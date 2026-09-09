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BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM'de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...
BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM'de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...
BİM 9-11-13-15-16 Eylül 2026 aktüel kataloğu, tüketicilerin gündeminde yer aldı. Haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı raflarda özellikle gıda ve mutfak ürünleri, elektronik cihazlar, beyaz eşya ve valiz çeşitleri, oyuncaklar ile ev eşyaları dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. İşte yeni hafta BİM aktüel afişi ve fiyatları detayları...
Giriş Tarihi: 09.09.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 11:42