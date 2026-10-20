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Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor

Bir odadan diğerine geçerken ne yapacağınızı unutuyor, mutfağa gidip neden geldiğinizi hatırlayamıyor musunuz? Günlük hayatta sıkça yaşanan bu durumun arkasında "kapı eşiği etkisi" olabilir. Peki, beyin neden kapıdan geçince hafızadaki bilgileri geri plana atıyor?

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DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:19 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 09:23
Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor

Evde bir odadan diğerine geçerken ne alacağınızı unutmak, bilgisayarın başına oturduğunuzda yapmanız gereken işi hatırlayamamak ya da bir eşyayı ararken asıl amacınızı kaybetmek… Bu tür unutkanlıklar birçok kişinin başına geliyor. Özellikle yoğun ve dikkat dağıtıcı bir günün ardından daha sık fark edilen bu durum, beynin bilgileri işleme biçimiyle ilişkili olabilir. Psikolojide "kapı eşiği etkisi" olarak bilinen bu durum, mekan değişikliğinin kısa süreli belleği ve hatırlama süreçlerini nasıl etkileyebildiğini açıklıyor.

Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor

KAPI EŞİĞİ ETKİSİ NEDİR?

Kapı eşiği etkisi, kişinin bir odadan çıkıp başka bir odaya geçtiğinde az önce yapmayı planladığı işi veya aklında tuttuğu bilgiyi hatırlamakta zorlanabilmesini ifade ediyor. Psikologlara göre beyin, yaşananları birbirinden ayrı olaylar ve deneyimler olarak düzenleyebiliyor. Bir kapıdan geçmek de bu olaylar arasında bir sınır oluşturabiliyor.

Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor

Örneğin mutfaktan bir şey almak için kiler bölümüne gittiğinizde ne aradığınızı unutabilirsiniz. Raflara bakmak da hafızanızı canlandırmaya yetmeyebilir. Hatta bazen önceki odaya geri dönmek, aklınızdaki düşünceyi yeniden hatırlamanıza yardımcı olabilir.

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Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor

Ancak bu durum, beynin önceki bilgileri tamamen sildiği anlamına gelmiyor. Mekan değişikliği, o anki amaca ilişkin bilgilerin hatırlanmasını zorlaştırabiliyor.

Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor

BİLİM İNSANLARI BU DURUMU ARAŞTIRDI

Notre Dame Üniversitesinden psikolog Gabriel Radvansky ve çalışma arkadaşlarının yürüttüğü araştırmalar, mekân değişikliği ile hafızadan bilgi çağırma arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmalarda katılımcılardan nesneleri aynı oda içinde veya başka bir odaya taşıdıktan sonra hatırlamaları istendi.

Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor

Bulgular, bazı görevlerde katılımcıların başka bir odaya geçtiklerinde bilgileri hatırlamakta daha yavaş veya daha az başarılı olabildiğini gösterdi. Araştırmacılar, kapı eşiklerinin zihinde bir olayın sona erip diğerinin başladığı sınırlar gibi işlev görebileceğini öne sürdü.

Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor

Bununla birlikte kapı eşiğinden geçmek her zaman unutkanlığa neden olmuyor. Etkinin ortaya çıkması, yapılan göreve, çevresel koşullara ve kişinin dikkatine göre değişebiliyor.

Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor

DİKKAT DAĞINIKLIĞI VE ÇOKLU GÖREVLER UNUTKANLIĞI ARTIRABİLİR

Bir odaya girdiğinizde neden geldiğinizi unutmanızın tek nedeni mekan değişikliği olmayabilir. Dikkatin başka bir yöne kayması, zihinsel yorgunluk ve aynı anda birden fazla işle ilgilenmeye çalışmak da hatırlamayı zorlaştırabilir.

Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor

Örneğin internet bankacılığı işlemi yapmak için bilgisayarınızı açtığınızı düşünün. E-postalarınızı kontrol etmeye veya sosyal medyada gezinmeye başladığınızda asıl amacınız geri planda kalabilir. Benzer şekilde, işten eve dönerken marketten alınması gereken bir ürünü unutmak da dikkatin farklı konular arasında bölünmesiyle ilişkili olabilir.

Sık sık görev değiştirmek, özellikle dikkat gerektiren işlerde hata yapma olasılığını artırabiliyor.

Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor

BİR ODAYA GİRİNCE NEDEN GELDİĞİNİZİ UNUTMAMAK İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?

Kapı eşiği etkisinin günlük yaşamdaki etkisini azaltmak için bazı basit yöntemler deneyebilirsiniz:

Amacınızı kendinize hatırlatın: Başka bir odaya geçmeden önce ne yapacağınızı içinizden veya sesli olarak tekrar edin.

Not alın: Alışverişte, işte veya evde yapmanız gerekenleri kısa notlarla kaydetmek, hafızaya duyulan ihtiyacı azaltabilir.

Dikkatinizi tek bir işe verin: Bir görevi tamamlamadan başka bir işe geçmemeye çalışın.

İpuçlarından yararlanın: Almanız gereken eşyanın adını bir kağıda yazmak veya telefonunuza hatırlatıcı eklemek işinizi kolaylaştırabilir.

Gerekirse geri dönün: Ne yapacağınızı unuttuğunuzda önceki odaya dönmek, o sırada aklınızda olan düşünceyi yeniden hatırlamanıza yardımcı olabilir.

Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor

UNUTKANLIK NE ZAMAN ENDİŞE VERİCİ OLABİLİR?

Bir odaya girince neden geldiğini unutmak, özellikle dikkat dağınıklığı veya yoğunluk sırasında yaşandığında tek başına ciddi bir hastalığın göstergesi değildir. Ancak unutkanlık giderek sıklaşıyor, günlük yaşamı aksatıyor veya tanıdık yerlerde kaybolma, konuşmaları takip etmekte zorlanma ve alışılmış işleri yapamama gibi belirtilerle birlikte görülüyorsa bir sağlık uzmanına başvurmak önem taşıyor.

Bir odaya girince neden geldiğinizi unutuyorsanız sebebi bu olabilir! Beyniniz bakın ne yapıyor

Özellikle yeni başlayan, ilerleyen veya başka belirtilerin eşlik ettiği hafıza sorunlarını yalnızca kapı eşiği etkisiyle açıklamamak gerekiyor. Bu fenomen durum unutkanlıkların olası nedenlerinden birini açıklasa da her unutkanlığın altında aynı mekanizma bulunmuyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör