Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!

Kapıda vize kolaylığı sunan veya sadece kimlikle dahi geçilebilen bu rotalar, kağıt üzerinde kusursuz birer tatil fırsatı gibi görünüyor. Ancak sosyal medyadaki abartılı övgülerin ve göz alıcı filtrelerin kurbanı olan pek çok destinasyon, gerçekte büyük bir hayal kırıklığına dönüşebiliyor. Seyahat forumlarındaki gerçek gezgin deneyimlerinden yola çıkarak; Balkanlar'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslar'a kadar vizesiz şehirlerin objektif yorumlarını derledik;