Trend Galeri Trend Yaşam BİM AKTÜEL KATALOĞU 18-25 AĞUSTOS 2026: Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Cam ankastre set...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 18-25 AĞUSTOS 2026: Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Cam ankastre set...

BİM 18-19-21-25 Ağustos 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı BİM raflarında özellikle gıda ürünleri, elektronik cihazlar ve ev eşyaları dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Böylece ev ihtiyaçlarından teknolojik cihazlara kadar uzanan ürün çeşitliliğine sahip olan afiş, alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 18.08.2026 19:31 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 19:43
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18-25 AĞUSTOS 2026: Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Cam ankastre set...

Alışveriş tutkunları 2026 Ağustos ayının bu haftasında BİM afişinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle 3'ü 1 arada su sebili, beyaz cam ankastre set, bulaşık makinesi, forklift, transpalet ile gıda ürünlerinin ön plana çıktığı bu haftanın katalog bilgileri paylaşıldı. İşte uygun fiyat avantajlarıyla 18-19-21-25 Ağustos BİM aktüel ürünleri...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 18-25 AĞUSTOS 2026: Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Cam ankastre set...

BİM AKTÜEL 19 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • 3 Ton Kapasiteli Lityum-İyon Akülü CBH V2 Forklift: 1.500.000 TL
  • 1,5 Ton Kapasiteli Lityum-İyon Akülü PTL 1.5 Transpalet: 59.900 TL
  • 75 İnç 4K Ultra HD Google TV: 47.900 TL
  • ERA 30 Pro Dual Cep Telefonu (8 GB / 256 GB): 8.250 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18-25 AĞUSTOS 2026: Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Cam ankastre set...

BİM AKTÜEL 21 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • Temizlik Seti – 1.100 TL
  • Kulplu Metal Tepsi 51 cm – 289 TL
  • Yedek Paspas – 109 TL
  • Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 4,2 Lt – 99 TL
  • Vakumlu Dikdörtgen Saklama Kabı 2,7 Lt – 79 TL
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BİM AKTÜEL KATALOĞU 18-25 AĞUSTOS 2026: Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Cam ankastre set...

BİM AKTÜEL 18 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • Çikolatalı Kek Aromalı Protein Tozu (400 g): 799 TL
  • Bardak Limonata Çeşitleri (250 ml): 25 TL
  • Protein Bar (50 g): 59 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18-25 AĞUSTOS 2026: Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Cam ankastre set...

BİM AKTÜEL 18 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • %1 Yağlı Süt (1 L): 44,50 TL
  • Bonfile (1000 g): 149 TL
  • Kangal Sucuk (450 g): 99 TL
  • Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 389 TL
  • Tam Yağlı Süzme Peynir (900 g): 219 TL
  • Az Yağlı Beyaz Peynir (1000 g): 199 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18-25 AĞUSTOS 2026: Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Cam ankastre set...

BİM AKTÜEL 18 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • Pirinç (5 kg): 369 TL
  • Zeytinyağı (5 L): 899 TL
  • Bulgur Çeşitleri (1 kg): 37,50 TL
  • Makarna Çeşitleri (500 g): 35 TL
  • Makarna (500 g): 69 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18-25 AĞUSTOS 2026: Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Cam ankastre set...

BİM AKTÜEL 25 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • 0,5 Yağlı Süt (1L): 32,50 TL
  • 300G Az yağlı yoğurt: 129 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18-25 AĞUSTOS 2026: Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Cam ankastre set...

BİM AKTÜEL 25 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • 1L Nane aromalı C vitaminli limonata - 52 TL
  • SÜNGER BOB figürlü ve yumuşak şekerli fan oyuncak - 199 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18-25 AĞUSTOS 2026: Bu hafta BİM aktüel ürünleri neler? Cam ankastre set...

BİM AKTÜEL 25 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • Tuvalet kağıdı - 289 TL
  • Kağıt havlu - 199 TL
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör