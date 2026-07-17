Trend Galeri Trend Yaşam Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

Sosyal medyanın filtrelenmiş fotoğraflarına aldanıp yola çıkanlar pişman dönüyor. Vize kolaylığı nedeniyle Türk tatilcilerin akın ettiği Balkanlar, Mısır ve Asya'daki o meşhur şehirler, bazı turistler için beklentilerin çok altında kalıyor. İşte paranızı ve zamanınızı harcamadan önce bir kez daha düşünmeniz gereken o yerler...

Giriş Tarihi: 17.07.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 11:29
Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

Kapıda vize kolaylığı sunan veya sadece kimlikle dahi geçilebilen bu rotalar, kağıt üzerinde kusursuz birer tatil fırsatı gibi görünüyor. Ancak sosyal medyadaki abartılı övgülerin ve göz alıcı filtrelerin kurbanı olan pek çok destinasyon, gerçekte büyük bir hayal kırıklığına dönüşebiliyor. Seyahat forumlarındaki gerçek gezgin deneyimlerinden yola çıkarak; Balkanlar'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslar'a kadar vizesiz şehirlerin objektif yorumlarını derledik;

Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

1. Podgorica (Karadağ): Başkent Ama Yapacak Hiçbir Şey Yok!

Karadağ deniz turizmi ve benzersiz doğasıyla son yılların en popüler ülkesi olsa da ülkenin başkenti Podgorica için aynı şeyleri söylemek imkansız. Giden turistlerin ortak kararı buranın Avrupa'nın en sönük başkentlerinden biri olduğu yönünde.

Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

Aktivite Azlığı: Şehirde turistlerin ilgisini çekecek tarihi veya kültürel alanlar neredeyse birkaç saat içinde tükeniyor.

Kasaba Havası: Büyük bir Avrupa başkenti hayaliyle gidenler, karşılarında oldukça küçük ve hareketliliği düşük bir kasaba havası buluyor.

Hizmet Sektörü: Turistik altyapı yeterince gelişmediği için restoran ve konaklama alternatifleri sınırlı kalıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

2. Üsküp (Kuzey Makedonya): Tarihten Uzak Yapay Bir Heykel Ormanı

Üsküp, zengin Osmanlı mirası ve Balkan kültürüyle kağıt üzerinde harika bir rota. Eski Çarşı bölgesi tarihi havayı korumayı başarıyor. Ancak kentin son yıllarda geçirdiği dönüşüm, otantik bir seyahat arayanları hayal kırıklığına uğratıyor.

Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

Aşırı Yapaylık: Şehrin merkezine sonradan yerleştirilen yüzlerce devasa yeni heykel ve neoklasik tarzda inşa edilen yeni binalar, kente tarihi bir hava katmak yerine yapay bir film platosu görüntüsü veriyor.

Hava Kirliliği: Özellikle sonbahar ve kış aylarında kenti ziyaret edenler, coğrafi konum nedeniyle ciddi bir hava kirliliği ve puslu havayla karşılaşıyor.

Bakımsızlık: Eski Çarşı bölgesi dışındaki alanlarda temizlik ve altyapı sorunları göze çarpıyor.

Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

3. Belgrad (Sırbistan): Beklentiyi Çok Yüksek Tutanlar Pişman

Balkanların en büyük ve en çok tercih edilen şehri olan Belgrad, şüphesiz hareketli bir yer. Ancak seyahat amacınız sadece gece hayatı değilse, bu kent beklentilerinizi karşılamayabilir.

Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

Pahalılık: Vizesiz olmasının getirdiği yoğun talep, şehirdeki fiyatları Avrupa ortalamasına yaklaştırdı. Eski cazip bütçe dostu tatil imkanı artık pek kalmadı.

Sınırlı Tarihi Doku: Savaşlar nedeniyle tarihi dokusunu büyük ölçüde kaybetmiş olan şehirde, Kalemegdan ve birkaç ana cadde dışında gezilecek tarihi alan sayısı oldukça az.

Kalabalık ve Gürültü: Sakin ve huzurlu bir Balkan havası arayanlar için Belgrad, büyük şehirleri aratmayan kalabalığı ve kaotik trafiğiyle yorucu bir deneyime dönüşebiliyor.

Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

4. Şarm El-Şeyh (Mısır): Deniz Harika Ama Sınırlar Dar

Mısır'ın vizesiz olmasıyla son dönemde acentelerin en çok sattığı destinasyonlardan biri haline gelen Şarm El-Şeyh, deniz altı dünyasıyla büyülese de şehir hayatı bekleyenler için tam bir hüsran olabiliyor.

Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

Yapay Şehir Yapısı: Şehir tamamen turistler için sıfırdan inşa edilmiş lüks otel bölgelerinden ibaret. Otantik Mısır kültürünü burada bulmak neredeyse imkansız.

Otelin Dışında Hayat Yok: Otel sınırlarının dışına çıktığınızda çölün ortasında yapay alışveriş merkezleri ve turistleri darlayan satıcılar dışında yapacak çok az aktivite bulunuyor.

Ulaşım ve Israrcı Esnaf: Taksi kullanmak ve esnafla pazarlık yapmak bir süre sonra yorucu bir psikolojik savaşa dönüşüyor.

Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

5. Tiflis (Gürcistan): Sadece Yiyip İçmek İstemeyenler İçin Kısıtlı

Kimlikle bile geçilebildiği için Türk turistlerin hafta sonu kaçamaklarında ilk sıraya yazdığı Tiflis, gastronomi ve mimari açıdan güzel olsa da beklentiyi çok yüksek tutanları üzebiliyor.

Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

Hızla Tüketilen Rotalar: Şehrin turistik ve estetik olan Eski Tiflis bölgesi son derece küçük. Bu bölgeyi bir günde tamamen gezip bitirdikten sonra yapacak aktiviteler hızla sınırlanıyor.

Sovyet Sonrası Bakımsızlık: Turistik caddelerin hemen bir sokak arkasına geçildiğinde karşılaşılan aşırı bakımsız, yıkık dökük binalar ve altyapı sorunları her turistin hoşuna gitmeyebiliyor.

Dil Bariyeri: Turistik işletmeler dışında yerel halkla İngilizce iletişim kurmak oldukça zorlayıcı olabiliyor.

Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

6. Phuket (Tayland): Tropikal Cennet Efsanesinin Ticari Yüzü

Vizesiz egzotik tatil denince akla gelen ilk yer olan Phuket, rüya gibi balayı fotoğraflarının arkasında oldukça ticari ve yorucu bir gerçeklik barındırıyor.

Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

Aşırı Ticari ve Kalabalık: Sosyal medyadaki o sakin, ıssız tropikal plaj fotoğraflarını yakalamak neredeyse imkansız. Adım başı turist tekneleri, gürültü ve inanılmaz bir insan kalabalığı var.

Pahalılık ve Hijyen: Tayland genel olarak ucuz bilinse de Phuket tamamen turizme teslim olduğu için fiyatlar ülkenin diğer yerlerine göre çok yüksek. Ayrıca sokak yemekleri ve hijyen standartları hassas mideler için tatili kabusa çevirebiliyor.

Muson Yağmurları Sürprizi: Mevsim takvimine dikkat etmeden gidenler, günlerce süren aralıksız tropikal fırtınalarla otel odasına hapsolabiliyor.

Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

Gezginlerin Ortak Tavsiyesi: Vizesiz seyahat planı yaparken sadece vize kolaylığına aldanmamak gerekiyor. Listedeki tüm güzergahların güzel yanları elbette yadsınamaz. Ancak her bir ülkenin ve şehrin olumsuz yanları da bulunabilir ve hayal kırıklığına uğramamak için çok yönlü araştırma yapmak gerekir.

Popüler şehirlerin sosyal medyadaki filtrelenmiş fotoğrafları yerine, objektif gerçek kullanıcı deneyimlerini ve kentsel imkanları önceden araştırmak tatilinizin hüsranla bitmesini engelleyebilir.