Trend Galeri Trend Yaşam BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 19-21-22 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Buz makinesi, vantilatör...

BİM YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 19-21-22 Temmuz BİM aktüel ürünler neler? Buz makinesi, vantilatör...

BİM 19-21-22 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş severlerin gündeminde yer alıyor. Bu haftanın kampanyasında yaz sıcaklarına uygun buz makinesi ve vantilatör başta olmak üzere elektronik, mutfak ve ev ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün raflarda yerini alacak.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:57 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 10:50