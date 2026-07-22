"Bir kahvenin 40 yıl hatırı var" dediler, listeyi güncellediler: Türk kahvesi ilk 10'da!

Dünyanın dört bir yanından lezzetleri ve geleneksel mutfak kültürlerini derecelendiren dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, kahvesiz yapamayanların merakla beklediği "Dünyanın En İyi Kahve Türleri" listesini güncelledi. Küresel ölçekte kahve tutkunlarının oylarıyla şekillenen dev listede; İtalya'nın espresso çeşitlerinden Vietnam'ın soğuk lezzetlerine, Yunanistan'ın ferahlatıcı kahvelerinden Küba'nın aromatik sunumlarına kadar onlarca geleneksel tat yarıştı. Yüzlerce yıllık köklü geçmişi ve kendine has demleme ritüeliyle Türk kahvesi de bu lezzet rekabetine damga vurdu.