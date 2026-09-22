Bir ay boyunca ördek gibi konuşuyorlar! Dünyanın en tehlikeli mesleğinin sırrı ortaya çıktı

Yaklaşık 90 ila 300 metre derinliğe inebilen dalgıçların her gün yüzeye çıkması hem zaman açısından mümkün değil hem de ciddi sağlık riskleri taşıyor. Bu nedenle çalışanlar, deniz tabanındaki basınca uygun biçimde ayarlanmış özel yaşam odalarında 28 güne kadar kalabiliyor.