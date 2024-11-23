Binlerce e-reçete yazmıştı! Psikiyatr Ferit için hesap vakti
Konya'da özel kliniğinde uyuşturucu bağımlılarına ve satıcılarına 3 bin TL karşılığında e-reçete yazıp, bu haplarla uyuşturucu ticareti yapılmasını sağlayan psikiyatr Ferit Karaduman (56) ile aralarında eczane sahibi ve kalfalarının da bulunduğu toplam 71 sanık hakkında soruşturma tamamlandı. Tutuklu Karaduman hakkında da 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İfadelerinde suçunu itiraf eden Karaduman'ın 7 ay gibi bir sürede 7 bin 71 e-reçete yazdığı, hesabına yatırılan paraların dekontunu görmeden e-reçeteyi yazmadığı, piyasaya sürülen haplardan elde edilen kazançtan da pay aldığı belirtildi. Uyuşturucu satıcılarının 350 TL vererek vatandaşlık numarası satın aldıkları, olaylarla alakası olmayan bu numaralar üzerine ilaçları yazdırdıkları kaydedildi.
Giriş Tarihi: 23.11.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 06:53