Bir dolarların sırrı çözüldü! FETÖ’den Kuriş Örgütü’ne F serisi dolarlar

Şüphelilerden Hüseyin Uysal'ın yüzde 25 ortağı olduğu Amasya'daki kuyumcuda bulunan 5 adet 1 dolarlık banknotun F serisi olduğu belirlendi. FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen bu banknotların ikisinin eski, üçünün ise yeni tarihli olması dikkat çekti.