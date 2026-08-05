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Bir 'reel' videosu hayatınızı nasıl karartır? Sağlıkta başlayan yeni ve ölümcül salgın!
Bir 'reel' videosu hayatınızı nasıl karartır? Sağlıkta başlayan yeni ve ölümcül salgın!
Ekranı her kaydırdığınızda karşınıza çıkan o "masum" sağlık tavsiyelerinin, binlerce insanı nasıl sessizce ölüme sürüklediğini hiç düşündünüz mü? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, beyaz önlük giyen dijital şarlatanların kan donduran oyunlarını ve sağlığımız üzerinden dönen o karanlık ticareti tüm çıplaklığıyla ifşa ediyor. İşte bir "beğeni" uğruna işlenen sağlık cinayetlerinin perde arkası ve hayatınızı kurtaracak o kritik uyarı...
Giriş Tarihi: 05.08.2026 08:26
Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 08:30