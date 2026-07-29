Trend
Galeri
Trend Yaşam
Biri daha uzun, biri daha sağlıklı... Türkiye'de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi belli oldu
Biri daha uzun, biri daha sağlıklı... Türkiye'de kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresi belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023-2025 Hayat Tabloları sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıla yükseldi. Kadınlar ve erkekler arasında ortalama 5,2 yıllık fark gözlenirken, eğitim ve sağlık detayı dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:28
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 10:51