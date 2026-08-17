Trend Galeri Trend Yaşam GÜNCEL BİM AKTÜEL FIRSATLARI: 18-19-21 Ağustos 2026 BİM katalog ürünleri neler? 3'ü 1 arada su sebili geliyor!

GÜNCEL BİM AKTÜEL FIRSATLARI: 18-19-21 Ağustos 2026 BİM katalog ürünleri neler? 3'ü 1 arada su sebili geliyor!

16-18-19-21 Ağustos 2026 yeni hafta BİM aktüel kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde yer aldı. Yeni afişte özellikle elektrikli bisiklet, televizyon ve telefonlar, gıda ürünleri ve beyaz eşyalar gibi ürünler öne çıktı. Peki "Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler ve fiyatları nasıl?" İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.08.2026 01:25 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 02:46