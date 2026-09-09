Trend Galeri Trend Yaşam BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM'de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM'de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...

BİM 9-11-13-15-16 Eylül 2026 aktüel kataloğu, tüketicilerin gündeminde yer aldı. Haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı raflarda özellikle gıda ve mutfak ürünleri, elektronik cihazlar, beyaz eşya ve valiz çeşitleri, oyuncaklar ile ev eşyaları dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. İşte yeni hafta BİM aktüel afişi ve fiyatları detayları...

Giriş Tarihi: 09.09.2026 11:33 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 11:42
BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM’de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...
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Alışveriş tutkunları 2026 Eylül ayının yeni haftasında BİM aktüel kataloğunda neler olduğunu merakla araştırıyor. Haftanın yıldızları arasında özellikle beyaz eşya çeşitleri, cam temizleme seti, su arıtma cihazı, valiz ve oyuncak çeşitleri le mutfak gereçleri ön plana çıktı. Böylece 9-11-13-15-16 Eylül 2026 BİM aktüel katalog bilgileri paylaşıldı.

BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM’de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 9 EYLÜL'DEN İTİBAREN

  • No Frost buzdolabı – 25.500 TL
  • 9 kg çamaşır makinesi – 22.900 TL
  • Deposuz su arıtma cihazı – 6.900 TL
  • Kapaklı raflı çalışma masası – 1.950 TL
  • Profesyonel cam temizleme seti – 2.490 TL
  • Çift kişilik paket yaylı yatak – 7.250 TL
  • Tek kişilik paket yaylı yatak – 4.550 TL
  • Boyun destekli yastık – 849 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM’de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EYLÜL'DEN İTİBAREN

  • Plastik ürün çeşitleri – 75 TL
  • Emaye ürün çeşitleri – 449 TL
  • Paslanmaz süt süzgeci – 69 TL
  • Renkli süzgeç 3 L – 42 TL
  • İki katlı şampuanlık – 159 TL
  • Renkli cam sıvı sabunluk – 75 TL
  • Tekli ayakkabı rampası – 35 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM’de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EYLÜL'DEN İTİBAREN

  • Wok tava 28 cm – 999 TL
  • Karnıyarık tencere 26 cm – 1.650 TL
  • Krep tava 25 cm – 749 TL
  • Sahan 22 cm – 949 TL
  • Manuel rondo 500 ml – 799 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM’de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EYLÜL'DEN İTİBAREN

  • Küçük boy valiz – 999 TL
  • Orta boy valiz – 1.150 TL
  • Büyük boy valiz – 1.300 TL
  • Pasaport kılıfı – 129 TL
  • Valiz etiketi – 99 TL
  • Valiz organizer seti 6'lı – 135 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM’de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 13 EYLÜL'DEN İTİBAREN

  • Nostaljik radyo – 999 TL
  • Katlanabilir damacana su pompası – 249 TL
  • Kulak üstü kablosuz kulaklık – 1.790 TL
  • Hareket sensörlü lamba – 199 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM’de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 13 EYLÜL'DEN İTİBAREN

  • Buharlı ütü – 2.750 TL
  • Şarjlı süpürge – 12.900 TL
  • Toz torbasız süpürge – 5.490 TL
  • Elektrikli bisiklet – 35.500 TL
  • Çay makinesi – 1.990 TL
  • Tost ve ızgara makinesi – 2.990 TL
  • Filtre kahve makinesi – 1.990 TL
  • Türk kahve makinesi – 1.690 TL
  • Çelik kettle – 990 TL
  • Ölçü kaplı çubuk blender – 990 TL
  • Otomatik dönen saç maşası – 1.190 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM’de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 13 EYLÜL'DEN İTİBAREN

Helikopterli açık kasa kamyon 270 parça – 959 TL
Lisanslı çalışma masası – 990 TL
Tükenmez resim defteri – 119 TL
Peluş balerin kedi – 349 TL
Lisanslı abaküslü yazı tahtası – 109 TL
Zeka küpü – 69 TL
Oyun çadırı – 479 TL
Yazı tahtası – 219 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM’de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 15 EYLÜL'DEN İTİBAREN

  • Çikolatalı süt 6x180 ml – 79 TL
  • Çilekli süt 6x180 ml – 79 TL
  • Somon porsiyon 400 g – 219 TL
  • Parmak patates 2500 g – 185 TL
  • Piliç jumbo sosis 330 g – 79 TL
  • Piliç kangal sucuk 450 g – 99 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM’de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 15 EYLÜL'DEN İTİBAREN

  • Zeytinyağı 5 L – 975 TL
  • Lazanya 400 g – 119 TL
  • Tortilla lavaş 700 g – 69,50 TL
  • Tam buğdaylı chia tohumlu grissini 150 g – 75 TL
  • Taco kabuğu 90 g – 64,50 TL
  • Topping sos çeşitleri 350 g – 69 TL
  • Granola çeşitleri 200 g – 99 TL
  • Kakaolu tahıl gevreği 2x700 g – 199 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM’de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 15 EYLÜL'DEN İTİBAREN

  • Kakaolu fındık kreması 1 kg – 210 TL
  • Çilek aromalı kremalı sandviç bisküvi 300 g – 35 TL
  • Lisanslı bardak ve yumuşak şeker 10 g – 199 TL
  • Sandviç kek 189 g – 69 TL
  • Dolgulu kaplamalı gofret çeşitleri 170 g – 129 TL
  • Mini yumurta çikolata 154 g – 129 TL
  • Sürpriz yumurta 20 g – 39 TL
  • Patates cipsi 160 g – 89,50 TL
  • Nohut cipsi 75 g – 69,50 TL
BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: Bu hafta BİM’de neler var, fiyatları nasıl? Su arıtma cihazı...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 16 EYLÜL'DEN İTİBAREN

  • Oyuncu koltuğu – 8.490 TL
  • Oyuncu koltuğu – 8.990 TL
  • Mobil çalışma masası – 9.990 TL
  • Çalışma masası – 2.450 TL
  • Kitaplık – 3.450 TL
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör