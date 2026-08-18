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BİM AKTÜEL KATALOĞU 18-25 AĞUSTOS 2026: Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Cam ankastre set...
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18-25 AĞUSTOS 2026: Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Cam ankastre set...
BİM 18-19-21-25 Ağustos 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı BİM raflarında özellikle gıda ürünleri, elektronik cihazlar ve ev eşyaları dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Böylece ev ihtiyaçlarından teknolojik cihazlara kadar uzanan ürün çeşitliliğine sahip olan afiş, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 19:31
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 19:43