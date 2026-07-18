Trend Galeri Trend Yaşam BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 19-21-22 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Buz makinesi, vantilatör...

BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 19-21-22 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Buz makinesi, vantilatör...

BİM 19-21-22 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş severlerin gündeminde yer alıyor. Bu haftanın kampanyasında yaz sıcaklarına uygun buz makinesi ve vantilatör başta olmak üzere elektronik, mutfak ve ev ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün raflarda yerini alacak.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:57 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 10:50
BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 19-21-22 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Buz makinesi, vantilatör...

BİM'in 19-21-22 Temmuz 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğuyla satışa sunacağı ürünler belli oldu. Farklı kategorilerde birçok indirimli ürünün yer aldığı yeni katalogda buz makinesi, vantilatör ve pratik ev gereçleri öne çıkan fırsatlar arasında bulunuyor.

BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 19-21-22 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Buz makinesi, vantilatör...

19 TEMMUZ 2026 PAZAR BİM AKTÜEL

  • ANKASTRE SET
  • BUZ MAKİNESİ
BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 19-21-22 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Buz makinesi, vantilatör...
  • AKÜLÜ MATKAP
  • SİLİKON TABANCASI
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BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 19-21-22 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Buz makinesi, vantilatör...
  • BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ
BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 19-21-22 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Buz makinesi, vantilatör...
  • MATKAP
  • TORNAVİDA SETİ
BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 19-21-22 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Buz makinesi, vantilatör...
  • OYUNCAK ÇEŞİTLERİ
BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 19-21-22 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Buz makinesi, vantilatör...

21 TEMMUZ 2026 SALI BİM AKTÜEL

BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 19-21-22 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Buz makinesi, vantilatör...

21 TEMMUZ 2026 SALI BİM AKTÜEL

BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 19-21-22 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Buz makinesi, vantilatör...

21 TEMMUZ 2026 SALI BİM AKTÜEL

BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 19-21-22 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Buz makinesi, vantilatör...

22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
#BİM