Bitcoin gözünü 100 bin dolara dikti! BTC yüzde 100 değer kazandı: Şant Manukyan ’Önemli bir işaret olabilir’ diyerek uyardı

1. Geçtiğimiz haftadan bu yana piyasada bir Trump rallisi izliyoruz. Bitcoin'de Trump'ın seçimi kazanmasıyla rekor rüzgarları seyrettik. Sabah saatlerinde Bitcoin yeni bir rekor daha kırdı bildiğiniz üzere. Bitcoin neden yükseliyor? Kriptoda bir bahar dönemine mi girdik?

Seçimin sonlarına doğru tabi durum biraz değişti. İlk başlarda Kamala Harris kripto karşıtı bir politika izliyordu. Zaten Biden dönemi çok önemli olaylar olmasına rağmen kripto açısından çok verimli bir dönem değildi. Trump açıkça kendi projeleri de dahil olmak üzere çok daha kripto dostu bir politika izliyordu.