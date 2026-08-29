Trend Galeri Trend Yaşam BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu! Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, fikstür!

BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu! Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, fikstür!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasında karşılaşacağı rakipleri ve maç takvimi belli oldu. Siyah-beyazlılar Avrupa sahnesinde Marsilya, Bayer Leverkusen, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim ile mücadele edecek.

Giriş Tarihi: 29.08.2026 21:55 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 21:57
BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu! Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, fikstür!

Avrupa Ligi'nde zorlu bir fikstüre sahip olan Beşiktaş'ın hangi rakiple ne zaman karşılaşacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Siyah-beyazlı ekibin lig aşamasındaki 8 maçının tarihleri ve rakipleri netleşirken, gözler şimdi Avrupa serüveninin başlayacağı karşılaşmalara çevrildi.

BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu! Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, fikstür!

BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU!

UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki fikstürünü resmen açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maç programı…

BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu! Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, fikstür!

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

17 Eylül | Marsilya

15 Ekim | Hoffenheim (deplasman)

22 Ekim | Crystal Palace

5 Kasım | Celtic (deplasman)

26 Kasım | Hapoel Beer-Sheva

10 Aralık | Bayer Leverkusen (deplasman)

21 Ocak | Union SG

28 Ocak | Omonia (deplasman)

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BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu! Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, fikstür!
BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu! Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, fikstür!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör