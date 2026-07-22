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"Bir kahvenin 40 yıl hatırı var" dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10'da!

Dünyanın en saygın lezzet rehberlerinden TasteAtlas duyurdu! Kahvesiz tek bir gün bile düşünemeyenlerin heyecanla beklediği "Dünyanın En İyi Kahve Türleri" listesi açıklandı. Listede, Türk kahvesi eşsiz sunumu ve köklü geleneğiyle ön plana çıktı. Dünyanın en iyi ilk 10 kahvesi arasına giren tescilli lezzetimiz kahveseverlerden tam not aldı. Peki, listenin 1 numarasında hangi kahve yer aldı? Türk kahvesi kaçıncı sıraya yerleşti? İşte damak çatlatan o listesinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.07.2026 23:13 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 23:29
Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

Dünyanın dört bir yanından lezzetleri ve geleneksel mutfak kültürlerini derecelendiren dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, kahvesiz yapamayanların merakla beklediği "Dünyanın En İyi Kahve Türleri" listesini güncelledi. Küresel ölçekte kahve tutkunlarının oylarıyla şekillenen dev listede; İtalya'nın espresso çeşitlerinden Vietnam'ın soğuk lezzetlerine, Yunanistan'ın ferahlatıcı kahvelerinden Küba'nın aromatik sunumlarına kadar onlarca geleneksel tat yarıştı. Yüzlerce yıllık köklü geçmişi ve kendine has demleme ritüeliyle Türk kahvesi de bu lezzet rekabetine damga vurdu.

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

30. CAFFÈ MOCHA

ABD

Puanı: 3.8

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

29. CAFÉ AU LAİT

Fransa

Puanı: 3.8

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Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

28. IPOH WHİTE COFFEE

Malezya

Puanı: 3.8

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

27. WİENER MELANGE

Avusturya

Puanı: 3.9

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

26. SHAKERATO

İtalya

Puanı: 3.9

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

25. CAFFÈ MOKA

İtalya

Puanı: 3.9

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

24. CAFÉ BOMBÓN

İspanya

Puanı: 4.0

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

23. BİCERİN

İtalya

Puanı: 4.0

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

22. INDİAN FİLTER COFFEE

Hindistan

Puanı: 4.0

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

21. GALÃO

Portekiz

Puanı: 4.0

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

20. CORTADO

İspanya

Puanı: 4.0

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

19. CA PHE TRUNG (EGG COFFEE)

Vietnam

Puanı: 4.0

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

18. MACCHİATO

İtalya

Puanı: 4.0

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

17. FLAT WHİTE

Avustralya

Puanı: 4.0

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

16. ARABİC COFFEE

Arap Yarımadası

Puanı: 4.0

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

15. CAFÉ DE OLLA

Meksika

Puanı: 4.1

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

14. FRAPPÉ COFFEE

Yunanistan

Puanı: 4.1

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

13. BOSANSKA KAHVA

Bosna Hersek

Puanı: 4.1

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

12. GHAHWA (SAUDİ COFFEE)

Suudi Arabistan

Puanı: 4.1

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

11. EİSKAFFEE

Almanya

Puanı: 4.1

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

10. TÜRK KAHVESİ (TURKİSH COFFEE)

Türkiye

Puanı: 4.1

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

9. ESPRESSO

İtalya

Puanı: 4.1

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

8. VİETNAMESE COFFEE

Vietnam

Puanı: 4.1

Bir kahvenin 40 yıl hatırı var dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10’da!

7. RİSTRETTO

İtalya

Puanı: 4.1