 g – 399 TL
  • ZMA 90 kapsül – 219 TL
  • Multivitamin 60 kapsül – 219 TL
  • Enerji içeceği 1 L – 43,50 TL
  • Soğuk kahve çeşitleri 375 ml – 55 TL
  • Cool lime aromalı maden suyu 6x200 ml – 79,50 TL
  • Şeftali aromalı soğuk çay 4x1 L – 169 TL
  • Kola 4x1 L – 169 TL
  • Portakal aromalı gazlı içecek 2,5 L – 62,50 TL
  • Karpuz-çilek aromalı gazlı soğuk çay 330 ml – 27,50 TL
BİM’DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! 14-16-18-19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

19 AĞUSTOS BİM AKTÜEL

  • 3 ton kapasiteli lityum-iyon akülü forklift – 1.500.000 TL
  • 1,5 ton kapasiteli lityum-iyon akülü transpalet – 59.900 TL
  • 75 inç 4K Ultra HD Google TV – 47.900 TL
  • 8 GB + 256 GB cep telefonu – 8.250 TL
  • 15 program beyaz cam ankastre set – 15.900 TL
  • 4 program bulaşık makinesi – 13.900 TL
  • 3'ü 1 arada su sebili, çaycı ve kettle – 8.900 TL
BİM’DE YENİ HAFTANIN ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU! 14-16-18-19 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?

18 AĞUSTOS BİM AKTÜEL

  • Baldo pirinç 5 kg – 369 TL
  • Riviera zeytinyağı 5 L – 899 TL
  • Makarna çeşitleri 500 g – 35 TL
  • Tagliatelle makarna 500 g – 69 TL
  • Kore usulü körili noodle 10x70 g – 119 TL
  • Kandil simidi 150 g – 79 TL
  • Tam buğdaylı proteinli lavaş 360 g – 69 TL
  • Karbonat 1 kg – 65 TL
  • Lifli gevrek ekmek 230 g – 99 TL
  • Kase margarin 250 g – 47,50 TL
  • Topping sos çeşitleri 350 g – 69 TL
  • Ketçap 1 kg ve mayonez 840 g set – 109 TL
  • %100 nar ekşisi 340 g – 139 TL
  • Susam 200 g – 39 TL
  • Granola çeşitleri 200 g – 99 TL
  • Siyah zeytin 2 kg – 215 TL
  • Çilek reçeli 1 kg – 105 TL
  • Kakaolu mısır gevreği 2x700 g – 189 TL