Bir dolarların sırrı çözüldü! FETÖ’den Kuriş Örgütü’ne F serisi dolarlar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmasında ele geçirilen 5 adet 1 dolarlık banknot dikkat çekti. F serisi olduğu belirtilen dolarların ikisinin eski, üçünün ise yeni tarihli olması soruşturma dosyasına girdi. Banknotların kuyumcuda çelik kasa içinde saklanması ve şüphelinin paraların hangi tarihte eline geçtiğini açıklayamaması dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 19.10.2026 17:55
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 17:56