Trend Galeri Trend Yaşam BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA SATIŞTA! 10-12 Temmuz BİM'de neler var? Renkli kamp sandalyeleri geliyor

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA SATIŞTA! 10-12 Temmuz BİM'de neler var? Renkli kamp sandalyeleri geliyor

BİM, 10-12 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğuyla yeni haftada birbirinden farklı ürünleri raflara taşımaya hazırlanıyor. Kamp sezonuna özel ürünlerin öne çıktığı katalogda ev, mutfak ve yaşam kategorilerinde birçok seçenek uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Giriş Tarihi: 08.07.2026 19:23 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 17:27
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA SATIŞTA! 10-12 Temmuz BİM’de neler var? Renkli kamp sandalyeleri geliyor

10 Temmuz Cuma günü başlayacak BİM aktüel kampanyasında renkli kamp sandalyeleri başta olmak üzere doğa ve yaz aylarına uygun birçok ürün müşterilerle buluşacak. Yeni katalogda yer alan indirimli ürünler ve fiyatlar, alışveriş planı yapan vatandaşların yakın takibinde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA SATIŞTA! 10-12 Temmuz BİM’de neler var? Renkli kamp sandalyeleri geliyor

BU HAFTA BİM'DE NELER VAR?

  • DENİZ ŞORTU
  • EV ELBİSESİ
  • HASI KOL ÇANTASI
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA SATIŞTA! 10-12 Temmuz BİM’de neler var? Renkli kamp sandalyeleri geliyor

10 TEMMUZ 2026 CUMA BİM AKTÜEL

  • BEZ GARDIROP
  • SAKLAMA KABI ÇEŞİTLERİ
  • EL HAVLUSU
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA SATIŞTA! 10-12 Temmuz BİM’de neler var? Renkli kamp sandalyeleri geliyor

BU CUMA BİM'DE NELER VAR?

  • KAVANOZ KAPAĞI ÇEŞİTLERİ
  • CAM KUPA
  • DESENLİ METAL TEPSİ
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA SATIŞTA! 10-12 Temmuz BİM’de neler var? Renkli kamp sandalyeleri geliyor

12 TEMMUZ 2026 PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

  • RENKLİ LÜKS KAMP SANDALYELERİ
  • ÇELİK TERMOS

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA SATIŞTA! 10-12 Temmuz BİM’de neler var? Renkli kamp sandalyeleri geliyor

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BU PAZAR SATIŞTA!

  • CEP TELEFONU
  • TELEVİZYON
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA SATIŞTA! 10-12 Temmuz BİM’de neler var? Renkli kamp sandalyeleri geliyor
  • BEYAZ CAM SET ÜSTÜ OCAK
  • VANTİLATÖR
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
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