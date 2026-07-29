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Biri daha uzun, biri daha sağlıklı... Türkiye'de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023-2025 Hayat Tabloları sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıla yükseldi. Kadınlar ve erkekler arasında ortalama 5,2 yıllık fark gözlenirken, eğitim ve sağlık detayı dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 10:51
Biri daha uzun, biri daha sağlıklı... Türkiye’de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi belli oldu

Türkiye'de yaşam süresi uzamaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023-2025 Hayat Tabloları sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi bir önceki döneme göre 78,1 yıldan 78,5 yıla yükseldi.

Biri daha uzun, biri daha sağlıklı... Türkiye’de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi belli oldu

Yeni doğan bir bireyin mevcut ölüm riskleri altında yaşaması beklenen ortalama süreyi ifade eden doğuşta beklenen yaşam süresindeki artış, Türkiye'de ortalama ömrün uzamayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Biri daha uzun, biri daha sağlıklı... Türkiye’de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi belli oldu

KADINLAR ERKEKLERDEN 5,2 YIL DAHA UZUN YAŞIYOR

Verilere göre erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75,9 yıl, kadınlarda ise 81,1 yıl olarak hesaplandı.

Buna göre kadınlar, erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşıyor.

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Biri daha uzun, biri daha sağlıklı... Türkiye’de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi belli oldu

65 YAŞINDAN SONRA 18,4 YIL DAHA

TÜİK verilerine göre farklı yaş gruplarında beklenen kalan yaşam süresi şöyle hesaplandı:

  • 15 yaşındaki bir kişinin ortalama kalan yaşam süresi 64,7 yıl
  • 30 yaşındaki bir kişinin ortalama kalan yaşam süresi 50,3 yıl
  • 50 yaşındaki bir kişinin ortalama kalan yaşam süresi 31,3 yıl
  • 65 yaşındaki bir kişinin ortalama kalan yaşam süresi 18,4 yıl

Biri daha uzun, biri daha sağlıklı... Türkiye’de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi belli oldu

65 yaşındaki erkeklerin ortalama 16,7 yıl, kadınların ise 20 yıl daha yaşaması bekleniyor. Böylece 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.

Biri daha uzun, biri daha sağlıklı... Türkiye’de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi belli oldu

EĞİTİM DÜZEYİ ARTTIKÇA YAŞAM SÜRESİ DE UZUYOR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise eğitim ile yaşam süresi arasındaki ilişki oldu.

TÜİK verilerine göre eğitim seviyesi yükseldikçe beklenen yaşam süresi de artıyor. Her yaş grubunda düşük eğitim seviyesine sahip bireylerin daha kısa yaşam beklentisine sahip olduğu, eğitim düzeyi arttıkça yaşam süresinin de uzadığı tespit edildi.

Biri daha uzun, biri daha sağlıklı... Türkiye’de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi belli oldu

30 yaşındaki erkeklerde ortaöğretim altı eğitim ile yükseköğretim mezunları arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,1 yıl, kadınlarda ise 4,6 yıl olarak hesaplandı.

Biri daha uzun, biri daha sağlıklı... Türkiye’de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi belli oldu

ERKEKLERİN SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ DAHA UZUN

"Sağlıklı yaşam süresi" verilerine göre ise doğan bir kişinin sağlık sorunu yaşamadan geçirmesi beklenen süre ortalama 58 yıl oldu.

Erkeklerde sağlıklı yaşam süresi 59,1 yıl, kadınlarda ise 56,9 yıl olarak hesaplandı. Böylece erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 2,2 yıl daha uzun olduğu belirlendi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU