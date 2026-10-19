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Bir dolarların sırrı çözüldü! FETÖ’den Kuriş Örgütü’ne F serisi dolarlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmasında ele geçirilen 5 adet 1 dolarlık banknot dikkat çekti. F serisi olduğu belirtilen dolarların ikisinin eski, üçünün ise yeni tarihli olması soruşturma dosyasına girdi. Banknotların kuyumcuda çelik kasa içinde saklanması ve şüphelinin paraların hangi tarihte eline geçtiğini açıklayamaması dikkat çekti.

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Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 19.10.2026 17:55 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 17:56
Bir dolarların sırrı çözüldü! FETÖ’den Kuriş Örgütü’ne F serisi dolarlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, ele geçirilen 1 dolarlık banknotlar mercek altına alındı.

Bir dolarların sırrı çözüldü! FETÖ’den Kuriş Örgütü’ne F serisi dolarlar

Şüphelilerden Hüseyin Uysal'ın yüzde 25 ortağı olduğu Amasya'daki kuyumcuda bulunan 5 adet 1 dolarlık banknotun F serisi olduğu belirlendi. FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen bu banknotların ikisinin eski, üçünün ise yeni tarihli olması dikkat çekti.

Bir dolarların sırrı çözüldü! FETÖ’den Kuriş Örgütü’ne F serisi dolarlar

ÇELİK KASADA 5 ADET F SERİSİ DOLAR

Soruşturma kapsamında Amasya merkezde, Kocacık Çarşısı İğneci Baba Sokak'ta faaliyet gösteren "Amasya Fazilet Pırlanta ve Kuyumculuk İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti." isimli iş yerinde arama yapıldı.

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Bir dolarların sırrı çözüldü! FETÖ’den Kuriş Örgütü’ne F serisi dolarlar

Şüpheli Hüseyin Uysal'ın yüzde 25 ortağı olduğu iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda, ziynet eşyalarının bulunduğu tezgâhın altındaki çelik kasada 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.

Bir dolarların sırrı çözüldü! FETÖ’den Kuriş Örgütü’ne F serisi dolarlar

İKİSİ ESKİ, ÜÇÜ YENİ TARİHLİ

Ele geçirilen banknotların ikisinin eski, üçünün ise yeni tarihli olduğu tespit edildi. Banknotların tamamının F serisi olması ve farklı tarihlerde basılmış örneklerin bir arada bulunması soruşturma kapsamında dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Bir dolarların sırrı çözüldü! FETÖ’den Kuriş Örgütü’ne F serisi dolarlar

FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi dolarların, Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada ele geçirilmesi ayrıca incelenen konulardan biri oldu.

Bir dolarların sırrı çözüldü! FETÖ’den Kuriş Örgütü’ne F serisi dolarlar

"MÜŞTERİDEN ALDIM" DEDİ, TARİH VEREMEDİ

Şüpheli Hüseyin Uysal'ın ifadesinde söz konusu paraları hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi. Banknotları müşterilerden aldığını iddia eden Uysal'ın, dolarları hangi tarihte teslim aldığını ise açıklamadığı belirtildi.

Bir dolarların sırrı çözüldü! FETÖ’den Kuriş Örgütü’ne F serisi dolarlar

Şüphelinin, F serisi banknotları neden çelik kasada muhafaza ettiğine ilişkin de açıklık getirmediği kaydedildi.

Bir dolarların sırrı çözüldü! FETÖ’den Kuriş Örgütü’ne F serisi dolarlar

BAŞKA SERİDEN DOLAR ÇIKMADI

Aramalarda F serisi dışında başka bir seriye ait 1 dolarlık banknot bulunmaması da dikkat çekti. Banknotların iş yerindeki çelik kasada saklanması, soruşturma dosyasında üzerinde durulan ayrıntılar arasında yer aldı.

Bir dolarların sırrı çözüldü! FETÖ’den Kuriş Örgütü’ne F serisi dolarlar

Kuyumcuların 1 dolarlık banknotlarla alım satım işlemi yapmayı kabul etmediği de bilinirken, söz konusu paraların iş yerinde hangi amaçla bulundurulduğu soruşturma kapsamında önem taşıyor.

Bir dolarların sırrı çözüldü! FETÖ’den Kuriş Örgütü’ne F serisi dolarlar
Bir dolarların sırrı çözüldü! FETÖ’den Kuriş Örgütü’ne F serisi dolarlar
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI