Bir ’reel’ videosu hayatınızı nasıl karartır? Sağlıkta başlayan yeni ve ölümcül salgın!

OSMAN HOCA NE DİYOR?

Eskiden salgınları mikroplar çıkarıyordu.

Bugün ise bazı salgınları algoritmalar çıkarıyor.

Yanlış bilgi, virüslerden daha hızlı yayılıyor.

Üstelik aşısı da yok.

Bu nedenle sosyal medyada gördüğünüz her sağlık tavsiyesini üç filtreden geçirin:

Kanıtı var mı?

Bağımsız bilim insanları da aynı şeyi söylüyor mu?

Yoksa bana sağlık değil, ürün mü satılıyor?

Unutmayın…

Takipçi sayısı diploma değildir.

Mavi tik uzmanlık belgesi değildir.

Ve bazen…

Bir influencer'ın attığı tek bir paylaşım, binlerce insanın sağlığını raydan çıkarabilir.

Çünkü sağlıkta en pahalı bedel…

Yanlış bilgiye inanmanın bedelidir.