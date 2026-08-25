Trend Galeri Trend Yaşam BİM AKTÜEL KATALOĞU 25-30 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta BİM'de neler var? Büyük Fırsatlar: Cam temizleme robotu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 25-30 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta BİM'de neler var? Büyük Fırsatlar: Cam temizleme robotu...

BİM 25-26-28-30 Ağustos 2026 aktüel kataloğu, tüketicilerin gündeminde yer aldı. Haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı raflarda özellikle gıda ve mutfak ürünleri, elektronik cihazlar, beyaz eşya ve sandalye çeşitleri ile tekstil ve ev eşyaları dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. İşte yeni hafta BİM aktüel afişi...

Giriş Tarihi: 25.08.2026 14:12 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 14:27
BİM AKTÜEL KATALOĞU 25-30 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta BİM’de neler var? Büyük Fırsatlar: Cam temizleme robotu...

Alışveriş tutkunları 2026 Ağustos ayının son haftasında BİM aktüel kataloğunda neler olduğunu merakla araştırıyor. Geçtiğimiz günlerdeki okul dönüşü için olan kırtasiye ürünlerinin ardından bu haftanın yıldızları arasında özellikle cam temizleme robotu, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, yönetici ve çalışma koltukları, yemek takımları v elektrikli bisiklet ürünlerinin ön plana çıktığı BİM 25-30 Ağustos 2026 aktüel katalog bilgileri paylaşıldı.

BİM AKTÜEL KATALOĞU 25-30 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta BİM’de neler var? Büyük Fırsatlar: Cam temizleme robotu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 25 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • %0,5 yağlı süt 1 L: 32,50 TL
  • Az yağlı yoğurt 3000 g: 129 TL
  • Az yağlı beyaz peynir 900 g: 239 TL
  • Çilekli süt 180 ml: 13,50 TL
  • Kakaolu süt 180 ml: 13,50 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 25-30 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta BİM’de neler var? Büyük Fırsatlar: Cam temizleme robotu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 25 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • Sünger figürlü yumuşak şekerli fan oyuncak 5 g: 199 TL
  • Devrilmez oyuncaklı meyve aromalı şekerleme 10 g: 89 TL
  • Nane aromalı C vitaminli limonata 1 L: 52 TL
  • Mango ve lychee aromalı soğuk çay 1 L: 42 TL
  • Armut ve cookie aromalı soğuk kahve 250 ml: 54,50 TL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
BİM AKTÜEL KATALOĞU 25-30 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta BİM’de neler var? Büyük Fırsatlar: Cam temizleme robotu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 25 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • Tuvalet kağıdı 40 rulo: 289 TL
  • Ultra çamaşır suyu 1850 ml: 95 TL
  • Fön suyu 200 ml: 109 TL
  • Saç yağı 100 ml: 145 TL
  • Meyve temalı banyo süngeri: 59 TL
  • Kirpik kıvırıcı seti: 129 TL
  • Mini kağıt törpü seti: 69 TL
  • Temalı bambu kürdan çeşitleri: 59 TL
  • Kumaş dokulu peçete: 89 TL
  • Erkek tıraş bıçağı seti: 189 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 25-30 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta BİM’de neler var? Büyük Fırsatlar: Cam temizleme robotu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 26 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • No Frost buzdolabı: 21.900 TL
  • 7 kg çamaşır makinesi: 17.900 TL
  • 8 kg çamaşır makinesi: 20.900 TL
  • 9 kg çamaşır kurutma makinesi: 19.900 TL
  • 8 kg çamaşır kurutma makinesi: 17.900 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 25-30 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta BİM’de neler var? Büyük Fırsatlar: Cam temizleme robotu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 28 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • 5'li simli meyve bıçağı: 129 TL
  • 2'li bambu standlı cam sıvı sabunluk: 219 TL
  • Cam kavanoz 500 cc: 89 TL
  • 6'lı gravürlü kahve yanı su bardağı seti: 199 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 25-30 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta BİM’de neler var? Büyük Fırsatlar: Cam temizleme robotu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 28 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • Halı 80x150 cm: 649 TL
  • Yazma 100x100 cm: 95 TL
  • Kadın askılı atlet: 89 TL
  • Lazer kesim sütyen çeşitleri: 399 TL
  • 18 parça desenli porselen yemek takımı: 1.990 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 25-30 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta BİM’de neler var? Büyük Fırsatlar: Cam temizleme robotu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 30 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • 8 Bölmeli çok amaçlı dolap: 2.199 TL
  • Kilitli 4 kapaklı metal ayakkabılık: 1.999 TL
  • Kirli sepeti banyo organizeri: 1.799 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 25-30 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta BİM’de neler var? Büyük Fırsatlar: Cam temizleme robotu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 30 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • Dijital kamera: 1.900 TL
  • Araç içi telefon tutucu: 190 TL
  • Vakumlu telefon tutucu: 690 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU 25-30 AĞUSTOS 2026 | Bu hafta BİM’de neler var? Büyük Fırsatlar: Cam temizleme robotu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 30 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN

  • Mini buzdolabı: 4.900 TL
  • Cam kettle: 790 TL
  • Çay makinesi: 2.690 TL
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör