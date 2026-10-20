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Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor
Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor
Bir odadan diğerine geçerken ne yapacağınızı unutuyor, mutfağa gidip neden geldiğinizi hatırlayamıyor musunuz? Günlük hayatta sıkça yaşanan bu durumun arkasında "kapı eşiği etkisi" olabilir. Peki, beyin neden kapıdan geçince hafızadaki bilgileri geri plana atıyor?
Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 09:23