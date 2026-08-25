BİM AKTÜEL KATALOĞU 25-30 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta BİM’de neler var? Büyük Fırsatlar: Cam temizleme robotu...

Alışveriş tutkunları 2026 Ağustos ayının son haftasında BİM aktüel kataloğunda neler olduğunu merakla araştırıyor. Geçtiğimiz günlerdeki okul dönüşü için olan kırtasiye ürünlerinin ardından bu haftanın yıldızları arasında özellikle cam temizleme robotu, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, yönetici ve çalışma koltukları, yemek takımları v elektrikli bisiklet ürünlerinin ön plana çıktığı BİM 25-30 Ağustos 2026 aktüel katalog bilgileri paylaşıldı.