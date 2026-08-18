BİM AKTÜEL KATALOĞU 18-25 AĞUSTOS 2026: Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Cam ankastre set...

Alışveriş tutkunları 2026 Ağustos ayının bu haftasında BİM afişinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle 3'ü 1 arada su sebili, beyaz cam ankastre set, bulaşık makinesi, forklift, transpalet ile gıda ürünlerinin ön plana çıktığı bu haftanın katalog bilgileri paylaşıldı. İşte uygun fiyat avantajlarıyla 18-19-21-25 Ağustos BİM aktüel ürünleri...