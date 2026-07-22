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"Bir kahvenin 40 yıl hatırı var" dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10'da!
"Bir kahvenin 40 yıl hatırı var" dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10'da!
Dünyanın en saygın lezzet rehberlerinden TasteAtlas duyurdu! Kahvesiz tek bir gün bile düşünemeyenlerin heyecanla beklediği "Dünyanın En İyi Kahve Türleri" listesi açıklandı. Listede, Türk kahvesi eşsiz sunumu ve köklü geleneğiyle ön plana çıktı. Dünyanın en iyi ilk 10 kahvesi arasına giren tescilli lezzetimiz kahveseverlerden tam not aldı. Peki, listenin 1 numarasında hangi kahve yer aldı? Türk kahvesi kaçıncı sıraya yerleşti? İşte damak çatlatan o listesinin detayları...
Giriş Tarihi: 22.07.2026 23:13
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 23:29