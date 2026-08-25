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BİM AKTÜEL KATALOĞU 25-30 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta BİM'de neler var? Büyük Fırsatlar: Cam temizleme robotu...
BİM AKTÜEL KATALOĞU 25-30 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta BİM'de neler var? Büyük Fırsatlar: Cam temizleme robotu...
BİM 25-26-28-30 Ağustos 2026 aktüel kataloğu, tüketicilerin gündeminde yer aldı. Haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı raflarda özellikle gıda ve mutfak ürünleri, elektronik cihazlar, beyaz eşya ve sandalye çeşitleri ile tekstil ve ev eşyaları dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. İşte yeni hafta BİM aktüel afişi...
Giriş Tarihi: 25.08.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 14:27