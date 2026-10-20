Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor

Evde bir odadan diğerine geçerken ne alacağınızı unutmak, bilgisayarın başına oturduğunuzda yapmanız gereken işi hatırlayamamak ya da bir eşyayı ararken asıl amacınızı kaybetmek… Bu tür unutkanlıklar birçok kişinin başına geliyor. Özellikle yoğun ve dikkat dağıtıcı bir günün ardından daha sık fark edilen bu durum, beynin bilgileri işleme biçimiyle ilişkili olabilir. Psikolojide "kapı eşiği etkisi" olarak bilinen bu durum, mekan değişikliğinin kısa süreli belleği ve hatırlama süreçlerini nasıl etkileyebildiğini açıklıyor.