Bir lokması uyku kaçırıyor! Uyku dengesini bozup genel sağlığı olumsuz etkiliyor…

Uyku sağlık için oldukça önemlidir. Yetersiz uyku sonucu, dikkat eksikliği, enerji düşüklüğü ve yorgun hissetme olabileceği gibi aynı zamanda bağışıklık sistemi zayıflığına da yol açabilir. Uykunun yetersiz olmasının ise çeşitli nedenler bulunur. Bu nedenler arasında en önemli olanı ise beslenme alışkanlıklarıdır. Özellikle de bir besinin uykuya yakın bir zaman diliminde tüketilmesi uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.