Trend Galeri Trend Yaşam BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM' de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM' de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...

BİM 18-20-22-23 Eylül 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı raflarda özellikle gıda ürünleri, elektronik cihazlar, tekstil ve ev ile dekorasyon eşyaları dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Peki "Bu hafta BİM'de neler var, fiyatlar nasıl?" İşte alışverişseverler için tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.09.2026 17:22 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 17:35
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM’ de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...

Alışveriş tutkunları 2026 Eylül ayının bu haftasında BİM afişinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle Katlanır dolap ve ayakkabılık, düdüklü tencere, porselen yemek takımı ile gıda ve tekstil ürünlerinin ön plana çıktığı bu haftanın katalog bilgileri paylaşıldı. İşte uygun fiyat avantajlarıyla 18-20-22 ve 23 Eylül BİM aktüel ürünleri...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM’ de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...

18 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • 6 katlı katlanır ayakkabılık: 949 TL
  • 3 katlı katlanır dolap: 1.750 TL
  • Bambu mutfak gereçleri: 35 TL
  • Bambu peçetelik/yağlık/sirkelik organizeri: 199 TL
  • Ahşap görünümlü 3 katlı saklama kutusu: 159 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM’ de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...

18 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • Düdüklü tencere 6 L: 2.650 TL
  • 18 parça porselen yemek takımı: 1.650 TL
  • Sahan 20 cm: 279 TL
  • Kapaklı kavurma sacı 32 cm: 579 TL
  • Çaydanlık: 1.290 TL
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BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM’ de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...

18 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • 2'li banyo paspas seti: 419 TL
  • Sepet 24x17x14 cm: 139 TL
  • Sepet 30x21x18 cm: 159 TL
  • Yuvarlak çamaşır sepeti: 249 TL
  • Su emici paspas: 99 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM’ de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...

20 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • Buharlı temizleme makinesi - 4.990 TL
  • Halı ve koltuk yıkama makinesi - 4.990 TL
  • Dijital çay makinesi - 2.690 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM’ de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...

20 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • Tasarım Termos Bardak 990 TL
  • Lisanslı Metal Arabalar 119 TL
  • Batman Çocuk Maske ve Pelerin Seti 299 TL
  • Rulo Satranç Oyunu 199 TL
  • Oyuncak Bebek Çeşitleri 199 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM’ de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...

20 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • TV arkası led aydınlatma - 349 TL
  • Akıllı bileklik - 329 TL
  • Tuşlu cep telefonu - 2.190 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM’ de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...

22 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • 5 L Ayçiçek yağı - 449 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM’ de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...

22 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • Bebek bezi aylık paket - 419 TL
  • 5 L Çamaşır yumuşatıcısı - 139 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM’ de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...

22 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EYLÜL 2026: Bu hafta BİM’ de neler var? Katlanır dolap ve ayakkabılık...

23 EYLÜL 2026 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör