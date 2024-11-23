Binlerce e-reçete yazmıştı! Psikiyatr Ferit için hesap vakti

ECZACILARIN KONUŞMALARI PES DEDİRTTİ

İddianamede eczane sahibi Vildan Ö. ile 18 yaşından küçük kalfası S.G'nin telefon yazışmaları da yer aldı.

Vildan Ö: Bugün iş nasıl ablam, posta yokta.

S.G: Valla kimse yok abla, çok sakin.

Vildan Ö.: Normalde gelirlerdi bugün, bizim hapçılarda yok.



PARA KAZANDIKÇA DAHA ÇOK REÇETE YAZDIM

Ferit Karaduman ifadesinde para karşılığında e-reçete yazdığını itiraf etti. Karaduman, "Reçete başına 3 bin TL alıyordum. Parası olmayanlardan da 2 bin-2 bin 500 TL alıyordum. Kimseye parasız şekilde reçete yazmadım. Daha sonra bu işin karlı olduğunu ve çok para kazanınca daha fazla reçete yazmaya başladım. Ayda yaklaşık 70-80 bin dolar ve 100 bin dolar olmak üzere kazancım çoğalmaya başladı. 5 aylık bir süreçte 350-360 bin dolar reçete yazarak para kazandım. Başka birinin vatandaşlık numarasını getirdiklerinde de e-reçete yazdığım oldu. Bazı vatandaşlık numaralarını sekreterime söylüyordum o yazıyordu. Bende uyuşturucu madde kullandım. Yurtdışında esrar denedim. Neurotin ve lyrica ilaçlardan da kullandım" dedi.