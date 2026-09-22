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Bir ay boyunca ördek gibi konuşuyorlar! Dünyanın en tehlikeli mesleğinin sırrı ortaya çıktı
Bir ay boyunca ördek gibi konuşuyorlar! Dünyanın en tehlikeli mesleğinin sırrı ortaya çıktı
Okyanusun yüzlerce metre altında çalışan bu işçiler, haftalar boyunca gün ışığını göremedikleri metal bir odada yaşıyor ve sesleri çizgi film karakterlerini andırıyor. Ancak bu tuhaf değişimin ardında eğlenceli değil, ölümcül risklerle dolu bir çalışma düzeni bulunuyor. İşte dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biri kabul edilen satürasyon dalgıçlığının bilinmeyen yönleri…
Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 14:18