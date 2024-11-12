Trend Galeri Trend Yaşam

Bitcoin gözünü 100 bin dolara dikti! BTC yüzde 100 değer kazandı: Şant Manukyan 'Önemli bir işaret olabilir' diyerek uyardı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Donald Trump'un ABD başkanlık seçimlerini kazanması sonrası rekor üstüne rekor kırıyor. Yatırımcılar heyecanla Trump'un kripto varlıklar konusunda sunduğu vaatleri yerine getirmesini bekliyor. Bu sebeple piyasada devam eden heyecan yüzde ocak ayından bu yana 100 değer kazanan BTC'de rekorlara yol açtı. Zirvesini 89.929 dolar ile tazeleyen Bitcoin, gözünü 100 bin dolara dikti. Kriptoda bir bahar dönemine mi girdik? Bitcoin 100 bin doları aşacak mı? Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan merak edilenleri Sabah.com.tr'ye cevapladı.

SÜMEYYE TUNCER SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:40
Bitcoin gözünü 100 bin dolara dikti! BTC yüzde 100 değer kazandı: Şant Manukyan ’Önemli bir işaret olabilir’ diyerek uyardı

Kripto para piyasası, Trump'ın kripto varlıklara ilişkin sunduğu seçim vaatlerini yerine getirmesini bekliyor. Bu beklentilerle kripto para birimi Bitcoin rekor üstüne rekor kırıyor. Peki Bitcoin'deki yükseliş sürecek mi? BTC 100 bin doları aşacak mı? Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan cevapladı.

Bitcoin gözünü 100 bin dolara dikti! BTC yüzde 100 değer kazandı: Şant Manukyan ’Önemli bir işaret olabilir’ diyerek uyardı

KRİPTO PİYASASINDA TRUMP HEYECANI SÜRÜYOR

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, bugün 89.929 dolara ulaşarak rekorunu tazeledi. ABD başkanlık seçimlerini kripto varlıklara ılımlı bakan Donald Trump'ın kazanmasıyla şahlanan kripto piyasasında heyecan sürüyor. Yatırımcılar Trump'ın ılımlı bir kripto para piyasası oluşturacağına dair vaatlerine fazlasıyla inanmış durumda. Dolayısıyla kripto para piyasasında bir iyimserlik fiyatlaması izleniyor. Peki bu fiyatlamalar sürecek mi? Kriptoda bir bahar dönemine mi girdik? İşte Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan'ın değerlendirmeleri:

Bitcoin gözünü 100 bin dolara dikti! BTC yüzde 100 değer kazandı: Şant Manukyan ’Önemli bir işaret olabilir’ diyerek uyardı

1. Geçtiğimiz haftadan bu yana piyasada bir Trump rallisi izliyoruz. Bitcoin'de Trump'ın seçimi kazanmasıyla rekor rüzgarları seyrettik. Sabah saatlerinde Bitcoin yeni bir rekor daha kırdı bildiğiniz üzere. Bitcoin neden yükseliyor? Kriptoda bir bahar dönemine mi girdik?

Seçimin sonlarına doğru tabi durum biraz değişti. İlk başlarda Kamala Harris kripto karşıtı bir politika izliyordu. Zaten Biden dönemi çok önemli olaylar olmasına rağmen kripto açısından çok verimli bir dönem değildi. Trump açıkça kendi projeleri de dahil olmak üzere çok daha kripto dostu bir politika izliyordu.

Bitcoin gözünü 100 bin dolara dikti! BTC yüzde 100 değer kazandı: Şant Manukyan ’Önemli bir işaret olabilir’ diyerek uyardı

KRİPTO CAMİASI TRUMP İLE KENDİSİNİ BÜTÜNLEŞTİRDİ

Dolayısıyla sonlara doğru Kamala Harris'te oradaki seçme potansiyelinin farkına varıp biraz gevşemiş olsa da kripto camiası aslında bir nevi Trump ile kendisini bütünleştirdi. Dolayısıyla Trump'ın seçilmesiyle beraber önemli oranda beklentilerinin arttığını görüyoruz. Tabii şu anda gördüğümüz ralli kısmen Trump'ın seçilmesi kısmen de Trump'ın seçilmesiyle beraber yapılacağı düşünülen reformlarla ilgili bir durum.

Bitcoin gözünü 100 bin dolara dikti! BTC yüzde 100 değer kazandı: Şant Manukyan ’Önemli bir işaret olabilir’ diyerek uyardı

YATIRIMCILAR SEC'İN BAŞINA KRİPTO DOSTU BİRİNİN GETİRİLMESİNİ BEKLİYOR

Stratejik bir rezerv oluşturulması, vergi oranlarının düzenlenmesi, Gary Gensler gibi ilk başta kripto dostu sandığımız bir ismin ciddi anlamda sorun yaratan politikalar uygulaması dolayısıyla onun yerine daha kripto dostu bir ismin geçirilecek olması gibi Trump'ın bazı bahsettiği maddeler var. Bu maddelerin oluşturulması durumunda kripto ekosistemi çok daha hızlı bir şekilde büyüyecektir. Dolayısıyla bu bahar havası olarak tabir edilen durumun bundan kaynaklandığını söyleyebiliriz.

SON DAKİKA SON DAKİKA