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BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu! Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, fikstür!
BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu! Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, fikstür!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasında karşılaşacağı rakipleri ve maç takvimi belli oldu. Siyah-beyazlılar Avrupa sahnesinde Marsilya, Bayer Leverkusen, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim ile mücadele edecek.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 21:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 21:57