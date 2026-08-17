Trend Galeri Trend Yaşam GÜNCEL BİM AKTÜEL FIRSATLARI: 18-19-21 Ağustos 2026 BİM katalog ürünleri neler? 3'ü 1 arada su sebili geliyor!

GÜNCEL BİM AKTÜEL FIRSATLARI: 18-19-21 Ağustos 2026 BİM katalog ürünleri neler? 3'ü 1 arada su sebili geliyor!

16-18-19-21 Ağustos 2026 yeni hafta BİM aktüel kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde yer aldı. Yeni afişte özellikle elektrikli bisiklet, televizyon ve telefonlar, gıda ürünleri ve beyaz eşyalar gibi ürünler öne çıktı. Peki "Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler ve fiyatları nasıl?" İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.08.2026 01:25 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 02:46
GÜNCEL BİM AKTÜEL FIRSATLARI: 18-19-21 Ağustos 2026 BİM katalog ürünleri neler? 3’ü 1 arada su sebili geliyor!

2026 Ağustos ayının ortasına girilirken BİM aktüel kataloğu yeni ürün listeleriyle güncellendi. İşte elektronik ürünlerden ev ve mutfak ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün grubunu kapsarken indirimli seçenekler ile 16, 18, 19 ve 21 Ağustos BİM aktüel kataloğu;

GÜNCEL BİM AKTÜEL FIRSATLARI: 18-19-21 Ağustos 2026 BİM katalog ürünleri neler? 3’ü 1 arada su sebili geliyor!

BİM AKTÜEL 18 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • Çikolatalı Kek Aromalı High Protein Tozu (400 g): 799 TL
  • Bardak Limonata Çeşitleri (250 ml): 25 TL
  • Bisküvi Aromalı Mass Gainer (1,3 kg): 799 TL
  • Aromasız Kreatin (250 g): 299 TL
  • Protein Bar (50 g): 59 TL
GÜNCEL BİM AKTÜEL FIRSATLARI: 18-19-21 Ağustos 2026 BİM katalog ürünleri neler? 3’ü 1 arada su sebili geliyor!

BİM AKTÜEL 18 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • %1 Yağlı Süt (1 L): 44,50 TL
  • Piliç Bonfile (1000 g): 149 TL
  • Piliç Kangal Sucuk (450 g): 99 TL
  • Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 389 TL
  • Tam Yağlı Süzme Peynir (900 g): 219 TL
  • Az Yağlı Beyaz Peynir (1000 g): 199 TL
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GÜNCEL BİM AKTÜEL FIRSATLARI: 18-19-21 Ağustos 2026 BİM katalog ürünleri neler? 3’ü 1 arada su sebili geliyor!

BİM AKTÜEL 18 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • Baldo Pirinç (5 kg): 369 TL
  • Riviera Zeytinyağı (5 L): 899 TL
  • Bulgur Çeşitleri (1 kg): 37,50 TL
  • Makarna Çeşitleri (500 g): 35 TL
  • Tagliatelle Makarna (500 g): 69 TL
GÜNCEL BİM AKTÜEL FIRSATLARI: 18-19-21 Ağustos 2026 BİM katalog ürünleri neler? 3’ü 1 arada su sebili geliyor!

BİM AKTÜEL 19 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • 3 Ton Kapasiteli Lityum-İyon Akülü CBH V2 Forklift: 1.500.000 TL
  • 1,5 Ton Kapasiteli Lityum-İyon Akülü PTL 1.5 Transpalet: 59.900 TL
  • 75 İnç 4K Ultra HD Google TV: 47.900 TL
  • ERA 30 Pro Dual Cep Telefonu (8 GB / 256 GB): 8.250 TL
GÜNCEL BİM AKTÜEL FIRSATLARI: 18-19-21 Ağustos 2026 BİM katalog ürünleri neler? 3’ü 1 arada su sebili geliyor!

BİM AKTÜEL 21 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • Temizlik Seti – 1.100 TL
  • Kulplu Metal Tepsi 51 cm – 289 TL
  • Yedek Paspas – 109 TL
  • Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 4,2 Lt – 99 TL
  • Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 2,7 Lt – 79 TL
GÜNCEL BİM AKTÜEL FIRSATLARI: 18-19-21 Ağustos 2026 BİM katalog ürünleri neler? 3’ü 1 arada su sebili geliyor!

BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • 55 İnç 4K Ultra HD QLED TV: 21.500 TL
  • A6X Cep Telefonu (4 GB / 128 GB): 8.500 TL
  • 43 İnç FHD Whale OS 10 QLED TV: 11.750 TL
  • 32 İnç HD TV: 7.990 TL
GÜNCEL BİM AKTÜEL FIRSATLARI: 18-19-21 Ağustos 2026 BİM katalog ürünleri neler? 3’ü 1 arada su sebili geliyor!

BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • Jambo Elektrikli Bisiklet: 36.900 TL
  • RSIII Pro Max Elektrikli Bisiklet: 32.500 TL
  • Ev Aletleri ve Temizlik Ürünleri
  • Islak & Kuru Elektrikli Süpürge: 3.750 TL
  • Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi: 5.950 TL
GÜNCEL BİM AKTÜEL FIRSATLARI: 18-19-21 Ağustos 2026 BİM katalog ürünleri neler? 3’ü 1 arada su sebili geliyor!

BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • Lisanslı Toka Çeşitleri: 99 TL
  • Figürlü Çocuk Taç Çeşitleri: 169 TL
  • Oyuncak Uçak Araba: 239 TL
  • Işıklı Köpük Tabancası: 199 TL
  • Soft Yarış Arabası: 139 TL
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör