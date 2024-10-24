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Bir lokması uyku kaçırıyor! Uyku dengesini bozup genel sağlığı olumsuz etkiliyor…

Uyku sağlık için oldukça önemlidir. Yetersiz uyku sonucu, dikkat eksikliği, enerji düşüklüğü ve yorgun hissetme olabileceği gibi aynı zamanda bağışıklık sistemi zayıflığına da yol açabilir. Uykunun yetersiz olmasının ise çeşitli nedenler bulunur. Bu nedenler arasında en önemli olanı ise beslenme alışkanlıklarıdır. Özellikle de bir besinin uykuya yakın bir zaman diliminde tüketilmesi uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Giriş Tarihi: 24.10.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:33
Bir lokması uyku kaçırıyor! Uyku dengesini bozup genel sağlığı olumsuz etkiliyor…

Uyku öncesi tükettiklerimize dikkat etmek, sağlıklı bir uyku için oldukça önemlidir. Tüketilen bazı besinler uykunuzu kaçırabileceği gibi aynı zamanda uykunuzu da bölebilir.

Bir lokması uyku kaçırıyor! Uyku dengesini bozup genel sağlığı olumsuz etkiliyor…

DAHA SAĞLIKLI BİR UYKU İÇİN BU YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Sağlıklı bir uyku için uzmanlar özellikle baharatlı yiyeceklerde uzak durmanız gerektiği konusunda uyarıyor.

Bir lokması uyku kaçırıyor! Uyku dengesini bozup genel sağlığı olumsuz etkiliyor…

Ancak, bu durum baharatlı yiyecekleri hiç tüketmemeniz anlamına gelmiyor.

Bir lokması uyku kaçırıyor! Uyku dengesini bozup genel sağlığı olumsuz etkiliyor…

Uzmanlar, uyku öncesi en az 3 saat öncesinde baharatlı yiyecek tüketilmemesi gerektiğini ifade ediyorlar.

Bir lokması uyku kaçırıyor! Uyku dengesini bozup genel sağlığı olumsuz etkiliyor…

Baharat içeriği yüksek yiyecekler tüketmek, vücut ısısının yükselmesine neden olur. Bu durum sonucunda artan vücut sıcaklığı ise uyku kalitesinin düşmesine yol açabilir.

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