BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM’ de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...

Alışveriş tutkunları 2026 Eylül ayının bu haftasında BİM afişinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle Katlanır dolap ve ayakkabılık, düdüklü tencere, porselen yemek takımı ile gıda ve tekstil ürünlerinin ön plana çıktığı bu haftanın katalog bilgileri paylaşıldı. İşte uygun fiyat avantajlarıyla 18-20-22 ve 23 Eylül BİM aktüel ürünleri...