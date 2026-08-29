BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu! Beşiktaş Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, fikstür!

Avrupa Ligi'nde zorlu bir fikstüre sahip olan Beşiktaş'ın hangi rakiple ne zaman karşılaşacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Siyah-beyazlı ekibin lig aşamasındaki 8 maçının tarihleri ve rakipleri netleşirken, gözler şimdi Avrupa serüveninin başlayacağı karşılaşmalara çevrildi.