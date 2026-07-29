Biri daha uzun, biri daha sağlıklı... Türkiye’de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi belli oldu

EĞİTİM DÜZEYİ ARTTIKÇA YAŞAM SÜRESİ DE UZUYOR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise eğitim ile yaşam süresi arasındaki ilişki oldu.

TÜİK verilerine göre eğitim seviyesi yükseldikçe beklenen yaşam süresi de artıyor. Her yaş grubunda düşük eğitim seviyesine sahip bireylerin daha kısa yaşam beklentisine sahip olduğu, eğitim düzeyi arttıkça yaşam süresinin de uzadığı tespit edildi.