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Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!
Bir de bu açıdan bakın: Vizesiz diye akın akın gidiliyor ama... O şehirler tam bir hayal kırıklığı çıktı!
Sosyal medyanın filtrelenmiş fotoğraflarına aldanıp yola çıkanlar pişman dönüyor. Vize kolaylığı nedeniyle Türk tatilcilerin akın ettiği Balkanlar, Mısır ve Asya'daki o meşhur şehirler, bazı turistler için beklentilerin çok altında kalıyor. İşte paranızı ve zamanınızı harcamadan önce bir kez daha düşünmeniz gereken o yerler...
Giriş Tarihi: 17.07.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 11:29