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Bir ay boyunca ördek gibi konuşuyorlar! Dünyanın en tehlikeli mesleğinin sırrı ortaya çıktı

Okyanusun yüzlerce metre altında çalışan bu işçiler, haftalar boyunca gün ışığını göremedikleri metal bir odada yaşıyor ve sesleri çizgi film karakterlerini andırıyor. Ancak bu tuhaf değişimin ardında eğlenceli değil, ölümcül risklerle dolu bir çalışma düzeni bulunuyor. İşte dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biri kabul edilen satürasyon dalgıçlığının bilinmeyen yönleri…

Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:13 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 14:18
Bir ay boyunca ördek gibi konuşuyorlar! Dünyanın en tehlikeli mesleğinin sırrı ortaya çıktı

Satürasyon dalgıçları; petrol platformlarının bakımı, deniz altı boru hatlarının onarımı, fiber optik kabloların döşenmesi ve kurtarma operasyonları gibi kritik görevlerde çalışıyor.

Bir ay boyunca ördek gibi konuşuyorlar! Dünyanın en tehlikeli mesleğinin sırrı ortaya çıktı

Yaklaşık 90 ila 300 metre derinliğe inebilen dalgıçların her gün yüzeye çıkması hem zaman açısından mümkün değil hem de ciddi sağlık riskleri taşıyor. Bu nedenle çalışanlar, deniz tabanındaki basınca uygun biçimde ayarlanmış özel yaşam odalarında 28 güne kadar kalabiliyor.

Bir ay boyunca ördek gibi konuşuyorlar! Dünyanın en tehlikeli mesleğinin sırrı ortaya çıktı

HAFTALARCA BASINÇLI METAL ODADA YAŞIYORLAR

Satürasyon odaları, dış dünyayla bağlantısı kesilmiş küçük metal kabinleri andırıyor. Genellikle dalış destek gemilerinde bulunan bu sistemlerde dalgıçlar yemek yiyor, uyuyor ve görev saatini bekliyor. Çalışma başladığında basınçlı bir dalış çanıyla deniz tabanına indiriliyor, görev tamamlanınca yine aynı basınç korunarak yaşam alanına dönüyorlar.

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Bir ay boyunca ördek gibi konuşuyorlar! Dünyanın en tehlikeli mesleğinin sırrı ortaya çıktı

Bu sistemin temel amacı, vücudun her dalışın ardından tekrar tekrar basınç değişimine maruz kalmasını önlemek. Çünkü yüzeye hızlı çıkılması hâlinde dokularda çözünmüş gazlar kabarcıklara dönüşerek dekompresyon hastalığına yol açabiliyor.

Bir ay boyunca ördek gibi konuşuyorlar! Dünyanın en tehlikeli mesleğinin sırrı ortaya çıktı

Bu durum şiddetli ağrıdan felce, bilinç kaybından ölüme kadar uzanan sonuçlar doğurabiliyor. İş güvenliği kurumları da basınç azalması sırasında oluşan gaz kabarcıklarını ticari dalışın temel sağlık tehlikeleri arasında gösteriyor.

Bir ay boyunca ördek gibi konuşuyorlar! Dünyanın en tehlikeli mesleğinin sırrı ortaya çıktı

SESLERİ NEDEN ÇİZGİ FİLM KARAKTERİNE DÖNÜŞÜYOR?

Büyük derinliklerde normal hava kullanılması, azot narkozu olarak bilinen tehlikeli bir tabloya neden olabiliyor. Sarhoşluk hissine benzeyen bu durum; muhakeme bozukluğu, halüsinasyon ve hatalı karar verme gibi belirtilerle kritik görevleri ölümcül hâle getirebiliyor.

Bir ay boyunca ördek gibi konuşuyorlar! Dünyanın en tehlikeli mesleğinin sırrı ortaya çıktı

Riski azaltmak için dalgıçlar, helyum ve oksijenden oluşan "heliox" adlı gaz karışımını soluyor. Helyumun ses yollarındaki rezonansı değiştirmesi ve yüksek basıncın etkisiyle konuşmalar tizleşerek Donald Duck benzeri bir tona dönüşüyor. Ses bozulması o kadar güçlü olabiliyor ki yüzeydeki ekiplerin dalgıçları anlayabilmesi için elektronik konuşma düzeltme sistemleri kullanılıyor.

Bir ay boyunca ördek gibi konuşuyorlar! Dünyanın en tehlikeli mesleğinin sırrı ortaya çıktı

YÜZEYE DÖNÜŞLERİ GÜNLER SÜREBİLİYOR

Görevin sona ermesi, dalgıçların hemen odadan çıkabileceği anlamına gelmiyor. Vücudun normal basınca güvenle uyum sağlayabilmesi için basınç son derece yavaş düşürülüyor. Bu dekompresyon süreci, çalışılan derinliğe bağlı olarak günlerce devam edebiliyor.

Bir ay boyunca ördek gibi konuşuyorlar! Dünyanın en tehlikeli mesleğinin sırrı ortaya çıktı

Satürasyon dalgıçları yalnızca petrol tesislerinde görev yapmıyor. Deniz altı iletişim kablolarının bakımı, bilimsel araştırmalar ve denizaltı kurtarma operasyonları da bu uzmanların çalışma alanları arasında bulunuyor.

Bir ay boyunca ördek gibi konuşuyorlar! Dünyanın en tehlikeli mesleğinin sırrı ortaya çıktı

Bir ay boyunca kapalı alanda yaşamak, sıra dışı bir sesle konuşmak ve okyanusun karanlığında ağır işler yapmak ise mesleğin bedeli olarak görülüyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör