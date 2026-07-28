Bingöl’deki yüzen adaların sırrı çözüldü! Dalgıç ekibi her şeyi kayıt altına aldı: O kehanet boşa çıktı

Turnalar Gölü'nde gerçekleştirdikleri dalışta hem gölün su altındaki yaşamını hem de yüzen adaların oluşumunu incelediklerini belirten Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz de tabii ki bu adalarla birlikte yüzelim istedik ve valimizle birlikte buraya geldik. Göl kaç metre derin diye çok fazla ifade kullanılıyor. Gölün en derin noktasını 5,4 ve 5,9 metre olarak bilgisayarda kayıt altına aldık. Adalar, yüzyıllar içinde ölü kamışların ve bitki köklerinin kaynaşması sonucunda oluşmuş ve su altında kalan bölümü ise 2 metre. Kamış da yüzebilirliği çok yüksek olduğu için adalar yüzüyor. Adaların yüzmesi ile ilgili başka bir kehanet gözlemlerimiz arasında yer almadı."