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BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM' de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM' de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...
BİM 18-20-22-23 Eylül 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı raflarda özellikle gıda ürünleri, elektronik cihazlar, tekstil ve ev ile dekorasyon eşyaları dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Peki "Bu hafta BİM'de neler var, fiyatlar nasıl?" İşte alışverişseverler için tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 16.09.2026 17:22
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 17:35