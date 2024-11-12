Bitcoin gözünü 100 bin dolara dikti! BTC yüzde 100 değer kazandı: Şant Manukyan 'Önemli bir işaret olabilir' diyerek uyardı
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Donald Trump'un ABD başkanlık seçimlerini kazanması sonrası rekor üstüne rekor kırıyor. Yatırımcılar heyecanla Trump'un kripto varlıklar konusunda sunduğu vaatleri yerine getirmesini bekliyor. Bu sebeple piyasada devam eden heyecan yüzde ocak ayından bu yana 100 değer kazanan BTC'de rekorlara yol açtı. Zirvesini 89.929 dolar ile tazeleyen Bitcoin, gözünü 100 bin dolara dikti. Kriptoda bir bahar dönemine mi girdik? Bitcoin 100 bin doları aşacak mı? Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan merak edilenleri Sabah.com.tr'ye cevapladı.
Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:40