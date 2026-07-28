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Bingöl’deki yüzen adaların sırrı çözüldü! Dalgıç ekibi her şeyi kayıt altına aldı: O kehanet boşa çıktı
Bingöl’deki yüzen adaların sırrı çözüldü! Dalgıç ekibi her şeyi kayıt altına aldı: O kehanet boşa çıktı
Bingöl Solhan'daki yüzen adalara ev sahipliği yapan Turnalar Gölü'ne dalış yapıldı. Gölün en derin noktasını 5,4 ve 5,9 metre olarak bilgisayarda kayıt altına alındı. Bingöl Valisi Cahit Çelik, yüzen adaların sırrını tek tek anlattı. İşte detaylar
Giriş Tarihi: 28.07.2026 16:07
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 16:08